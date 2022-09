LIDL Connect und VoLTE bzw. WLAN Call – so ist der aktuelle Stand – LIDL Connect hat im letzten Jahr einen großen Schritt gemacht und die Tarife insgesamt auf LTE umgestellt. Alle Prepaid Sim des Discountern können damit mittlerweile 4G/LTE im Mobilfunk-Netz von Vodafone nutzen. Allerdings gibt es dabei auch Einschränkungen:

es gibt nur langsames LTE bis maximal 25 MBit/s und die hohen Geschwindigkeiten bleiben weiterhin den originalen Mobilfunk-Tarifen von Vodafone vorbehalten

5G ist nicht verfügbar und auch gegen Aufpreis gibt es keinen Zugriff auf die 5G Netzbereiche von Vodafone. Daher steht auch noch kein Vo5G (Voice over 5G) zur Verfügung.

Im Bereich von VoLTE (Voice over LTE) gibt es aber gute Nachrichten. Bereits seit Ende 2020 gibt es beim Discounter VoLTE und alle Kunden (sowohl Neukunden als auch Bestandskunden) sind für diese Technik kostenfrei freigeschaltet. Daher kann man mittlerweile bei LIDL Connect problemlos VoLTE nutzen (das ist generell bei den meisten D2 Prepaid Anbietern inzwischen der Fall).

Im Bereich WLAN Calling oder WIFI Calls gibt es dagegen keine guten Nachrichten. LIDL hat bisher diese Technik offiziell noch nicht freigeschaltet und Kunden bestätigen dies auch 2022:

Ich habe selbst Lidl connect und kann sicher sagen, dass WLAN Telefonie NICHT funktioniert bei denen. Ich habe parallel geschäftlich von einem anderen Anbieter (handyvertrag.de / O2) ein zweites Telefon und da geht es problemlos. Um sicherzustellen, dass es nicht an meinem iphone liegt, habe ich auch mal die Karten / Geräte über Kreuz getauscht. geht immer noch nicht, obwohl alle toggles richtig gesetzt sind. Ich habe mal vor 1-2 Jahren versucht, das mit dem Support von Lidl zu klären. Keine sinnvollen Antworten. Ich werde nun nochmals einen Versuch starten. Wenn das nicht hilft, werde ich eben wechslen. Ich hatte das selbe Thema mit denen schon vor zwei Jahren zu VoLTE…. das geht inzwischen.

VoLTE ist bei LIDL Connect also mittlerweile nutzbar, WLAN Call dagegen nicht.

VoLTE Stand vor Dezember 2020

Das ist vor allem bei Voice over LTE ärgerlich, denn damit müssen die LIDL Simkarten jedesmal ins 3G Netz zurück wechseln, wenn ein Anruf ankommt oder geführt werden soll. Gespräche über LTE sind noch nicht möglich. Auch gegen Aufpreis steht diese Funktion noch nicht zur Verfügung. Wer eine Prepaid Allnet Flat bei LIDL Connect bucht, sollte im Hinterkopf behalten, dass Gespräche weiterhin nur im 3G Netz abgewickelt werden und das eventuell die Datenübertragung beeinträchtigt (beispielsweise beim Streaming). Mittlerweile hat sich auch gezeigt, dass es KEIN VoLTE bei LIDL Connect gibt. Der Support ist hier leider nicht sehr hilfreich, aber in der Praxis können die Prepaid Sim und Allnet Flat von LIDL Connect kein LTE nutzen.

Aktueller Stand ist leider auch, dass es noch keine Hinweise gibt, wann LIDL Connect VoLTE für die Prepaid Tarife einführen könnte. Kunden des Unternehmens können also nur warten und hoffen, dass es schneller gehen wird als bei der LTE Einführung insgesamt.

LIDL ist damit aber an sich in guter Gesellschaft, denn auch die Vodafone Callya Prepaid Sim haben noch kein mittlerweile VoLTE und auch Congstar hat bisher für den Prepaid Bereich kein VoLTE frei geschaltet. Man kann auch davon ausgehen, dass zuerst die Callya Prepaid Tarife von Vodafone diese Technik bekommen werden und dann erst Discounter wie LIDL Connect. Wer VoLTE und WLAN Call möchte, sollte daher aktuell eher zu den O2 Discounter greifen. In diesem Netz wurden mittlerweile bereits alle Anbieter mit beiden Techniken frei geschaltet. Nach wie vor gilt aber: VoLTE muss für das jeweilige Handy und Smartphones verfügbar sein, nur dann kann man es nutzen.

Video: VoLTE erklärt

