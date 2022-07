Samsung Galaxy S20 Serie und Android 12 bzw. Android 13 – One UI 5 Update offiziell bestätigt

UPDATE: Da einige Nachfragen kamen: Die Galaxy S20 Serie bekommt nach dem aktuellen Stand bei Samsung 3 Android-Updates und erhält damit sicher Android 13 und wohl auch One UI 5.0. Wie es mit weiteren Updates aussieht, ist bisher nicht bekannt, vorerst sollte man mit keinen weiteren Android Versionen rechnen.

10.07.2022 – Es gibt erste Screenshots der neuen One UI 5 Version auf Basis von Android 13 und technisch wurden Anpassungen im Bereich Benachrichtigungsfeld, die Tastatur, das Berechtigungs-Popup sowie Sicherheit und Datenschutz vorgenommen. Beim Design ändert sich dagegen kaum etwas.

19.03.2022 – Samsung hat eine Liste der Modelle veröffentlicht, die One UI 4.1 bekommen werden und natürlich steht die gesamte Palette der Galaxy S20 Modelle fürt das Update bereit. Leider gibt es bisher noch keinen Termin, wann die neue Version kommen wird. Folgende Modelle werden das neuen One UI 4.1 bekommen: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE 5G.

31.12.2021 – Mittlerweile bestätigen immer mehr Nutzer, dass die neue Version bereits zur Verfügung stehe, Samsung hat den Rollout von Android 12 für die S20 Serie also bereits begonnen. Wer die neue Version noch nicht angezeigt bekommt, sollte prüfen, ob sie eventuell bereits gefunden wird, wenn man die Suche nach Updates nochmal manuell anstößt.

28.12.2021 – Samsung wird wohl keine Beta-Tests zu Android 12 und OneUI 4.0 für die Galaxy S20 Serie mehr starten, sondern ist mittlerweile so weit, dass man die finale Version ausrollen kann.

Bei Sammobile schreibt man dazu:

Leider gibt es bisher noch keinen Termin, wann deutsche Nutzer mit der Version rechnen können.

04.12.2021 – Es gibt die nächste Beta-Version der Android12/ONE UI 4.0 Firmware für die Galaxy S20 Serie und Samsung ist nach wie vor dabei, Fehler zu korrigieren und anzupassen. Einen Termin für eine finale Version gibt es damit weiterhin nicht.

25.11.2021 – In den USA wird mittlerweile bereits die 2. Beta Version mit Android 12 und OneUI 4.0 für die Modelle verteilt – eine finale Version steht damit weiterhin noch nicht zur Verfügung.

Bei XDA Developers schreibt man dazu:

09.11.2021 – Samsung wird die Beta-Tests von Android 12 bald auch auf die Galaxy S20 Serie asurollen, so zumindest Moderatoren im Samsung Forum. Leider gibt es noch keine Details, wann genau dass Update zu erwarten ist und wie der Status bei deutschen Nutzern der Modelle ist. Es geht aber auf jeden Fall voran.

Bei Sammobile heißt es im Original dazu:

Google schreibt selbst zu den Neuerungen von Android 13:

Samsung hat bisher noch kein Android 12 Update bestätigt, aber aufgrund der Update Policy werden die Galaxy S20 Modelle in allen Versionen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Android 12 als neue Version bekommen. Einen Zeitpunkt für das Update gibt es leider nicht – man kann aber wohl für Anfang 2022 mit einer neuen Firmware-Version rechnen.

UPDATE: Android 12 wurde offiziell am 4. Oktober vorgestellt und damit kann Samsung ab sofort die Umrüstung der Modellserie beginnen. Bisher wurden aber noch keine neuen Termine genannt, wann Android 12 für die Galaxy Modelle zur Verfügung stehen wird.

3.08.2020 – Galaxy S20 – Auch S20+ Modelle mit Android 11 Beta aufgetaucht – Nach wie vor gibt es noch keine Android 11 Version für den produktiven Einsatz, aber Samsung scheint dennoch bereits daran zu arbeiten die Galaxy S20 Topmodelle für die Android 11 Nutzung anzupassen. Auf Geekbench ist ein Galaxy S20+ mit Android 11 aufgetaucht und liefert dort normale Werte ab – offensichtlich scheint bereits die Beta Version recht normal und stabil auf den Modellen zu laufen. Das macht Hoffnung auf ein schnelles Update. Allerdings ist eine lauffähige Beta-Version natürlich noch kein Garant für eine fehlerfreie finale Variante.

Die Samsung Galaxy S20 Modelle werden wohl die ersten Smartphones bei Samsung werden, die auf Android 11 setzen und wie es aussieht ist das Unternehmen bereits bei den Vorbereitung für die Entwicklung der Version für die S20-Reihe. Im Samsung Firmware Tracker wurde jetzt Android 11 als neuste Version hinzugefügt und das könnte darauf hindeuten, dass Samsung bereits an Android 11 für das Galaxy S20 arbeitet.

Bei Sammobile schreibt man dazu im Original:

Is Samsung already working on the Android 11 update for the Galaxy S20 lineup? A member of the XDA Developers community spotted Android 11 mentioned as the latest OS version for the Galaxy S20 Ultra on Samsung’s official firmware version tracker, suggesting that early development has kicked off. However, it seems Samsung wants to keep it a secret, as the tracker is now mentioning Android 10 as the latest OS version available for the device.