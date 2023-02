Callya Prepaid und WLAN Call – noch keine guten Nachrichten – Vodafone stellt mittlerweile VoLTE für die Callya Freikarten zur Verfügung, wenn man aktiv danach fragt. Im Forum oder über den Kundendienst kann man also die Prepaid Sim für VoLTE freischalten lassen, dazu gibt es mittlerweile auch eSIM bei Callya. Bei WLAN Call (VoWifi) gibt es dies leider nicht. Im Forum schreibt ein Mitarbeiter dazu:

WiFi Calling kann leider aktuell für Callya Kunden noch nicht freigeschaltet werden. VoLTE kann ich Dir gern freischalten. Schick mir bitte die betroffene Nummer per PN. (links auf meinen Namen klicken und dann rechts auf „Diesem Benutzer eine private Nachricht senden“).

Es gibt aber Hoffnung.Ende 2022 schreibt ein Vodafone Mitarbeiter im Forum:

ich habe eine Rückmeldung erhalten. Es ist etwas in Planung und soll im ersten Quartal 2023 erfolgen. Ein genaueres Datum haben wir nicht erhalten, aber besser als nichts.

Vodafone hat vor allem im Prepaid Bereich ab und an solche Fristen gerissen, daher kann es durchaus sein, dass auch diesmal der Termin nicht gehalten wird. Zumindest zeigt sich damit aber, dass Vodafone an diesem Thema arbeitet.

Aktuell gibt es auch noch keine Prepaid Tarife und auch keine Prepaid Allnet Flat auf der Liste der WLAN Call Angebote von Vodafone. Man kann diese Technik als Prepaid Kunde bei Vodafone also bisher nicht nutzen. Es scheint auch eher so, als würde Vodafone dies als Premium-Feature betrachten – es kann also passieren, das WIFI Calls nicht für die Prepaid Sim des Unternehmens kommen werden. Das gilt ebenso für die anderen D2 Prepaid Tarife und Prepaid Allnet-Flatrates.

TIPP: Die D1 Prepaid Tarife wurden mittlerweile fast alle auch für WLAN Call freigeschaltet. Wer nach Prepaid und D-Netz Qualität sucht, findet hier also im Telekom Netz Alternativen.

Die Liste der WLAN Call Tarife bei Vodafone sieht wie folgt aus:

Red 2012

Red 2012 Family

Red 2016

Red 2017

Red 2019

Red GB

Red+ Allnet

Red+ Kids

Red4All

Red Business Prime

Red Business+

Young

Young 2017 SuperFlat Internet

SuperFlat Internet 2011

Smart 2013

Smart 2017

SuperFlat Internet Allnet Premium

SuperFlat Internet Festnetz

Vodafone Basic

Vodafone Black

GigaMObil Flat

Callya Prepaid und VoLTE – Freischaltung möglich

Es hat lange gedauert, aber nun hat Vodafone die Freischaltung für VoLTE für die Callya Prepaid Karten gestartet. Das Unternehmen bietet diese Technik nach und nach für die Prepaid Angebote an. Im Forum heißt es mittlerweile offiziell dazu:

Ab sofort werden auch CallYa-Kunden nach und nach für VoLTE freigeschaltet und per sms informiert. Dann können auch CallYa-Kunden die Vorteile von VoLTE nutzen, vor allem die hervorragende Sprachqualität in HD Voice oder sogar Crystal Clear. Für Wifi-Calling werden Callya-Kunden noch nicht freigeschaltet, wir wissen auch aktuell nicht genau wann dies der Fall sein wird um dieser Frage schonmal vorzugreifen.

Wer Callya Kunde ist, sollte also im Gerät prüfen, ob VoLTE mittlerweile verfügbar ist, teilweise muss man es noch per Hand einschalten.

Callya Prepaid – doch kein Voice over LTE in 2019 und auch kein neuer Termin

Update: im Vodafone Forum gibt es zwar immer noch keinen neuen Termin für die VoLTE Umsetzung bei den Callya Simkarten, aber zumindest gibt es ein Datum, ab wann neue Informationen bereit stehen sollen. Dort heißt es:

Wir sind an dem Thema dran und erhalten neue Informationen dazu Mitte Ende Februar 2020.

Nutzer müsse also leider weiter Geduld haben und es ist auch nicht sicher, ob es im Februar dann schon einen definitiven Termin für VoLTE und WLAN Calling bei den Vodafone Prepaid Sim geben wird.

Im Vodafone Forum hatte das Unternehmen Voice over LTE (VoLTE) für die Callya Prepaid Tarife für 2019 angekündigt, angeblich sollte der Start bereits im Oktober 2019 erfolgen. Allerdings ist seit dem nichts passieren, die Vodafone Prepaid Freikarten können weiterhin kein VoLTE nutzen. Auch der neue Callya Digital Tarif hat noch keine Freischaltung dafür.

Vodafone hat also zumindest den anvisierten Termin nicht einhalten können und es bleibt offen, wann genau die Technik für die Callya Prepaid Sim umgesetzt wird. Im Vodafone Forum gibt es von Seiten der Mitarbeiter keine konkrete Info dazu. Stattdessen schreibt ein Kunde zu diesem Thema:

Mich hat Vodafone eben angerufen (hatte zuvor per Mail angefragt) und gesagt, dass VoLTE Anfang nächsten Jahres kommt. Vermutlich März. Mal sehen ob sich das bewahrheitet…

Und ein Mitarbeiter bestätigt diese eher vage mit dem Hinweis:

ja die Worte vermutlich, eventuell usw. beschreiben es schon ganz gut und genau aus diesem Grund gibt es hier keinen festen Tag/Monat, solange dieser nicht mal bei der entsprechenden Abteilung steht, bringt Euch doch nichts wenn wir uns hier von Monat zu Monat raten oder vermuten und dann nichts passiert, weil es noch mal verschoben wurde.

Aktuell laufen intensive Test´s und diese müssen passen, dann der Plan für welche Gruppe/Tarife ab wann der Rollout stattfindet. Wenn es dann konkret steht und die Abteilung auch fest plant, werden wir hier offiziell kommunizieren.

Insgesamte gesehen ist Vodafone damit aber eher in guter Gesellschaft, denn vor allem in den Netzen von Telekom und Vodafone gibt es VoLTE im Prepaid Bereich noch nicht. Auch im Bereich der normalen Handytarife ist VoLTE nur bei einigen Anbietern zu finden. Nach wie vor gilt also, dass man Prepaid Sim mit VoLTE vor allem bei den O2 Discountern und den originalen O2 Prepaid Tarifen findet und es offen bleibt, wann es auch im D-Netz hier eine Freischaltung geben wird. Aktuell heißt es also für Callya Kunden weiter warten, eventuell noch bis März 2020.