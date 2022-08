iPhone: grüne und orange Punkte im Display – das steckt dahinter – Farbige Punkte im Display waren oft ein Zeichen für Defekt, mit iOS 14 hat Apple aber für die meisten Modelle eine neue Funktion eingeführt, die über farbige Punkte im Display Zugriffe auf die Kamera und das Mikrofon signalisiert. Konkret gibt es im Display in der rechten oberen Ecke nun einen Bereich, der einen grünen oder orangen Punkt einblenden kann, je nachdem, ob eine bestimmte Technik aktiviert ist. Dies ist als Sicherheitsfeature gedacht und soll dem Nutzer Hinweise geben, wenn Kamera oder Mikrofon aktiviert wurden und es so die Möglichkeit gibt, dass Aufnahmen angefertigt werden (ob heimlich oder nicht).

Hintergrund waren unter anderem Ransomware-Angriffe bei denen vorgegeben wurde, kompromittierende Aufnahmen mit der Frontkamera aufgenommen zu haben. Mit den neuen Benachrichtigungen kann ein Nutzer sofort sehen, ob es solche Zugriffe gibt oder nicht. Die neuen Funktionen sollen also den Nutzer schützen und für eine bessere Privatsühäre sorgen.

In den Neuerungen zu iOS 14 heißt es im Original zu diesem Feature:

Recording indicator – iOS displays an indicator whenever an app is using the mic or camera, both in the app and in Control Center.