Teure Verbindungen zur 017222223 – Vodafone Kunden beschweren sich über A-Z Infoservice

Teure Verbindungen zur 017222223 – Vodafone Kunden beschweren sich – Bei Vodafone selbst und auch auf anderen Plattformen gibt es immer wieder unzufriedene Kunden, die Anrufe zur 017222223 auf der Rechnung haben und dann vom A-Z Infoservice hohe Beträge in Rechnung gestellt bekommen. Teilweise geht auch um die Rufnummer 0172-22225.

So schreibt ein Kunde im Vodafone Forum:

Durch nachforschungen im Internet haben schon viele das problem gehabt und kosten von 20-90€ extra auf ihre rechnung bekommen. Nun meine frage hat jemand schonmal das gleiche problem gehabt und konnte er das mit Vodafon in der art einer Gutschrift regeln ?!

ich habe folgendes problem und habe schon im Internet nachgeforscht und bin immer auf das gleiche ergebniss gekommen. Und zwar habe ich am 18.10.2017 angeblich die Nummer 017222223 angerufen und das für 30 minuten. Somit einen Verbindungspreis von 45€ auf meine rechnung bekommen.

Und bei Android Hilfe schreibt ein anderer Nutzer:

Vodafone hat ne teure Sonderrufnummer „A-Z Infoservices“ die in Handys anscheinend voreingespeichert wird durch Vodafone. Meine Bekannte hat erst kürzlich ihr Guthaben aufgeladen, was dann plötzlich auf einen Schlag weg war. Nun behauptet Vodafone, dass meine Bekannte diese Nummer angewählt hätte und deshalb so hohe Kosten entstanden seien. Meine Bekannte hat diese Nummer aber nicht angewählt und ich fand auch eine Menge weiterer Opfer die diese Nummer nicht angewählt haben