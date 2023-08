WhatsApp Chat sichern, wiederherstellen und übertragen – So geht es

WhatsApp-Chat sichern, wiederherstellen und übertragen – Der Messenger-Dienst WhatsApp ist mittlerweile auf fast jedem Smartphone installiert und gehört gerade bei jüngeren Nutzer wie selbstverständlich dazu. Auch, wenn der Datenschutz bemängelt wird, besonders nachdem Aufkauf durch Facebook. Trotz allem ist WhatsApp noch immer ein beliebtes Unterhaltungsmittel, doch was ist, wenn das Smartphone einmal verloren geht oder man ein neues Gerät kauft. Wie können ganze Nachrichten oder Chat-Verläufe gesichert und später wiederhergestellt werden?

HINWEIS: Aktuell sind die WhatsApp Daten in den normalen Backups bei Android und iPhone NICHT enthalten, sondern müssen separat gesichert werden. Daher haben wir hier die Vorgehensweise auch nochmal im Detail beschrieben.

WhatsApp Chat sichern

Das ist bei WhatsApp natürlich möglich und es lassen sich hierfür sogenannte Backups erstellen. Denn WhatsApp Nachrichten werden automatisch täglich gesichert (Android-Geräte) und auf dem Handy gespeichert. Man kann die Backups der Chats, aber auch manuell einstellen:

WhatsApp -> Menütaste -> Einstellungen -> Chat-Einstellungen. Chats sichern tippen

Dieses Features ist aber erst in den neueren Versionen wieder verfügbar. Die Sicherung ist auch online über Google Drive möglich. Falls man es nicht hat, sollte man dringend auf die aktuelle Version updaten, denn WhatsApp hatte die Sicherung zwischenzeitlich wieder entfernt. In der aktuellen Version des Messengers ist diese Möglichkeit zur Sicherung aber wieder vorhanden.

TIPP Je nach Nutzung kann bei der Sicherung viel Datentraffic anfallen, wenn große Mengen an Chats gesichert werden müssen. Wir empfehlen daher, das vor allem im WLAN zu machen und wenn man es mobil sichern will, dann nur mit großen Datentarifen und im besten Fall in dem man unbegrenztes Datenvolumen nutzt.

WhatsApp-Chat per E-Mail sichern

Grundsätzlich hat man auf allen Plattformen von Smartphones, die Möglichkeit, Chat- Verläufe als .txt Datei, die als Anhang an eine E-Mail gesendet wird, zu sichern. Nur beim Windows Phone wird der Chat-Verlauf gleich in eine E-Mail selbst kopiert. Wie man einen Chat-Verlauf per Mail versendet, geht so:

WhatsApp öffnen. Auf den Namen des Kontakts oder den Gruppenbetreff in der Navigationsleiste tippen. Nach unten scrollen und Chat per E-Mail senden, wählen. Wählen, ob man eine Mediendatei anhängen oder den Chat Ohne Mediendateien senden möchte. E-Mail-Adresse eingeben und Senden tippen.

WhatsApp Chats wiederherstellen

Sind die Backups von WhatsApp eingestellt, dann werden die gespeicherten Verläufe auf der Speicherkarte im Ordner »WhatsApp/Databases« unter dem Dateinamen “msgstore.db.crypt8” verschlüsselt abgespeichert. Zieht man dann bspw. auf ein anderes Smartphone um, muss nur die Speicherkarte in das neue Smartphone eingelegt und WhatsApp neu installiert werden. Man wird nach dem Aufrufen gefragt, ob der Chat-Verlauf wiederhergestellt werden möchte, dann einfach auf »Wiederherstellen« tippen.

Video: WhatsApp Chat auf neues Handy kopieren

WhatsApp Chats übertragen

Mithilfe der WhatsApp Backup-Dateien können die Chatverläufe auch auf andere Smartphones übertragen werden. Der jeweilige Ordner in der die Backup-Dateien abgespeichert ist, muss dabei kopiert und auf dem neuem Handy zum gleichen Ordner übertragen werden (bspw. per Übertragung durch den Computer). Oder die Backup-Dateien sind auf einer externen microSD-Karte gespeichert worden, dann braucht man diese nur noch in das neue Gerät einsetzen. Damit auch wirklich alle Dateien übertragen werden, muss vorher sichergestellt werden, dass auch alle Dateien im Backup enthalten sind.

HINWEIS: Man muss das mittlerweile auch nicht mehr per Hand machen, denn es gibt Anwendungen wie beispielsweise Wondershare MobileTrans, die speziell für diese Übertragung gedacht sind. Wer also lieber übertragen lassen will, sollte auf diese Lösungen zurück greifen.

Bei Neu-Installation von WhatsApp, werden die Backup-Daten automatisch erkannt und es wird nach einer Wiederherstellung gefragt.

Video: WhatsApp Chat exportieren

WhatsApp-Chats übertragen – iPhone

Die Chatverläufe mit einem iPhone lassen sich über die iCloud sichern. Dazu einfach nur WhatsApp öffnen und rechts unten auf Einstellungen tippen und anschließend auf der nächsten Ebene auf Chat-Backup. Man sollte auf iCloud angemeldet sein und genügend Speicherplatz auf iCloud vorweisen.

Über Chat-Backup hat man die Möglichkeit über die Schaltfläche Autom. Backup ein automatisches Backup (entweder täglich, wöchentlich oder monatlich) festzulegen. Man kann hierüber auch gleich Backup erstellen, um sofort ein Backup der Nachrichtenverläufe anzulegen. Einfach Backup erstellen wählen.

Nach einer Neuinstallation von WhatsApp und nachdem die Telefonnummer erneut verifiziert wurde, muss man einfach nur der Anleitung auf dem Bildschirm folgen, um den Chat-Verlauf wiederherzustellen. Die Telefonnummer die beim Backup aktuell war, sollte natürlich auch bei der Herstellung des Chatverlaufs die gleiche sein.

Video: WhatsApp sichern und übertragen

