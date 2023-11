iTunes Anleitung und Handbuch in Deutsch – iTunes ist die Verwaltungssoftware für iPhone und iPad am PC und Mac und stellt damit die Schnittstelle für die mobilen Modelle zum stationären System zu Hause dar. Das System ist dabei mittlerweile sehr weiter ausgeweitet und umfasst neben der Sicherung und dem Backup der Smartphone und Tablets auch die Verwaltung, eventuelle Updates und beispielsweise auch den Zugriff auf die Musik. Apple schreibt selbst dazu:

Mit iTunes kannst du alles, was du zur Unterhaltung brauchst – Musik, Filme und TV-Sendungen – genießen und bequem verwalten. Leihe oder kaufe Filme, lade deine Lieblings-TV-Sendungen und mehr. In iTunes findest du auch Apple Music, wo du Millionen von Titeln und deine gesamte Musikmediathek anhören kannst – ganz ohne Werbung. Zudem kannst du deine Lieblingsmusik laden, um sie ohne WiFi zu hören. Probiere Apple Music aus – kostenlos, ohne Verpflichtung und jederzeit abbestellbar.

Das Programm steht dabei kostenlos zur Verfügung und es gibt an sich keine Alternativen: wer seine mobilen Apple Geräte mit dem PC oder Mac verbinden möchten, muss zwangsläufig auf iTunes zurück greifen.

UPDATE: Mit Catalina wird iTunes auf dem Mac nicht mehr weitergeführt. Prinzipiell gelten die Anleitungen für ältere Geräte aber weiter.

iTunes Anleitung und Handbuch in Deutsch

Apple selbst stellt leider kein direktes Handbuch für iTunes zur Verfügung. Wie für alle anderen Systeme des Unternehmens gibt es einen umfangreichen Online-Hilfebereich, mit dem man in der Regel die wichtigsten Probleme klären kann. Das kennt man bereits von Apple TV oder auch der Apple Watch. Der Zugriff auf diesen Online-Bereich ist hier möglich (natürlich auch ohne iTunes):

Mit dem Start von Windows 11 wurde mittlerweile auch das Windows Benutzerhabdnbuch online an das neue Betriebssystem angepasst. Viele Änderungen gibt es durch den Wechsel der Windows Version für iTunes aber nicht.

Mittlerweile gibt es aber eine Reihe von Drittanbieter, die sich mit diesem Thema befassen und Themen rund um iTunes in Buchform zusammen gefasst haben. Es gibt also kein offizielles Handbuch zum System aber eine Reihe von anderen Anleitungen und Handbüchern für alle, die gerne eher eine gedruckte Variante hätten:

Ist iTunes weiterhin verfügbar?

Ja, iTunes ist noch verfügbar. Es kann auf allen Macs und PCs mit macOS 10.15 oder neuer und Windows 10 oder neuer installiert werden. iTunes ist die offizielle Software von Apple zum Abspielen von Musik, Videos, Podcasts und Hörbüchern, zum Synchronisieren von Geräten mit dem Computer und zum Kauf von Medieninhalten im App Store, im iTunes Store und im Apple Books Store.

Am Mac hat Apple jedoch angekündigt, dass iTunes in separate Apps aufgeteilt wird: Apple Music, Apple Podcasts und Apple TV. Die neue Musik- und Podcast-App wurde am inzwischen veröffentlicht. Die neue App für Filme, TV-Sendungen, Hörbücher und Apps wird im Laufe des Jahres veröffentlicht.

Die alte Version von iTunes wird weiterhin für einige Zeit verfügbar sein, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Medieninhalte zu migrieren. Wann genau die alte Version von iTunes eingestellt wird, ist noch nicht bekannt.

Video: iTunes Einstieg

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple