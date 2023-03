iPhone startet nicht mehr und Bildschirm bleibt schwarz – diese Tipps können helfen – Das iPhone ist als ständiger Begleiter konzipiert, der dem Nutzer eine Reihe von Funktionen (beispielsweise den Terminplan) abnimmt. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn das iPhone nicht mehr startet oder der Bildschirm schwarz bleibt. Das passiert leider doch ab und an. Die Fehler sind dabei vielfältig. Teilweise reagieren die Modelle gar nicht mehr.In anderen Fällen starten sie zwar, schalten sich aber nach wenigen Sekunden ab (Bootloop). In seltenen Fällen reagiert auch einfach der Bildschirm nicht mehr auf Eingaben.

So schreibt ein Nutzer im Apple Forum:

mein iPhone 6 hat leider einen Wasserschaden erlitten.

Habe das Handy daher trocknen lassen und am nächsten Tag an den Computer gehängt. Kurz darauf hin ist es ausgegangen. Es startet leider nicht mehr und wird auch nicht vom Computer erkannt.

Und im MacTech Forum schreibt ein anderer Nutzer zu einem ähnlichen Problem:

Nachdem ich die aktuelle Beta von IOS13 installiert habe startet mein iPhone nun nicht mehr. Nach der Installation ging erst alles gut. Bis dahin war alles ok und alle Apps liefen. Alles war gut bis ich meine Emails abrufen wollte. Danach schaltete das iPhone ab und versuchte neu zu starten. Nach ca. 5 bis 8 Sekunden schaltet es wieder ab und das Spiel beginnt von vorne. Hat jemand eine Idee wie ich das iPhone resetten kann? Danke schon mal für eure Tipps.

In einigen Fällen kann man sich dabei selbst helfen und die Geräte wieder zum Neustart bringen. Wie das geht, haben wir in diesem Artikel beschrieben – an sich sollte diese Vorgehensweise auch für alle iPhone Modelle gleichermaßen funktionieren. Man kann sie also sowohl für neue als auch für ältere iPhone und iPads einsetzen.

Neustart beim iPhone und iPad erzwingen

Bei allen Apple Modellen gibt es die Möglichkeit, einen Neustart auf Hardware-Ebene zu erzwingen. Durch die Umstellung der Tasten (beispielsweise dem Wegfall der Hometaste) hat sich diese Variante aber etwas verändert. Man kann aber den Neustart immer noch erzwingen, allerdings bei neueren Modellen mit anderen Tastenkombinationen. Apple selbst schreibt dazu:

Wenn der Bildschirm schwarz oder eingefroren ist, müssen Sie möglicherweise den Neustart des Geräts erzwingen. Bei einem erzwungenen Neustart werden die Inhalte auf dem Gerät nicht gelöscht. Sie können den Neustart des Geräts auch dann erzwingen, wenn der Bildschirm schwarz ist oder die Tasten nicht reagieren. Gehen Sie wie folgt vor:

iPad-Modelle mit Face ID: Drücken Sie die Lauter-Taste, und lassen Sie sie sofort wieder los. Drücken Sie die Leiser-Taste, und lassen Sie sie sofort wieder los. Halten Sie dann den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis das Gerät neu gestartet wird.

iPhone 8 oder neuer: Drücken Sie die Lauter-Taste, und lassen Sie sie sofort wieder los. Drücken Sie die Leiser-Taste, und lassen Sie sie sofort wieder los. Halten Sie anschließend die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPod touch (7. Generation): Halten Sie die Seitentaste oder obere Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

iPad mit Home-Taste, iPhone 6s oder älter und iPod touch (6. Generation) oder älter: Halten Sie die Home-Taste und die Seitentaste oder obere Taste gleichzeitig gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

iPhone Neustart

Bei dieser Form des Neustarts gegen keine Daten verloren. Die Geräte werden nur neu gebootet, ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen findet aber nicht statt.

Aktualisierung über den Computer

Sollten die Probleme mit den Geräten bei einem Update aufgetaucht sein, kann es helfen, das Update neu zu installieren oder auch die neuste Version des iOS bzw. iPad OS Systems zu installieren. Dann lösen sich die Schwierigkeiten oft bereits von allein und man kann die Geräte einfach neu starten. Erster Schritt ist dabei immer, das iPhone oder das iPad mit dem Computer zu verbinden.

Die Koppelung mit dem Computer geht recht einfach. Apple schreibt dazu:

Wenn dein iPhone mit einem Lightning-auf-USB-Kabel geliefert wurde und dein Computer einen USB-C-Anschluss hat, verbindest du das USB-Ende des Kabels mit einem USB-C-auf-USB-Adapter (separat erhältlich) oder verwendest ein USB-C-auf-Lightning-Kabel (separat erhältlich).

Wenn dein iPhone mit einem USB-C-auf-Lightning Kabel geliefert wurde und dein Computer einen USB-Anschluss hat, verwendest du ein Lightning-auf-USB-Kabel (separat erhältlich).

Danach lässt man automatisch das Update auf die neuste Version durchführen, in der Regel reichen dazu wenige Klicks. Die Schritte dabei sind recht einfach laut Apple:

In der Finder-Seitenleiste auf deinem Mac: Wähle dein iPhone und klicke dann oben im Fenster auf „Allgemein“.Zum Aktualisieren deines iPhone mit dem Finder ist macOS 10.15 (oder neuer) erforderlich. Mit älteren macOS-Versionen kannst du zum Aktualisieren deines iPhone iTunes verwenden. In der App „iTunes“ auf deinem Windows-PC: Klicke im iTunes-Fenster oben links auf die Taste „iPhone“ und dann auf „Übersicht“. Klicke auf „Nach Update suchen“. Klicke auf „Aktualisieren“, um ein verfügbares Update zu installieren.

Sollte das Gerät nach dem Koppel gar nicht erst am PC erkannt werden, gibt es meistens größere Probleme. Dann ist eine Fachwerkstatt meistens der beste Ansprechpartner und dort kann man in der Regel genauer prüfen, wo das Problem beim Start der iPhone Modelle liegt und was eine Reparatur eventuell kosten würde.

