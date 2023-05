Keine Panik! Keine Verbindung mit WhatsApp – Ursachen und Lösung – Mit WhatsApp ist es möglich kostenlose Nachrichten, Bilder oder Videos zu senden und dabei Kosten für SMS oder MMS zu sparen. SMS greifen dabei auf den Kontrollkanal des Mobilfunknetzes zurück, während WhatsApp nur über die Internetverbindung läuft, egal ob über WLAN oder über die mobile Datenverbindung. Und hier liegt oft die Ursache, wenn der Messenger-Dienst plötzlich keine Verbindung mehr aufbaut.

So schreibt ein Nutzer bei Computer BASE dazu:

seit eigentlich schon immer habe ich folgendes Problem. Ich habe in der Zwischenzeit bereits einen neuen PC und Handy – daran kann es also nicht liegen. FritzBox ist die 7490, ich bin mit LAN am PC.

wenn ich im mit dem Handy WLAN der FritzBox bin verliert Whatsapp Web immer die Verbindung zum Handy. Sobald ich das Handy entsperrre und in Whatsapp gehe dauert es kurz dann hat er meistens wieder Verbindung, oft aber auch nicht… sobald ich beim Handy aus Whatsapp raus gehe ist wieder das Problem bzw. manchmal dauert es bis zu 10 Sek. bis die Nachricht raus geht.

Wenn ich im am Handy Mobilfunknetz bin habe ich 0 Probleme. auch wenn ich im WLAN von einem router bin, welcher an der FritzBox steckt und als Repeater verwendet wird.