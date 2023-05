Android: Kamera per Sperrbildschirm aktivieren und deaktivieren – so geht es – Bei einigen Android Geräten gibt es die Möglichkeit, direkt vom Sperrbildschirm aus in die Kamera-App zu wechseln und Aufnahmen zu machen. Das ist gut, wenn man schnelle Schnappschüsse haben möchte, birgt aber natürlich auch die Gefahr, dass man aus Versehen viele Aufnahmen macht, die man gar nicht habe möchte. Daher wollen einige Nutzer diese Funktion auf jeden Fall haben, andere wollen sie dringend abschalten.

So schreibt ein Nutzer bei Android-Hilfe dazu:

Hallo, wir schon der Titel des Threads verrät, möchte ich die Kamera vom Speerbildschirm weghaben. Ständig geht das Ding in der Hosentasche an, was mich echt nervt!

Leider habe ich bislang keine Möglichkeit gefunden, diese dort zu deaktivieren…

Wenn also jemand eine Idee hat, bitte her damit.

(hier könnte auch ein Taschenmodus helfen)

Und andere Nutzer beklagen, dass es eben kein Kamera-Symbol mehr auf dem Lockscreen gibt. In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man die Kamera auf dem Sperrbildschirm einrichtet und auch bei Bedarf wieder abschaltet.

Android: Kamera per Sperrbildschirm aktivieren und deaktivieren

Die Steuerung der Kamera-Shortcuts funktioniert an sich bei allen Android Geräten gleich, es kann aber sein, dass die Anbieter die Menüstruktur etwas angepasst haben. Prinzipiell kann man die Kamera auf dem Sperrbildschirm aber wie folgt anpassen:

In die Einstellungen wechseln Unter dem Menüpunkt „Gerätesicherheit“ findet sich der Menüpunkt „App-Shortcuts“ und hier lässt sich die App-Icons auf dem Sperrbildschirm ändern. Dabei kannst man entweder das Kamera-Symbol durch eine andere App austauschen oder aber auch komplett deaktivieren und damit auf dem Sperrbildschirm ausblenden. umgekehrt kann man hier auch die Kamera wieder auf den Sperrbildschirm bringen, in man die App auf das Symbol zieht

Danach sollte die Änderung auf dem Lockscreen sofort zu sehen sein.

HINWEIS: Einige Anbieter haben auch noch spezifische Methoden, um die Kamera zu aktivieren. Sony schreibt beispielsweise zu den eigenen Modellen: “Wenn sich das Display im Energiesparmodus befindet oder die Bildschirmsperre aktiviert ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal.”

Lockscreen Kamera Alternativen

Einige Hersteller haben die Kamera ganz vom Sperrbildschirm verbannt. Dann kann man sie leider nicht mehr aktivieren, aber es gibt Alternativen.

Öffnen Sie vom Homescreen folgendes Untermenü: Einstellungen –> System –> Gesten. Dort kann man die Kamera.Geste aktivieren und das bedeutet, man muss auch auf dem Sperrbildschirm nur noch 2x schnell die Power-Taste drücken um die Aufnahmen zu aktivieren.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Video: Kamera auf dem Sperrbildschirm einrichten (am Beispiel des Galaxy S7)

