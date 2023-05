Schlechter Empfang bei Handys und Smartphones – so kann man sich helfen – Das mobiles Internet ist mittlerweile die wichtigste Funktion am Handy, aber man ist dabei darauf angewiesen, dass man ein schnelles und stabiles Mobilfunk-Netz hat. Leider ist das nicht immer der Fall, viele Nutzer klagen immer wieder über schlechte Verbindung mit wenig Empfang und wenigen Balken. In dem Fall sind dann viele Funktionen der Handys und Smartphones nicht nutzbar und daher ist schlechter Empfang bei Handys und Smartphones immer ein Ärgernis. In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man dagegen tun kann und auch, wie es rechtlich bei schlechtem Netz aussieht.

Wichtig dabei: Hier geht es nicht um Problemfällen, bei denen der Empfang komplett weg ist oder die Handykarte gar kein Netz findet. Dies hat in der Regel andere Ursache und wir haben diese Probleme (und die Hilfestellungen dazu) hier zusammengefasst: Handy hat kein Netz | Handy erkennt Sim nicht | Kein mobiles Internet | Kein WLAN Empfang

So kann man sich selbst helfen

Bei schlechtem Empfang kann man sehr gut selbst aktiv werden und unterschiedliche Möglichkeiten prüfen, um den Empfang zu verbessern. Die wichtigsten Tipps dazu haben wir hier zusammengestellt:

Netzabdeckung prüfen: in vielen Bereichen (vor allem außerhalb der Städte) ist das Netz einfach noch nicht so gut ausgebaut und daher ist der Empfang schlecht und man hat wenige Balken. Das kann man auf den Netzausbaukarten der Anbieter abfragen – diese stehen kostenlose für alle deutschen Netze zur Verfügung und dort sieht man, was theoretisch möglich wäre oder eben auch nicht: Telekom Netzkarte* |Vodafone Netzkarte* | O2 Netzkarte*

in vielen Bereichen (vor allem außerhalb der Städte) ist das Netz einfach noch nicht so gut ausgebaut und daher ist der Empfang schlecht und man hat wenige Balken. Das kann man auf den Netzausbaukarten der Anbieter abfragen – diese stehen kostenlose für alle deutschen Netze zur Verfügung und dort sieht man, was theoretisch möglich wäre oder eben auch nicht: Telekom Netzkarte* |Vodafone Netzkarte* | O2 Netzkarte* Netzstandard prüfen: Handys bieten die Auswahl, welchen Netzstandard die Geräte nutzen sollen und oft wurden Modelle in der Vergangenheit auf manuell Auswahl und 3G/UMTS gesetzt. Das war damals auch sinnvoll, mittlerweile sind die 3G Netze aber komplett bei allen Anbietern abgeschaltet. Mit 3G Einstellungen findet man also kein Netz mehr. Im besten Fall sollte man den Netzstandard in den Verbindungseinstellungen auf automatisch stehen haben – falls dort auch 5G mit angezeigt wird, ist das auch kein Problem, die neue Technik wird aber nur genutzt, wenn tatsächlich Tarif, Handy und Netz 5G erlauben.

Handys bieten die Auswahl, welchen Netzstandard die Geräte nutzen sollen und oft wurden Modelle in der Vergangenheit auf manuell Auswahl und 3G/UMTS gesetzt. Das war damals auch sinnvoll, mittlerweile sind die 3G Netze aber komplett bei allen Anbietern abgeschaltet. Mit 3G Einstellungen findet man also kein Netz mehr. Im besten Fall sollte man den Netzstandard in den Verbindungseinstellungen auf automatisch stehen haben – falls dort auch 5G mit angezeigt wird, ist das auch kein Problem, die neue Technik wird aber nur genutzt, wenn tatsächlich Tarif, Handy und Netz 5G erlauben. Netzverbindung zurücksetzen – in vielen Fällen kann es helfen, das Handy neu ins Netz einwählen zu lassen. Dann werden aktuellen Daten zum Netz geholt und das reicht oft schon aus um den Empfang zu verbessern. Die Neueinwahl kann man mit einem Neustart des Smartphone erzwingen, es reicht aber auch, die Geräte kurz auf Flugmodus zu schalten und dann diesen wieder abzuschalten. Auch dann wählen sich die Handys neu ins Netz ein.

– in vielen Fällen kann es helfen, das Handy neu ins Netz einwählen zu lassen. Dann werden aktuellen Daten zum Netz geholt und das reicht oft schon aus um den Empfang zu verbessern. Die Neueinwahl kann man mit einem Neustart des Smartphone erzwingen, es reicht aber auch, die Geräte kurz auf Flugmodus zu schalten und dann diesen wieder abzuschalten. Auch dann wählen sich die Handys neu ins Netz ein. Position ändern: Oft schirmen Gebäude oder Wände den Empfang ab und dann hat man ein deutlich schlechteres Signal und nur wenige Balken. in dem Fall kann es helfen, sich eine andere Position zu suchen, bei der es diese Störung nicht gibt. Das kann aber recht mühsam sein, wenn man nicht weiß, wodurch das Signal gestört wird.

Oft schirmen Gebäude oder Wände den Empfang ab und dann hat man ein deutlich schlechteres Signal und nur wenige Balken. in dem Fall kann es helfen, sich eine andere Position zu suchen, bei der es diese Störung nicht gibt. Das kann aber recht mühsam sein, wenn man nicht weiß, wodurch das Signal gestört wird. Langfristig gedacht – Netzbetreiber wechseln: Wenn man häufig in Gebieten mit schlechten Empfang unterwegs ist, kann man versuchen den Tarif auf einen Netzbetreiber zu wechseln, der vor Ort den besten Empfang bietet. Dafür können die Netzkarten der jeweiligen Anbieter (oben verlinkt) hilfreich sein. Generell bieten die D-Netze von Vodafone und Telekom in der Regel die bessere Abdeckung. Auch hier hilft aber testen, beispielsweise in dem man eine kostenlose Freikarte aus dem jeweiligen Netz nutzt.

Sollte alles nichts helfen, ist der Support des eigenen Anbieters der richtige Ansprechpartner. Dort kann man auch prüfen lassen, ob eventuell eine technische Störung vorliegt oder es andere Ursachen für den schlechten Empfang gibt.

Schlechter Empfang? Alternativen nutzen!

Wenn das Handy-Netz sehr schlecht ist und man kaum mobilen Empfang hat, kann man versuchen auf Alternativen zurückzugreifen, um dennoch Verbindung zu bekommen.

So kann man beispielsweise mit WLAN Calling auch dann telefonieren, wenn man kein Handynetz hat, aber WLAN zur Verfügung steht. Dafür muss allerdings der Tarif und auch das Handy WLAN Calls unterstützen.

WLAN Hotspots sind dann eine Alternative, wenn man mobil ins Netz gehen will, aber nur schlechtes Handynetz hat. Diese Hotspots stehen teilweise kostenfrei, teilweise kostenpflichtig an immer mehr Stellen in Deutschland zur Verfügung. Bei einigen Flatrates und Handyverträgen ist de Hotspot Nutzung kostenlos mit inklusive. Falls nicht sollte man überlegen, ob es sich rechnet den Zugang kurzfristig zu buchen und dafür eventuell auch etwas zu bezahlen.

Es kann auch helfen eine zweite Simkarte oder eSIM (eSIM Prepaid Tarife) mit einem anderem Tarif in einem anderen Netz zu nutzen um bei schlechtem Empfang unter Umständen wechseln zu können.

Die rechtliche Situation bei schlechtem Empfang

Immer wieder kommen Fragen auf, ob man einen Handyvertrag kündigen kann, wenn der Empfang zu schlecht ist. Allerdings ist die Situation bei schlechtem Empfang vergleichsweise komplex, besser ist es geregelt, wenn es eine komplette Störung gibt.

Der Bundesgerichtshof (AZ: III ZR 98/12) schreibt im Bereich DSL (aber auch anwendbar beim Handy):

Es kann einen ersatzfähigen Vermögensschaden darstellen, wenn dem Inhaber eines DSL-Anschlusses die Möglichkeit genommen wird, seinen Zugang zum Internet zu nutzen, ohne dass ihm hierdurch Mehraufwendungen entstanden oder Einnahmen entgangen sind.

Bei Störungen beim Empfang oder schlechten Leistungen sieht es dagegen nicht ganz so klar aus. Prinzipiell gibt es keinen Anspruch auf guten Empfang an einen bestimmten Standort, es sei denn, etwas anderes wurde vereinbart. Das kann auch der Fall sein, wenn sich der Empfang plötzlich verschlechtert, etwa weil der Anbieter Funkmasten abgeschaltet oder zurück gebaut hat. Auch dann kann dies unter Umständen ein Sonderkündigungsrecht auslösen – hier muss man aber immer den Einzelfall betrachten.

UPDATE: Mittlerweile hat der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmenbedingungen verbraucherfreundlich verändert und bei schlechten Leistungen und Störungen haben betroffene Verbraucher nun deutlich mehr Recht. Die Verbraucherzentrale schreibt dazu als Zusammenfassung:

Wenn das Internet zu langsam ist, immer wieder ausfällt, oder aber der Anbieter nicht auf Leistungsstörungen reagiert, dann kann der monatliche Betrag gemindert oder der Vertrag außerordentlich gekündigt werden. Die Leistungsstörungen müssen detailliert nachgewiesen werden, insbesondere durch Aufzeichnungen eines Speedtests. Bevor somit der Vertrag außerordentlich gekündigt werden kann, muss dem Anbieter die Möglichkeit geben werden, innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel 14 Tage) die versprochene Internetleistung zu erbringen. Zeigen Sie daher Ihrem Anbieter die Leistungsstörungen an und fordern Sie ihn schriftlich – per Einwurfeinschreiben – auf, innerhalb dieser Frist die vereinbarte Leistung herzustellen. Schicken Sie dabei dem Anbieter auch das von Ihnen angefertigte Prüfprotokoll.

Schlichtungsverfahren bei schlechtem Empfang

Unterstützung kann man sich bei schlechtem Empfang bei der Bundesnetzagentur holen. Diese Behörde ist die Schlichtungsstellen für den Telekommunikationsbereich und agiert damit als neutraler Schlichter zwischen Anbieter und Kunde. Informationen zum Schlichtungsverfahren findet man dabei hier:

Die Schlichtung ist dabei kostenfrei, allerdings ist der Anbieter nicht an den Schlichtungsspruch gebunden.

Video: Schlechter Empfang beim Handy – Lösungsmöglichkeiten

Weitere Artikel rund um Anrufe und Rufnummern

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Neue Artikel zum Thema Sim Karte

Schlechter Empfang bei Handys und Smartphones – so kann man sich helfen

iPhone 15: Thunderbolt 3 Anschluss und 4K Ausgang

Allnet Flat mit 50 GB Datenvolumen oder mehr – die aktuellen Deals und Aktionen 1 2 3 … 428 Nächste Seite