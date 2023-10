OnePlus Handy Codes: versteckte Einstellungen und Funktionen freischalten – OnePlus setzt als Betriebssystem auf QxygenOS basierend auf den aktuellen Android Versionen. Darüber hinaus gibt es aber noch eine Reihe von grundlegenden Handy Codes, die als sogenannte GSM Codes Steueranweisungen übermitteln können. Auf diese Weise kann man teilweise auch Funktionen aktivieren, die bisher versteckt waren oder Einstellungen nutzen, die man über das normale OxygenOS nicht findet. Allerdings sollte man sich bei einigen Funktionen sicher sein, was man tut, denn teilweise kann man damit auch alle Daten löschen. Auch die günstigeren Modelle der OnePlus Nord Serie können darüber gesteuert werden.

Teilweise funktionieren diese Steuercodes auf allen Modellen, teilweise sind sie nur speziell für OnePlus Modelle verfügbar. In der Regel gelten sie dann aber für alle Generationen der OnePlus Smartphones. Die Codes für andere Handy-Hersteller haben wir hier zusammengestellt: iPhone Codes | Xiaomi Codes | Huawei Codes | Samsung Handy Codes | Nokia Handy Codes

* # 06 # – IMEI-Nummer IMEI (International Mobile Equipment Identity) ist eine eindeutige 15-stellige Nummer, die allen Mobilfunkgeräten zugewiesen wird. Wenn Ihr Mobiltelefon gestohlen wird, können Sie anrufen oder zum nächstgelegenen Servicecenter Ihres Mobilfunknetzes gehen und diese IMEI-Nummer den Mitarbeitern geben, um Ihr Telefon zu blockieren. Dies ist keine spezielle Funktion, sondern per Code kann man die IMEI an sich bei allen Smartphones genutzt werden.

WICHTIG: Es gibt mehrere Gründe, warum man den IMEI-Code nicht an Dritte weitergeben sollte:

Diebstahlschutz: Wenn ein Dieb den IMEI-Code Ihres Telefons hat, kann er das Telefon bei einem Mobilfunkanbieter sperren lassen. Dadurch wird das Telefon unbrauchbar und kann nicht mehr verkauft oder wiederverwendet werden.

Identitätsdiebstahl: Der IMEI-Code kann verwendet werden, um eine gefälschte SIM-Karte zu erstellen, die mit Ihrem Telefon funktioniert. Dadurch kann der Dieb Ihre Identität stehlen und sie für illegale Aktivitäten verwenden.

* # * # 273282 * 255 * 663282 * # * # * – Sofortige Sicherung aller Mediendateien

* # * # 4636 # * # * Mit diesem Code können Sie interessante Informationen zu Ihrem Telefon und Akku abrufen. Es werden folgende 4 Menüs auf dem Bildschirm angezeigt:

Telefoninformationen

Batterieinformationen

Batterieverlauf

Nutzungsstatistiken

* # * # 7780 # * # * Dieser Code kann für ein Zurücksetzen der Werksdaten verwendet werden. Folgende Dinge werden entfernt:

Auf Ihrem Telefon gespeicherte Google-Kontoeinstellungen

System- und Anwendungsdaten und -einstellungen

Heruntergeladene Anwendungen

Es wird NICHT entfernt:

Aktuelle Systemsoftware und gebündelte Anwendungen

SD-Kartendateien, z. B. Fotos, Musikdateien usw.

PS: Sobald Sie diesen Code eingegeben haben, wird ein Eingabeaufforderungsbildschirm angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, auf die Schaltfläche “Telefon zurücksetzen” zu klicken. So haben Sie die Möglichkeit, Ihren Vorgang abzubrechen.

* 2767 * 3855 # – ACHTUNG: Überlegen Sie, bevor Sie diesen Code eingeben. Dieser Code wird für das Werksformat verwendet. Es werden alle Dateien und Einstellungen einschließlich des internen Speichers entfernt. Außerdem wird die Firmware des Telefons neu installiert.Sobald Sie diesen Code eingegeben haben, können Sie den Vorgang nur abbrechen, wenn Sie den Akku aus dem Telefon entfernen. Überlegen Sie also zweimal, bevor Sie diesen Code eingeben.

* # * # 34971539 # * # * – Mit diesem Code werden Informationen zur Telefonkamera abgerufen. Es werden folgende 4 Menüs angezeigt:

Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware im Bild – nicht zu empfehlen: Verwenden Sie niemals diese Option, da Ihre Telefonkamera sonst nicht mehr funktioniert und Sie Ihr Telefon zum Servicecenter bringen müssen, um die Kamera-Firmware neu zu installieren.



Aktualisieren Sie die Firmware der Kamera auf der SD-Karte

Holen Sie sich die Firmware-Version der Kamera

Anzahl der Firmware-Updates abrufen

* # * # 7594 # * # * Mit diesem Code können Sie die Aktion “Anruf beenden / Stromversorgung” in Ihrem Telefon ändern. Wenn Sie die Taste lange drücken, wird standardmäßig ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, eine beliebige Option aus dem Stummschaltungsmodus, dem Flugzeugmodus und dem Ausschalten auszuwählen. Sie können diese Aktion mit diesem Code ändern. Sie können das direkte Ausschalten dieser Taste aktivieren, damit Sie keine Zeit mit der Auswahl der Option verschwenden müssen.

* # * # 225 # * # * – Veranstaltungskalender.

* # * # 426 # * # * – Debug-Informationen für den Google Play-Dienst. Google Play-Dienste wurden erstmals im Jahr 2012 veröffentlicht. In der ursprünglichen Version bot es eine Möglichkeit, auf die Google+ API und OAuth 2.0 zuzugreifen. Von diesen bescheidenen Anfängen an hat es sich auf die Arbeit mit einer Vielzahl verschiedener Google-Dienste ausgeweitet, sodass Apps mit ihnen kommunizieren können. Mit Google Play Services können andere Apps auf alle verschiedenen Google-APIs zugreifen.

* # * # 759 # * # * – Zugriff auf das Google Partner-Setup (Rlz-Debug-Oberfläche).

* # 872564 # – USB-Protokollierungssteuerung

* # 9900 # – System-Dump-Modus

* # * # 97 # * # * – Sprach- und Tastatureinstellungen

* # * # 46 * # * # – Sim zurücksetzen

* # 301279 # – HSDPA bedeutet Hochgeschwindigkeits-Downlink-Paketzugriff

* # 7465625 # – Telefonsperrstatus anzeigen

* # * # 273283 * 255 * 663282 * # * # * – Dieser Code öffnet einen Dateikopierbildschirm, in dem Sie Ihre Mediendateien sichern können, z. B. Bilder, Ton, Video und Sprachnotizen.

* # * # 197328640 # * # * – Mit diesem Code können Sie in den Servicemodus wechseln. Sie können verschiedene Tests ausführen und Einstellungen im Servicemodus ändern.

WLAN-, GPS- und Bluetooth-Testcodes:

* # * # 232339 # * # * ODER * # * # 526 # * # * ODER * # * # 528 # * # * – WLAN-Test (Verwenden Sie die Schaltfläche “Menü”, um verschiedene Tests zu starten)

* # * # 232338 # * # * – Zeigt die WLAN-MAC-Adresse an

* # * # 1472365 # * # * – GPS

Das Global Positioning System (GPS) ist ein weltraumgestütztes Navigationssystem, das Standort- und Zeitinformationen bei allen Wetterbedingungen überall auf oder in der Nähe der Erde bereitstellt, wo vier oder mehr GPS-Satelliten eine freie Sichtlinie haben. Prüfung

* # * # 1575 # * # * – Für einen fortgeschritteneren GPS-Test

* # * # 232331 # * # * – Bluetooth-Test

* # * # 232337 # * # – Zeigt die Bluetooth-Geräteadresse an

* # * # 8255 # * # * – Mit diesem Code kann GTalk Service Monitor gestartet werden.

Gtalk Service Monitor und Play Services Monitor sind Entwickleroptionen, mit denen Sie die Push-Verbindungen zu Google Talk und Google Play Services untersuchen und debuggen können. Unter diesen können Sie mit der Schaltfläche “Standard-Herzschlag wiederherstellen” die ursprünglichen Einstellungen für den Herzschlagaustausch wiederherstellen, wenn dies erforderlich ist. Der letzte Button ist eine Spende an den Entwickler dieser praktischen App. und das ist alles! Jetzt können Sie mit den Daten- und WLAN-Einstellungen experimentieren, bis Sie die für Sie bequemsten Intervalle gefunden haben.

* # * # 36245 # * # * – Zugriff auf E-Mail-Debug-Informationen.

Codes zum Abrufen von Informationen zur Firmware-Version:

* # * # 4986 * 2650468 # * # * – PDA, Telefon, H / W, RFCallDate

* # * # 1234 # * # * ODER * # 1234 # – PDA- und Telefon-Firmware-Informationen

* # * # 1111 # * # * – FTA SW-Version (1234 im selben Code gibt PDA- und Firmware-Version)

* # 12580 * 369 # – Software- und Hardware-Informationen

* # 9090 # – Diagnosekonfiguration

* # * # 2222 # * # * – FTA HW Version

* # * # 44336 # * # * – PDA, Telefon, CSC – Der CSC-Code (Country Specific Code) ist ein vierstelliger Code, der auf einem Handy aufgedruckt oder in den Einstellungen gespeichert ist. Er gibt an, für welchen Markt das Handy ursprünglich vorgesehen war. Der CSC-Code kann in der Regel auf der Rückseite des Handys oder im Einstellungsmenü unter “Info” oder “Über das Telefon” gefunden werden.

Der CSC-Code hat mehrere Funktionen:

Er identifiziert das Handy für den Mobilfunkanbieter. So kann der Mobilfunkanbieter das Handy mit dem richtigen Netz und den richtigen Einstellungen konfigurieren.

So kann der Mobilfunkanbieter das Handy mit dem richtigen Netz und den richtigen Einstellungen konfigurieren. Er bestimmt die verfügbaren Funktionen und Dienste. So kann es sein, dass ein Handy mit einem bestimmten CSC-Code bestimmte Funktionen oder Dienste nicht unterstützt, die für ein Handy mit einem anderen CSC-Code verfügbar sind.

So kann es sein, dass ein Handy mit einem bestimmten CSC-Code bestimmte Funktionen oder Dienste nicht unterstützt, die für ein Handy mit einem anderen CSC-Code verfügbar sind. Er kann verwendet werden, um das Handy auf einen anderen Markt zu flashen. So kann ein Handy beispielsweise von einem deutschen Markt auf einen US-Markt geflasht werden.

Hier sind einige Beispiele für CSC-Codes:

DBT: Deutschland

Deutschland XEU: Europa

Europa USA: Vereinigte Staaten

Vereinigte Staaten CHN: China

China JPN: Japan

Wenn Sie ein Handy von einem anderen Markt kaufen, sollten Sie den CSC-Code überprüfen, um sicherzustellen, dass das Handy alle Funktionen und Dienste unterstützt, die Sie benötigen.

VIDEO OnePlus Codes

Codes zum Starten verschiedener Werkstests:

* # * # 0283 # * # * – Packet Loopback

* # * # 0 * # * # * – LCD-Anzeigetest

* # * # 0673 # * # * ODER * # * # 0289 # * # * – Melodietest

* # * # 0842 # * # * – Gerätetest (Vibrationstest und BackLight-Test)

* # * # 2663 # * # * – Touchscreen-Version

* # * # 2664 # * # * – Touchscreen-Test

* # * # 0588 # * # * – Näherungssensortest

* # * # 3264 # * # * – RAM-Version

VIDEO OnePlus Codes zum Testen der Hardware

PIN der Sim Karte ändern per OnePlus Handy Code

Aus Sicherheitsgründen können Sie einen PIN-Code benötigen, um Ihre SIM-Karte in einem beliebigen Gerät verwenden zu können. Dieser PIN-Code folgt der SIM-Karte von einem Gerät zum anderen. Ein persönlicher Entsperrcode (PUC), auch als PIN-Entsperrschlüssel (PUK) bezeichnet, wird in 3GPP-Mobiltelefonen verwendet, um eine verlorene oder vergessene persönliche Identifikationsnummer (PIN) zurückzusetzen. – ** 04 *, geben Sie dann die alte PIN und zweimal eine neue PIN ein. Ändern Sie PIN2 – ** 042 *, geben Sie dann die alte PIN2 und zweimal die neue PIN2 ein. Entsperren Sie die SIM-Karte (PIN) – ** 05 * und geben Sie die PUK und die neue PIN zweimal ein Entsperren Sie die SIM-Karte (PIN2) – ** 052 * und geben Sie die PUK2 und die neue PIN2 zweimal ein

Anrufweiterleitung (Sie müssen den Service beim Betreiber bestellen)

## 002 # – Alle Umleitungen abbrechen

## 004 # – Alle bedingten Anrufweiterleitungen abbrechen

** 004 * Telefonnummer # – Aktivieren Sie alle bedingten Anrufweiterleitungen

Bedingungslose Anrufweiterleitung (Call Forward All)

### 21 – Ausschalten und deaktivieren

# 21 # – Deaktivieren

** 21 * Telefonnummer # – Aktivieren und aktivieren

* 21 # – Aktivieren

* # 21 # – Überprüfen Sie den Zustand

Umleitung bei “keine Antwort”

### 61 – Ausschalten und deaktivieren

# 61 # – Deaktivieren

** 61 * Telefonnummer # – Aktivieren und aktivieren

* 61 # – Aktivieren

* # 61 # – Überprüfen Sie den Zustand

Einstellen der Anrufzeit bis zur Anrufweiterleitungsoption “keine Antwort” (Mailbox)

Wenn Sie die Weiterleitung auf “Keine Antwort” installieren, können Sie die Zeit in Sekunden einstellen, die das System für das Anschließen zulässt. Wenn Sie während dieser Zeit das Telefon nicht abgenommen haben, wird der eingehende Anruf umgeleitet.

Beispiel: – ** 61 * + ** 709576617601234 # 30 – Stellen Sie die Wartezeit auf 30 Sekunden ein

Zeitüberschreitung einstellen – ** 61 * Telefonnummer ** N #, N = 5..30 (Sekunden)

Entfernen Sie die vorherige Installation – ## 61 #

Umleitung bei “nicht verfügbar”

# ## 62 – Ausschalten und deaktivieren

# 62 # – Deaktivieren

** 62 * Telefonnummer # – Aktivieren und aktivieren

* 62 # – Aktivieren

* # 62 # – Überprüfen Sie den Zustand

Umleitung bei “beschäftigt”

### 67 – Ausschalten und deaktivieren

# 67 # – Deaktivieren

** 67 * Telefonnummer # – Aktivieren und aktivieren

* 67 # – Aktivieren

* # 67 # – Überprüfen Sie den Zustand

Anrufsperre (Sie müssen den Service beim Betreiber bestellen)

Ändern Sie das Passwort für alle Verbote (Standard – 0000)

– ** 03 * 330 * altes Passwort * neues Passwort * neues Passwort #

Sperrung aller ausgehenden Anrufe

** 33 * Passwort # – Aktivieren

# 33 * Passwort # – Deaktivieren

* # 33 # – Überprüfen Sie den Zustand

Sperrung aller Anrufe

** 330 * Passwort # – Aktivieren

# 330 * Passwort # – Deaktivieren

* # 330 # – Überprüfen Sie den Zustand

Sperrung aller ausgehenden Auslandsgespräche

** 331 * Passwort # – Aktivieren

# 331 * Passwort # – Deaktivieren

* # 331 # – Überprüfen Sie den Zustand

Sperrung aller ausgehenden Anrufe

** 333 * Passwort # – Aktivieren

# 333 * Passwort # – Deaktivieren

* # 333 # – Überprüfen Sie den Zustand

Sperrung aller eingehenden Anrufe

** 353 * Passwort # – Aktivieren

# 353 * Passwort # – Deaktivieren

* # 353 # – Überprüfen Sie den Zustand

Sperren aller eingehenden Anrufe beim Roaming

** 351 * Passwort # – Aktivieren

# 351 * Passwort # – Deaktivieren

* # 351 # – Überprüfen Sie den Zustand

Anklopfen (Sie müssen den Service beim Betreiber bestellen)

* 43 # – Aktivieren

# 43 # – Deaktivieren

* # 43 # – Überprüfen Sie den Zustand

Übertragen Sie Ihre Telefonnummer (Anti ANI)

# 30 # Telefonnummer – Blockieren

* 30 # Telefonnummer – Zulassen

* # 30 # – Überprüfen Sie den Zustand

Telefonnummer des Anrufers anzeigen, den Sie (ANI)

# 77 # – Blockieren

* 77 # – Zulassen

* # 77 # – Überprüfen Sie den Zustand

Intelligentes Menü

GP – * 111 #

Rob – * 140 #

Banglalink – * 789 #

