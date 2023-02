Aktuelle Aktionen: 20 GB Allnet Flat für unter 20 Euro und noch günstiger – Immer mehr Verbraucher setzen auf Allnet Flat und Handytarife mit viel Datenvolumen und daher sind die 20 GB Flatrates mittlerweile auch bei vielen Anbietern zu finden. Die Preise sind dabei in den letzten Jahren deutlich gesunken, man findet solche Flatrates inzwischen bei vielen Discounter für weniger als 20 Euro monatlich, teilweise liegen die Preise sogar weit unter 15 Euro. In diesem Artikel wollen wir immer auf die neusten Aktionen und Deals mit 20 Gigabyte Datenvolumen und mehr hinweisen.

Wichtig: die Aktionen mit 20 GB laufen oft nur wenige Tage. Wer sich dafür interessiert, sollte also nicht zu lange warten. Sofern verfügbar haben wir das Enddatum immer mit angegeben. Ansonsten laufen die Deals so lange der Vorrat reicht.

Die aktuellen Aktionen und Deals mit 20 GB Flat

10.02.2023 – O2 Love Deals zum Valentinstag, unter anderem mit: Google Pixel 7 mit Vertrag O 2 Free M Boost mit 20+20 GB für 29.99 Euro monatlich (36 Monate Laufzeit), ohne Anschlusspreis 1 Euro Kaufpreis + 4.99 Euro Versand)

07.02.2023 – sim.de LTE All 20 GB

Aktionszeitraum: Nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten,19,99€ ohne Vertragslaufzeit, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 10,99 € monatlich statt 19,99 €

02.02.2023 – Google Pixel 6a + Pixel Buds + BLAU Allnet Plus 15 GB für 18,99€ im Monat (UF 1€ & AP 0€)

31.01.2023 – sim.de LTE All 22 GB

Aktionszeitraum: Nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ ohne Vertragslaufzeit, 29,99€ Bundle

22 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 11,99 Euro statt 13,99€ monatlich

25.01.2023 – Google Pixel 6 a für 1 € Zuzahlung + otelo Allnet Flat Go (7 GB mit 50 Mbit/s) für 19,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 489,75 € (9,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 490,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 20,45 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 325 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 6,91 € monatlich

24.01.2023 – handyvertrag.de LTE All 20 GB

Aktionszeitraum: Nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 11,99 € monatlich statt 19,99 €

+ 50 Euro für die alte Rufnummer

21.01.2023 – 20 GB LTE Telekom Allnet Flat für nur 14,99€ – Ab sofort und nur bis einschließlich 26.01.23 gibt es bei freenet den green LTE 20 GB für nur 14,99€ und Anschlusspreisfrei gegen SMS! Der Tarif surft mit bis zu 25 Mbit/s im Telekom LTE-Netz und beinhaltet EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling!

10.01.2023 – winSIM LTE 30 GB

Aktionszeitraum: 01.01.2022 11 Uhr bis 17.01.2023 11 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

30 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat für nur 19,99 Euro

03.01.2023 – handyvertrag.de LTE All 25 GB

Aktionszeitraum: Nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

25 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 14,99 € monatlich statt 19,99 €

20.12.2022 – simplytel LTE All 20 GB

Aktionszeitraum: 20.12.2022 11 Uhr bis 27.12.2022 11 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat für 16,99€ statt 19,99 Euro

13.12.2022 – sim.de LTE All 20 GB

Aktionszeitraum: 13.12.2022 11 Uhr bis 16.12.2022 11 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ ohne Vertragslaufzeit, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 12,99€ monatlich statt 19.99 Euro

06.12.2022 – handyvertrag.de LTE All 20 GB

Aktionszeitraum: 06.12.2022 11 Uhr bis 09.12.2022 11 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 9,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 9,99 € monatlich statt 19,99 €

29.11.2022 – handyvertrag.de LTE All 20 GB

vom 29.11.2022 11 Uhr bis 02.12.2022 11 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 9,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 10,99 € monatlich statt 19.99 Euro

15.11.2022 – handyvertrag.de LTE All 30 GB

von 15.11. bis 18.11.

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

30 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 19,99 € monatlich

11.10.2022 – PremiumSIM LTE All 20 GB

von 11.10. bis 18.10. 11 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat (SMS 19 Cent)

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat (SMS 19 Cent) für 17,99€ statt 19,99€

21.09.2022 – 20 GB Allnet Flat im Vodafone Netz für nur 9,99€

20 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

Datenvolumen (50 Mbit/s) Vodafone-Netz

FLAT Telefonie

Telefonie FLAT SMS

SMS VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn möglich bis 30.09.

9,99€/Monat

KEIN Anschlusspreis

29.07.2022 – 20 GB Allnet Flat im Vodafone Netz für nur 9,99€ (67% Rabatt)

20 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

Datenvolumen (50 Mbit/s) Vodafone-Netz

FLAT Telefonie

Telefonie FLAT SMS

SMS VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn möglich

9,99€/Monat statt 29,99€

TIPP: Mittlerweile gibt es auch bereits die ersten Prepaid Allnet Flat mit 20 GB Datenvolumen, allerdings sind diese eher selten und wenn dann im O2 Netz zu finden und nicht bei den D1 Prepaid Karten.

Viele Verbraucher sind sich unsicher, ob man wirklich 20 Gigabyte Datenvolumen monatlich braucht oder ob man dann für eine Leistung zahlt, die man langfristig gar nicht benötigt. In dem Fall gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen:

man nutzt 20 GB Allnet Flat mit kurzen Laufzeiten und kann dann auch wieder kündigen, wenn es sich herausstellen sollte, dass es doch zu viel Volumen ist

man arbeitet mit Freikarten und kostenlosen Sim – die O2 Freikarte, die kostenlose Vodafone Sim oder auch Simquadrat bieten Flat mit viel Datenvolumen und sehr kurzen Laufzeiten. Damit kann man gut testen, wie viel Volumen man wirklich braucht, muss dann allerdings Datenvolumen nachbuchen, wenn das Inklusivvolumen erreicht ist. Das kann je nach Anbieter durchaus etwas teurer sein. Für die Dauer ist diese Variante also nicht zu empfehlen.

man kann auch erst einen 10 GB Flat nutzen und prüfen, ob man damit auskommt. Falls nicht ist ein Wechsel in einen größeren Tarif bei gleichen Anbieter meistens kein Problem.

Wer komplett Ruhe haben möchte, sollte sich die Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen anschauen. Dann kann man Surfen so viel man möchte.

Danach weiß man genauer, wie viel monatliches Datenvolumen man wirklich braucht und kann die passende Allnet Flat buchen. Schwierig wird es, wenn der eigene Datenverbrauch sehr flexibel ist. Die meisten Anbieter haben keine passenden flexiblen Tarife, mit denen man dies bedarfsgerecht abdecken könnte. Lediglich die Congstar Fairflat verfügbt über so einen Mechanismus, bietet allerdings nur maximal 12 GB Datenvolumen und keine 20 Gigabyte pro Monat. Weitere Tarife mit 20 GB monatlichem Volumen gibt es hier: Handy und Allnet Flat mit 20 GB Volumen

TIPP: Wer nicht ganz so viel Datenvolumen braucht, kann sich die 10 GB Flat anschauen, richtig viel Datenvolumen gibt es bei den unbegrenzten Datenflat. Im Prepaid Bereich sieht es leider schlecht aus, Prepaid Allnet Flat mit 20 GB Datenvolumen oder mehr gibt es derzeit nur extrem selten.

Datenautomatik beachten

Vor allem die Drillisch Discounter arbeiten aktuell noch mit einer Funktion, die automatisch Datenvolumen nachbucht, wenn man die 20 GB Volumen aufgebraucht hat. Das ist dann kostenpflichtig und kostet pro Buchung 2 Euro extra. Dazu werden auch nur 300MB Datenvolumen dazu gebucht – das ist im Vergleich zum 20 GB Grundtarif also eher wenig. Auf diese Weise können Mehrkosten entstehen, die man eventuell gar nicht möchte (auch wenn das bei 20 Gigabyte monatlichem Datenvolumen eher selten der Fall sein sollte).

Bei PremiumSIM schreibt man beispielsweise zur Datenautomatik der 20 GB Flatrate:

Datenautomatik: Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht. Die Datenautomatik ist deaktivierbar.

Man kann diese Datenautomatik mittlerweile bei allen Drillisch Marken auch wieder abschalten, wenn man sie nicht möchte. Das kann beispielsweise im Kundenbereich oder über den Support erfolgen. Auf diese Weise wird sofort gedrosselt, wenn man die 20 Gigabyte im Monat überschreitet und es entstehen keine Mehrkosten mehr. Wer also keine extra Kosten möchte, sollte diese Funktionen bei den Drillisch Anbietern wie WinSIM, Simplytel, Maxxim oder auch Yourfone abschalten. Wurde erstmal Datenvolumen gebucht, ist zumindest der Betrag dafür auf jeden Fall weg.

HINWEIS: Bei anderen Anbietern findet man solchen Datenautomatiken mittlerweile nicht mehr, vor allem im D1 Netz der Telekom und auch im Vodafone Netz verzichten Anbieter in der Regel komplett auf solche Funktionen. Wer also sicher gehen will, keine Datenautomatik mit zu buchen, sollte zu Tarifen aus diesen Netzen greifen. Auch Prepaid Tarife haben keine Datenautomatik (auch bei Drillisch nicht).

5G bei den 20 GB Flat

In allen Netzen gibt es bereits 5G Netzbereiche und Telekom, Vodafone und O2 bieten in ihren eigenen Tarifen bereits die 5G Zugänge kostenlos mit an. Im Discount-Bereich sieht es dagegen eher schlecht aus. Die günstigen Tarife der Drittanbieter (auch im Bereich von 20 GB Datenvolumen) können in der Regel noch nicht auf 5G zugreifen. Man muss sich daher an der Stelle entscheiden: günstiger Preis oder 5G. Beides zusammen geht derzeit noch nicht. Generell bietet 4G/LTE bisher auch genug Speed. Man muss also aktuell kein 5G buchen um schnell surfen zu können. Die 5G Tarife sind aber natürlich die zukunftsfähigere Variante, allerdings wird dies wohl erst in einigen Jahren wirklich zum tragen kommen.

Darüber hinaus sollte man beachten, dass man für die Nutzung von 5G ein passendes Handy genötigt und auch das Mobilfunk-Netz bereits mit 5G ausgebaut sein muss. Bei den Handys ist das mittlerweile weniger ein Problem, denn es gibt eine ganze Reihe von Mittelklasse-Geräte und Topmodellen, die diese Technik bereits unterstützen. Man kann sich also recht einfach ein passendes 5G Smartphone holen.

Beim Netz sieht es dagegen nicht ganz so gut aus, denn Verbraucher sind darauf angewiesen, dass die Netzbetreiber die entsprechenden Ausbauschritte vornehmen und hier sind die Netzbetreiber unterschiedlich weit. Die Telekom bietet aktuell die meiste Versorgung und erreicht nach eigenen Angaben bereits 90 Prozent der deuschen Nutzern. Das Unternehmen schreibt selbst zum Ausbaustand:

Das 5G Netz der Deutschen Telekom steht auch 2022 für schnellen Ausbau und Innovation. Allein im Monat Januar haben die Technik-Teams 159 weitere neue 5G Standorte ins Netz gebracht. Das sind mehr als fünf Standorte pro Tag. Insgesamt funken mittlerweile über 63.000 Antennen mit 5G. Über 90 Prozent der Bevölkerung können die neueste Mobilfunk-Generation bereits nutzen. Neben der breiten Versorgung steht vor allem das besonders schnelle 5G auf der 3,6 GHz Frequenz im Fokus. Die Telekom hat nun bereits mehr als 4.000 5G-Antennen in diesem Band in Betrieb. Über 180 Städte und Gemeinden profitieren davon. Im Laufe des Jahres will die Telekom auch ihre 700 MHz-Frequenzen für 5G einsetzen. „Unser 5G Ziel für dieses Jahr ist es, das Kundenerlebnis permanent zu verbessern“, so Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Dazu werden wir weiter zügig ausbauen und setzen vor allem auch auf Netzinnovationen. Alle unsere Antennen im 3,6GHz Band sind technisch für 5G Standalone erweitert. Auch unser Spektrum im Bereich 700 MHz reservieren wir für 5G. Kommerziell werden wir 5G Standalone in diesem Jahr starten.“ Dafür arbeitet die Telekom gemeinsam mit Partnern an der Entwicklung von Anwendungen, die sich nur mit den neuen Netzfunktionen im Standalone-Netz umsetzen lassen.

Insgesamt empfehlen wird, vor einer Entscheidung für eine 5G Allnet Flat mit 20 GB Datenvolumen auf jeden Fall die Netzausbaukarten zu prüfen. Dort sieht man direkt, ob am eigenen Standort und in der Umgebung bereits 5G angeboten wird oder nicht. Wer sich unsicher ist, kann auch mit Prepaid Angeboten 5G testen und sich dann entscheiden, ob man die 20 GB Tarife lieber mit oder ohne 5G nutzen will.

20 GB Flat mit und ohne Handy – das sollte man beachten

In der Auflistung der Deals haben wir in erster Linie sim-only Angebote aufgeführt und das liegt daran, dass man ohne Handy und Smartphone die deutlich billigeren Deals bekommt. Wenn kein Handy finanziert werden muss, zahlt man nur die jeweilige Gebühr für den 20 GB Handytarif bzw. die Allnet Flat und ist damit in der Regel deutlich unter den Deals, bei denen direkt ein Handy mit angeboten wird. Wer also kein neues Smartphone benötigt, sollte überlegen, ob man den Deal einfach ohne Gerät nutzt. Auch wenn ein neues Smartphone gewünscht ist, kann es billiger sein, dieses separat zu kaufen. Dann hat man oft mehr Auswahl und teilweise sind die Geräte genau so preiswert wie mit Vertrag. Das ist aber sehr vom Anbieter und dem jeweiligen Deal abhängig – eine pauschale Aussage ob die 20 GB Flat mit oder ohne Handy besser ist, kann man daher nicht treffen.

Stattdessen an der Stelle nochmal der Hinweis, dass es sich auch bei Deal mit Hardware lohnt, die Preise zu vergleichen und zu prüfen, wie teuer man die Modelle bei freien Händlern ohne Vertrag und Flatrate erwerben könnte. Ein wenig rechnen kann hier helfen, richtig Geld zu sparen und flexibel zu bleiben.

Bereits abgelaufene Deals und Angebote mit 20 GB Datenvolumen

24.12.2021 – mobilcom-debitel Telekom Green LTE 20 GB LTE

20 GB LTE Datenvolumen (25 Mbit/s)

Datenvolumen (25 Mbit/s) FLAT Telefonie & SMS

Telefonie & SMS FLAT EU-Roaming

EU-Roaming VoLTE und WLAN Call

Telekom-Netz

14,99€/Monat

19,99€ Anschlusspreis

16.12.2021 – mobilcom-debitel Telekom Green LTE 20 GB LTE

20 GB LTE Datenvolumen (25 Mbit/s)

Datenvolumen (25 Mbit/s) FLAT Telefonie & SMS

Telefonie & SMS FLAT EU-Roaming

EU-Roaming VoLTE und WLAN Call

Telekom-Netz

14,99€/Monat

19,99€ Anschlusspreis

30.11.2021 – PremiumSIM LTE All 20 GB für 17,99 Euro

Dienstag, 30.11. 11:00 h – Dienstag, 07.12. 11:00 h

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 17,99 € monatlich

26.11.2021 – sim.de LTE All 20 GB

nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ ohne Vertragslaufzeit, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 14,99 € monatlich statt 19,99 €

25.11.2021 – mobilcom-debitel green LTE 20 GB + 6 GB Aktion SimOnly

Grundgebühr: 16,99 € monatlich [ab dem 25. Monat 36,99 €]

Anschlusspreis: 19,99 €

Laufzeit: 24 Monate

Allnet- und SMS-Flat

freenet Hotspot Flat

26 GB LTE mit 25 MBit/s im Telekom-Netz

23.11.2021 – PremiumSIM LTE All 20 GB für 19,99€

Dienstag, 09.11. 11:00 Uhr – Dienstag, 16.11. 11:00 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 19,99 € monatlich inklusive 3 Freimonate

16.11.2021 – PremiumSIM LTE All 20 GB für 16,99€ statt 19,99€

Dienstag, 09.11. 11:00 Uhr – Dienstag, 16.11. 11:00 Uhr

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 16,99 € monatlich

14.06.2021 – Doppeltes Datenvolumen bei Congstar

20 GB LTE Datenvolumen (25MBit/s) in Telekom D1 Netz

Datenvolumen (25MBit/s) in Telekom D1 Netz FLAT Telefonie & SMS

Telefonie & SMS FLAT EU-RoamingVoLTE und WLAN Cal l

EU-RoamingVoLTE und WLAN Cal 30 Euro monatliche Grundgebühr

15 Euro Anschlusspreis (einmalig bei Kauf)

Drillisch Sonderaktion: 20GB Allnet Flat für unter 20 Euro – Drillisch hat über die verschiedenen eigenen Marken bereits vor Weihnachten recht großzügig Allnet Flatrates und Tarife mit viel Datenvolumen verteilt. Dabei bekommt man aktuell und noch bis Anfang Januar eine komplette Allnet Flat mit kostenlosen Gesprächen und SMS sowie satten 20GB Datenvolumen für unter 20 Euro – als dauerhafte Grundgebühr. Zum Vergleich: bei anderen Anbietern bekommt man für dieses Geld in der Regel nur Angebote mit 5 bis 10 Gigabyte monatlichem Datenvolumen.

handyvertrag.de LTE All 10GB + 10GB extra

Telefonie- & SMS-Flat

10€ Wechselbonus

Bereitstellungspreis: 1 Monat Laufzeit -> 9,99€ 24 Monate / Bundles: 0€

Preismarke: nur 19,99€

Aktionsstart : 27.12.2019 ab 11 Uhr

: 27.12.2019 ab 11 Uhr Aktionsende: 03.01.2019 um 11 Uhr

Die Allnet Flat von Handyvertrag.de nutzt dabei das Mobilfunk-Netz von O2/Telefonica und bietet LTE Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 50MBit/s. Man kann mit diesen Tarifen also auch das 4G Netz von O2 mit nutzen. Insgesamt gibt es im Bereich von 20 GB Datenvolumen nur wenige Flat und daher ist es ein richtig guter Schritt, dass sich jetzt auch ein Discounter an viel Datenvolumen heran traut, auch wenn es nur aktionsweise ist. Damit setzt Drillisch natürlich auch die anderen Anbieter unter Druck hier mit den eigenen Angeboten nachzuziehen.

Dazu kann man die Handyvertrag.de Aktion auch flexibel mit kurzer Laufzeit und ohne Vertrag buchen. Solche Mobilfunk-Tarife ohne Vertrag gibt es auch nicht bei allen Anbietern und oft haben sie die schlechteren Konditionen oder sind von den Sonderaktionen nicht mit betroffen. Bei Handyvertrag zahlt man für die flexible Tarifvariante ohne Laufzeit nur 10 Euro Aktivierungsgebühr mehr. Man bekommt die 20GB also genau so wie bei der Vertragsvariante mit 24 Monaten Laufzeit. Die flexibel Laufzeit ist vor allem dann sinnvoll, wenn man nicht genau weiß, ob man die 20GB wirklich braucht oder bisher noch keine Erfahrungen mit dem O2 Netze hatte. Dann kann man flexibel testen, ob man mit dem Deal zufrieden ist und bei Bedarf auch wieder wechseln, wenn sich herausstellen sollte, dass es doch Probleme gibt.