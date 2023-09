Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 ultra – Kameraton deaktivieren – Samsung hat bei den neuen Galaxy S20 Smartphones besonderen Wert auf die Kamera gelegt und die Technik im Vergleich zu den Modellen auf 2019 deutlich verbessert. Besonders das Samsung Galaxy S20 ultra kann mit dem neuen 108MP Sensor punkten,

Das Unternehmen selbst schreibt zur Kamera:

Smartphones ermöglichen nicht nur, das eigene Leben festzuhalten, sondern werden mehr denn je von Nutzern eingesetzt, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Das ist einer der Gründe, warum die Kamera für Kunden der wichtigste Faktor bei der Wahl ihres nächsten Smartphones ist. Im Inneren des überarbeiteten Kamerasystems der Galaxy S20-Serie arbeitet der bisher größte Bildsensor in einem Samsung-Smartphone Hand in Hand mit KI, um nahezu jeden Moment in beeindruckender Qualität einzufangen.

Grundlegende Funktionen sind aber natürlich gleich geblieben und Kamera-Töne gibt es auch bei den neun Modellen noch. Wie man damit umgeht, haben wir im aktuellen Artikel beschrieben.

Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 ultra – Kameraton deaktivieren

Standardmäßig werden dabei die Aufnahmen der Geräte durch ein Tonsignal angekündigt. Dennoch ist der Ton auf Dauer sehr nervig, zumal es Situationen gibt, wo der Kamera-Ton unpassend beziehungsweise störend ist: beispielsweise in Kirchen oder Museen.

Im Kamera-Menü kann man den Auslöser-Ton nicht abschalten, allerdings gibt es eine indirekte Möglichkeit. Dazu zieht man die Statusleiste oben am Display nach unten und wählt unter der Schnellstarttaste „Ton“ den „Vibrations- oder Lautlos-Modus“. In beiden Modi erfolgt das Aufnehmen eines Fotos geräuschlos. In Foren gibt es viele Nutzer die sich darüber aufregen, dass dies nicht sehr benutzerfreundlich ist. Dennoch lässt sich der „Lautlos- und Vibrations-Modus“ sehr zügig umstellen, so dass man sich schnell daran gewöhnt vor dem Auslösen der Kamera gegebenenfalls das Samsung Galaxy S10 beziehungsweise Samsung Galaxy S10+ lautlos zu stellen.

Wer sich nicht daran gewöhnen will kann auf Apps zurückgreifen, welche den Kameraton deaktivieren. Im Appstore findet sich dazu beispielsweise die Anwendung SilentCam Switch. In der Beschreibung auf Google Play heißt es dazu:

SilentCam Switch deaktiviert den Auslöserton deiner Kamera, sodass andere Personen beim fotografieren nicht gestört werden. Ihre Kamera ist somit lautlos! Mache perfekte Tieraufnahmen ohne diese mit einem lauten Auslöserton zu erschrecken.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android* besonders einfach machen sollen und auch noch mehr Hinweise rund um den Screenshot geben. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android* arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android* Betriebssystem:

Lohnt sich ein Wechsel auf ein neues Samsung S-Smartphone?

Das hängt davon ab, welche Funktionen und Spezifikationen Sie von einem Smartphone erwarten. Das Galaxy S20 ist ein gutes Smartphone, das noch immer eine gute Leistung und eine gute Kamera bietet. Es ist jedoch ein älteres Modell, das nicht die neuesten Funktionen und Spezifikationen bietet.

Vorteile eines Wechsels auf ein neueres Modell:

Neuere Funktionen und Spezifikationen, wie ein schnellerer Prozessor, ein besseres Display oder eine bessere Kamera

Längere Software-Updates

Bessere Akkulaufzeit

Nachteile eines Wechsels auf ein neueres Modell:

Höherer Preis

Wenn Sie die neuesten Funktionen und Spezifikationen wünschen, ist ein Wechsel auf ein neueres Modell durchaus sinnvoll. Wenn Sie mit den Funktionen und Spezifikationen des Galaxy S20 zufrieden sind, ist ein Wechsel nicht unbedingt erforderlich.

Alternativen zum Samsung Galaxy S20:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Google Pixel 7 Pro

OnePlus 10 Pro

Diese Modelle bieten alle die neuesten Funktionen und Spezifikationen, sind jedoch auch teurer als das Galaxy S20.

Hier sind einige konkrete Beispiele für Verbesserungen, die Sie bei einem Wechsel auf ein neueres Modell erwarten können:

Prozessor: Die neuesten Smartphones sind mit leistungsstärkeren Prozessoren ausgestattet, die für eine bessere Leistung sorgen.

Die neuesten Smartphones sind mit leistungsstärkeren Prozessoren ausgestattet, die für eine bessere Leistung sorgen. Display: Die neuesten Smartphones haben oft größere und hellere Displays mit einer höheren Auflösung.

Die neuesten Smartphones haben oft größere und hellere Displays mit einer höheren Auflösung. Kamera: Die neuesten Smartphones haben oft bessere Kameras mit mehr Megapixeln und neuen Funktionen, wie zum Beispiel optischem Bildstabilisator oder Autofokus.

Die neuesten Smartphones haben oft bessere Kameras mit mehr Megapixeln und neuen Funktionen, wie zum Beispiel optischem Bildstabilisator oder Autofokus. Akkulaufzeit: Die neuesten Smartphones haben oft größere Akkus, die für eine längere Akkulaufzeit sorgen.

Die neuesten Smartphones haben oft größere Akkus, die für eine längere Akkulaufzeit sorgen. Software: Die neuesten Smartphones erhalten in der Regel länger Software-Updates, die neue Funktionen und Sicherheitsupdates enthalten.

Letztendlich ist die Entscheidung, ob Sie von Ihrem Galaxy S20 auf ein neueres Modell wechseln möchten, eine persönliche Entscheidung. Berücksichtigen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche, um zu entscheiden, ob ein Wechsel für Sie sinnvoll ist.

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android 10 mit One UI 2 Android 10 mit One UI 2 Android 10 mit One UI 2 Hauptkamera – 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom; – 64-MP-Telezoom- (f/2,0); – 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8); – 3x Hybrid-Zoom – bis zu 30x Digital-Zoom; – bis 8K 30fps-Video – 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom; – 64-MP-Telezoom- (f/2,0); – 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8); – ToF-Sensor – 3x Hybrid-Zoo – bis zu 30x Digital-Zoom; – bis 8K 30fps-Video; – 108 MP Standard-Zoom (f/2,4); – 48-MP-Telezoom (f/3,5); – 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2); – ToF-Sensor; – 4 bis 5x-optischer Zoom; – 10x Hybrid-,Zoom; – bis zu 100x Digital-Zoom; – bis 8K 30fps-Video Frontkamera – 10 MP (f/2,2); – 4K 60 fps Video – 10 MP (f/2,2); – 4K 60 fps Video – 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP; – 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4×4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4×4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4×4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black Cosmic Gray, Cosmic Black Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

Video: Samsung Galaxy S20 im Hands-On

Weitere Links rund um Samsung Galaxy S20