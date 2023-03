Samsung Galaxy A10, A11 und A12 – Handbuch und Anleitung in Deutsch – Das Samsung Galaxy A10 ist das günstige Modell der A-Serie bei Samsung und daher ein sehr beliebtes Einsteiger-Modelle für preisbewusste Kunden. Es ist auch eines der meistverkauften Smartphones von Samsung in 2019 gewesen und der Nachfolger Galaxy A11 soll an diesen Erfolg anknüpfen.

Technisch gesehen können die Galaxy A10 und A11 Smartphones natürlich nicht mit den Topmodellen mithalten. Samsung setzt in dieser Preisklasse eher auf solide Technik als auch Spitzenwerte. Dennoch bekommt man bei beiden Geräten mit Android 9 eine aktuelle Version des Betriebssystems und Android 10 soll als Update noch kommen.

Das bedeutet auch, dass sie die Bedienung der Modelle kaum von anderen Android Geräten unterscheidet. Wer bereits mit Android gearbeitet hat (auch mit älteren Versionen) sollte auch mit Galaxy A10 und Galaxy A11 wenig Probleme haben. Mittlerweile ist mit dem Samsung Galaxy A12 die neuste Version verfügbar, das Handbuch haben wir aktualisiert.

Samsung Galaxy A10 , A11, A12 und A13 – Handbuch und Anleitung in Deutsch

Samsung stellt für alle Modelle die Handbücher als kostenloser PDF Download zur Verfügung und man findet daher auch beim Galaxy A10 das passende Handbuch in Deutsch bereits online. Warum für die Galaxy A11 noch keine deutsche Version verfügbar ist, lässt sich nicht sagen, für das Galaxy A12 ist sie zumindest bereits vorhanden:

Mittlerweile ist auch bereits das neue Samsung Galaxy A14 erschienen. Die Anleitung dazu gibt es hier: Samsung Galaxy A14 Handbuch und Anleitung

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Video: Samsung Galaxy A10 im Test

