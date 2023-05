Gmail funktioniert nicht – so behebt man Problem mit dem Login und andere Fehler – Der Google Gmail Dienst ist sehr beliebt, da er kostenlose Mailfunktionen bietet und unabjändig von anderer Software oder Hardware ist. Daher gibt es mittlerweile viele Millionen Accounts weltweit. In der Regel ist der Dienst auch sehr stabil, aber hin und wieder gibt es auch bei Gmail Probleme und in diesem Artikel wollen wir zeigen, was man in solchen Fällen tun kann.

Prinzipiell sollte man zuerst prüfen, ob es eventuell technische Probleme bei Google und Gmail gibt. Dies kann man hier sehen: https://www.google.com/appsstatus#hl=de&v=status Sollte dort ein technisches Problem bei Gmail angezeigt werden, ist ein Login in der Regel nicht möglich und man kann auch selbst recht wenig machen. In dem Fall muss man warten, bis Google das technische Problem bei Gmail behebt. Wir in dieser Übersicht dagegen kein Problem angezeigt, gibt es wohl keine technischen Probleme und man kann sich selbst auf die Suche machen.

Ein zentrales Problem beim Login ist natürlich das Passwort. Dieses ist meistens an einen Google Account geknüpft und man kann das Passwort auch über den Google Account wiederherstellen. Google bietet dazu die Account-Wiederherstellung an:

Damit bekommt man auch die korrekten Logindaten für Gmail wieder, die den Google Account Daten entsprechen.

Gmail funktioniert nicht – so behebt man Probleme

Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die man unter Umständen selbst korrigieren kann, wenn Gmail nicht mehr funktionieren sollte.

Je nach System können auch Erweiterungen im Browser den Zugriff auf Gmail blockieren oder verlangsamen. Wenn es dauerhaft Probleme gibt, sollte man daher prüfen, welche AddOns und Erweiterungen aktiv sind. Google schreibt selbst dazu:

In manchen Fällen sind in Ihrem Browser aktivierte Erweiterungen oder Add-ons bzw. auf Ihrem Computer installierte Anwendungen die Ursache für Probleme mit Gmail. Möglicherweise wird das Problem gelöst, indem Sie diese Erweiterungen und Anwendungen vorübergehend einzeln deaktivieren und dann Gmail erneut aufrufen. Sie können auch versuchen, in den Inkognito-Modus (privates Surfen) des Browsers zu wechseln und Gmail ohne Erweiterungen zu nutzen.

Auch der Browser-Cache kann unter Umständen Probleme machen. Daher sollte man bei Schwierigkeiten mit dem Gmail Login auf jeden Fall den Cache komplett leeren. Teilweise gibt es auch allgemeine Probleme bei Google, durch die ein Login nicht möglich ist. Mehr dazu haben wir hier zusammengestellt: Google Server antworten nicht

Google selbst gibt Hinweise, dass nur bestimmte Browser und Techniken korrekt unterstützt werden. Der Internet Explorer steht beispielsweise nicht mit auf der Liste der Browser für Gmail. Hier kann es also Probleme und Fehler geben.

Google schreibt selbst zur Technik, die mit Gmail kompatibel ist:

Gmail funktioniert am besten mit der aktuellen oder vorherigen Version der folgenden Browser:

Google Chrome Um Gmail optimal nutzen zu können und alle Sicherheitsupdates zu erhalten, führen Sie ein Upgrade auf die neueste Version von Google Chrome aus. Wenn Sie ein Chromebook verwenden, müssen Sie möglicherweise das Chromebook-Betriebssystem aktualisieren, um Gmail verwenden zu können.

Firefox

Safari

Microsoft Edge

Hinweis: In jedem Browser, in dem Sie arbeiten, müssen Cookies und JavaScript aktiviert sein.

Bei anderen Browsers und älteren Systemen kann es zu Problemen kommen. Für die Nutzung sollte man daher versuchen, die genannte Technik zu nehmen.

Video: Keine Email bei Gmail? 5 Lösungen