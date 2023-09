So nutzt man WhatsApp auf dem Tablet oder Computer – Der Messengers WhatsApp nimmt eine großen Einfluss auf das heutige Leben und ist kaum aus der Gesellschaft wegzudenken. Beispielsweise kommunizierten im April 2015 über 800 Millionen Menschen über den Messenger. Neben der Verwendung auf dem Smartphone besteht zudem die Möglichkeit, dass WhatsApp auf dem Tablet oder auf dem Computer genutzt werden kann. Bis auf wenige Ausnahmen wie dem Acer Iconia Talk S oder dem Huawei Mediapad T1, muss bei den meisten Tablets ein längerer Weg beschritten werden, um den Messenger zu installieren. Im Folgenden wird gezeigt, wie das Programm den Weg auf das Tablet findet.

Die Nutzung auf einem Android-Tablet

Grundsätzlich ist WhatsApp für die Nutzung auf Smartphones vorgesehen. Zunächst sollte geprüft werden, ob das Tablet über einen SIM-Karten-Steckplatz verfügt. Dort eine SIM-Zweitkarte eingeschoben werden. Ist eine solche nicht vorhanden, kann alternativ eine günstige Prepaidkarte eingelegt werden (kostenlose Sim gibt es genug, ebenso kostengüstige Prepaid Tarife). Für den Fall, dass kein SIM-Karten-Steckplatz vorhanden ist, kann die Verifizierung über eine Festnetznummer erfolgen.

Die App kann nicht direkt aus Play Store heruntergeladen werden. Zunächst werden die Einstellungen geöffnet. Dort befindet sich der Menüpunkt “Sicherheit”. Hier wird ein Haken bei “unbekannte Quellen” gesetzt. Abschließend kann WhatsApp herunterladen werden.

Die Freischaltung des Accounts kann mittels Festnetz- oder Mobilfunknummer erfolgen. Für die Wahl per Festnetznummer, wird der Nutzer auf diese angerufen. Wird alternativ die Mobilfunknummer gewählt, erhält der Nutzer per Kurzmitteilung einen Code. Für die Identifizierung per Mobilfunk muss das Gerät Nachrichten empfangen können. Nachdem der Code bei WhatsApp eingegeben wurde, kann das Profil angelegt und das Adressbuch für WhatsApp-Kontakte genutzt werden.

Man kann auf dem Tablet natürlich ebenso WhatsApp Web nutzen. Dazu ist keine extra Sim notwendig, man koppelt den Handy Account einfach an das Tablet. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Besuche mit dem Browser auf dem Tablet WhatsApp und markiere im Menü die Desktop-Version (www.whatsapp.com) Wähle den Reiter WhatsApp Web Öffne WhatsApp auf deinem Smartphone und wähle im Menü oder in den Einstellungen „WhatsApp Web“. Scanne mit deinem Smartphone den QR-Code ein. Tablet und Smartphone sind nun miteinander verbunden und synchronisiert. Alle Funktionen stehen dir wie gewohnt zur Verfügung.

Die Nutzung auf dem eigenen Computer

Die Nutzung auf dem eigenen Computer ist sehr einfach. Hierfür hat kann WhatsApp Web genutzt werden. Der webbasierte Messenger funktioniert bisher nur in bestimmten Browsern. Hierbei handelt es sich um Google Chrome, Firefox und Opera. Zunächst wird die Internetadresse web.whatsapp.com aufgerufen. Gleichzeitig wird Whatsapp auf dem Smartphone geöffnet und dort der Menüpunkt “WhatsApp Web” aufgerufen. Mittels der Handykamera wird der QR-Code auf dem Monitor gescannt. Ist die Erkennung erfolgreich, kann WhatsApp auf dem Computer verwendet werden.

Welche Regeln zur Sicherheit sollte man bei WhatsApp und WhatsApp Web beachten?

WhatsApp Web ist eine sichere Möglichkeit, WhatsApp auf deinem Computer zu nutzen. Allerdings gibt es einige Sicherheitsregeln, die du beachten solltest, um deine Privatsphäre zu schützen.

Verwende ein sicheres Passwort

Das Passwort für deinen WhatsApp-Account sollte mindestens 8 Zeichen lang sein und aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Du solltest dein Passwort nicht mit anderen Accounts teilen und es regelmäßig ändern.

Aktualisiere WhatsApp regelmäßig

WhatsApp veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsupdates, um neue Sicherheitslücken zu schließen. Es ist wichtig, dass du deine WhatsApp-App immer auf dem neuesten Stand hältst, um die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Schließe WhatsApp Web nicht unnötig

Solange WhatsApp Web geöffnet ist, bist du für alle deine Kontakte sichtbar. Wenn du WhatsApp Web nicht benutzt, solltest du es schließen, um deinen Online-Status zu verbergen.

Verwende WhatsApp Web nur auf vertrauenswürdigen Geräten

Du solltest WhatsApp Web nur auf Geräten verwenden, denen du vertraust. Wenn du WhatsApp Web auf einem öffentlichen Computer verwendest, solltest du dich nach der Nutzung abmelden.

Benutze eine VPN-Verbindung

Eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) verschlüsselt deine Daten und leitet sie über einen anderen Server um. Dies kann deine Privatsphäre verbessern, wenn du WhatsApp Web in einem öffentlichen Netzwerk verwendest.

Benutze einen Passwortmanager

Ein Passwortmanager kann dir helfen, sichere Passwörter zu erstellen und zu speichern. So musst du dir nicht alle Passwörter merken und kannst sie sicher aufbewahren.

Hier sind einige zusätzliche Tipps für die Sicherheit bei WhatsApp Web:

Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Die 2FA bietet einen zusätzlichen Schutz für deinen Account, indem du eine zusätzliche Bestätigung eingeben musst, wenn du dich anmeldest.

Akzeptiere keine Nachrichten von unbekannten Sendern. Diese Nachrichten können Schadsoftware enthalten.

Sei vorsichtig mit Links in Nachrichten. Klicke nur auf Links von Personen, denen du vertraust.

Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du deine Privatsphäre und deine Sicherheit bei WhatsApp Web verbessern.

