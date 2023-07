Samsung Galaxy A30, A31, A32 und A33 – Handbuch und Anleitung in Deutsch – Das Samsung Galaxy A30 ist ein günstiges Mittelklasse-Modell bei Samsung und das A30s ist die Weiterentwicklung dieser Serie. Samsung hat sowohl am Design als auch bei der Technik einige Neuerungen eingefügt und damit ist das Galaxy A30s die neuere und bessere Variante des Galaxy A30. Mittlerweile steht mit dem Galaxy A32 aber auch eine noch neuere Version zur Verfügung.

Besonders bei der Kamera gibt es eine deutliche Weiterentwicklung. Samsung schreibt selbst dazu:

Damit besondere Momente auch in hoher Qualität festgehalten werden können, verfügt das Galaxy A32 5G über eine vielseitige Quad-Kamera. So wählen Nutzer für verschiedene Erlebnisse ein passendes Kamera-Objektiv, um jedem Augenblick einen passenden Ausdruck zu verleihen. Das Weitwinkel-Objektiv mit 48 Megapixel eignet sich für einen gewohnten Bildausschnitt und eine Vielzahl an Situationen. Mit dem 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Objektiv schaffen es auch große Objekte ins Bild. Dank separatem Objektiv für die Tiefenschärfe (2 Megapixel) können Nutzer besonders ausdrucksstarke Porträts mit verschwommenem Hintergrund aufnehmen. Wer sich für die kleinen Details begeistert, kann diese mit dem 5 Megapixel Makro-Objektiv einfangen. Die elegant ins 16,55 cm/6,5 Zoll3 Infinity-V Display eingelassene Frontkamera mit 13 Megapixel eignet sich außerdem für Gruppenfotos, um ausgelassene Stimmungen festzuhalten.

Beim Betriebssystem gibt es dagegen wenig Änderung. Die Galaxy A3x Modelle setzen alle auf Andoid, allerdings in unterschiedlichen Versionen. Das Galaxy A32 kommt beispielsweise direkt mit Android 11 auf den Markt. Allerdings sind die Unterschiede in der Bedienung eher gering, wer bereits mit Andorid und One UI bei Samsung gearbeitet hat, wird wohl weder mit Galaxy A30, dem A31 noch mit dem neusten Samsung Galaxy A32 ein Problem haben. Mittlerweile gibt es mit dem Galaxy A33 auch die neuste Version der Modelle – grundsätzlich hat sich aber auch hier bei der Bedienung wenig geändert.

Video: 10 Tipps rund um das Galaxy A33

Samsung Galaxy A30, A31, A32 und A33 – Handbuch und Anleitung in Deutsch

Bei Fragen und Problemen hat Samsung eine recht umfangreiche Anleitung für das Galaxy A30s veröffentlicht. Diese steht als kostenloser PDF Download direkt bei Samsung zur Verfügung:

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Die Technik im Galaxy A33 auf einem Bild

Weitere Tipps rund um Android

Weitere Artikel zur Galaxy A30, A31 und A32 Serie

Neue Artikel rund um Samsung