Samsung Updates: diese Geräte bekommen aktuelle Sicherheitsupdates – Google stellt monatlich neue Sicherheitsupdates für die Android Versionen zur Verfügung, allerdings werden diese erste eingespielt, wenn Samsung sie angepasst und freigegeben hat. Dabei werden auch nicht alle Modelle mehr mit den neusten Sicherheitsupdates beliefert, sondern in der Regel nur die Geräte in den ersten 3 Jahren nach dem Marktstart. Danach fallen sie aus dem Support heraus und bekommen keine neue Software mehr. Das bedeutet leider auch, dass sie dann zunehmend unsicher werden.

Die Sicherheitsupdates stehen kostenlos zur Verfügung und werden in der Regel per OTA Update ausgeliefert. Wer sich unsicher ist, kann auch per Hand auf die neuste Android Version prüfen lassen und diese bei Bedarf auch installieren. Das ist direkt über die Smartphones möglich. Samsung schreibt dazu:

Die aktuellen Software-Informationen, einschließlich Android Version, Sicherheitsversion, Samsung Experience-Version und mehr, findest du unter Einstellungen > Telefoninfo > Softwareinformationen.

Du kannst nach den neuesten Updates suchen, indem du auf Einstellungen > Software-Update > Updates manuell herunterladen tippst.

Ob das eigene Handy noch Sicherheitsupdates bekommt, kann man in der nachfolgenden Liste sehen. Wir haben diese auch immer aktuell und passen sie an, wenn Samsung Änderungen vornimmt.

Die Liste stellt den aktuellen Stand im Mai 2022 dar.

Galaxy Smartphone mit monatlichen Sicherheitupdates

Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4 , Galaxy Z Flip4

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G

Enterprise Models: Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover5, Galaxy Xcover6 Pro

Galaxy Smartphone mit vierteljährlichen Sicherheitupdates

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G

Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G

Galaxy A40

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A22e 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy A03, Galaxy A03s, Galaxy A03 core, Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy A23, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A73 5G

Galaxy A04, Galaxy A04s

Galaxy M21 2021, Galaxy M51, Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M32, Galaxy M32 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy M62, Galaxy M13, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62, Galaxy F13

Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active3, Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

W21 5G, W22 5G

Enterprise Models: Galaxy A50, Galaxy XCover4s

Galaxy Smartphone mit unregelmäßigen Sicherheitsupdates

Galaxy A7 (2018), Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20e, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90 5G

Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G

Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A70s, Galaxy A01, Galaxy A51, Galaxy A71

Galaxy J6+

Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M40, Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy M31s

Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A with S pen, Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S7+

W20 5G

Modelle die in dieser Liste nicht mehr mit erwähnt sind, bekommen auch leider keine Updates mehr. Für andere Anbieter haben wir Details zu den Updates hier zusammengefasst: Xiaomi Updates | Xiaomi EOS Liste

