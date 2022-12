Nokia Handy Codes – die geheimen Funktionen und GSM Steueranweisungen – Die neuen Nokia Modelle kommen recht gut bei den Kunden und viele kennen noch die Steuerung über Handycodes aus den alten Modellen. Tatsächlich funktionieren vielen dieser Steueranweisungen auch noch bei den neuen Nokia Smartphones, auch wenn die meisten Funktionen mittlerweile über Android genutzt werden können. Wer sich dennoch über die GSM Funktionen und Handy Codes der Nokia Modelle interessiert, , findet hier im Artikel einen Überblick über die Möglichkeiten.

Teilweise funktionieren diese Steuercodes auf allen Modellen, teilweise sind sie nur speziell für Nokia Modelle verfügbar. In der Regel gelten sie dann aber für alle Generationen der Nokia Smartphones. Die Codes für andere Handy-Hersteller haben wir hier zusammengestellt: iPhone Codes | Xiaomi Codes | Huawei Codes | Samsung Handy Codes | Oneplus Handy Codes

HINWEIS: Die Nutzung der Gerätecodes ist kostenlos, die Bestätigung erfolgt in der Regel über die Grüne Hörertaste und danach wird die Information oder die Statusänderung direkt im Display angezeigt. Einige Funktionen benötigen aber den richtigen Tarif: Guthaben-Codes funktionieren beispielsweise nur dann, wenn man eine Prepaid Flat oder eine Prepaid Karte (auch als kostenlose Sim) nutzt.

IMEI Nummer abfragen

Die IMEI Nummer ist die Gerätekennung des jeweiligen Geräts und beispielsweise im Falle eine Diebstahls wichtig, um das Smartphones genau identifizieren zu können. Die IMEI lässt sich kostenlos über einen Handy Code abfragen und wird dann direkt im Gerät angezeigt:

Nokia Handy Codes – die geheimen Funktionen und GSM Steueranweisungen

Die normalen GSM Codes funktionieren auch bei Nokia Handys. Das betrifft sowohl die neuen Android Modelle, als auch die Windows Phones und sogar die ganz alten Geräte.

*#61# Derzeitige Einstellungen abfragen.

*61# Rufumleitung wenn niemand abhebt einschalten.

#61# Rufumleitung wenn niemand abhebt ausschalten.

**61*Mailboxnummer**Zeit in Sekunden# Rufumleitung wenn niemand abhebt einrichten und Zeit festlegen, bis die Mailbox dran geht. Es stehen folgende Zeiteinstellungen zur Verfügung: 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Sekunden

*62# Rufumleitung wenn das Handy abgeschaltet ist einschalten.

#62# Rufumleitung wenn das Handy abgeschaltet ist ausschalten.

**62*Mailboxnummer# Rufumleitung wenn das Handy abgeschaltet ist einrichten.

*67# Rufumleitung wenn das Handy besetzt ist einschalten.

#67# Rufumleitung wenn das Handy besetzt ist ausschalten.

**67*Mailboxnummer# Rufumleitung wenn das Handy besetzt ist einrichten.

*21# Alle Anrufe direkt in die Mailbox umleiten einschalten.

#21# Alle Anrufe direkt in die Mailbox umleiten ausschalten.

**21*Mailboxnummer# Alle Anrufe direkt in die Mailbox umleiten einrichten.

##002# Alle Rufumleitungen komplett ausschalten.

##004# Alle Rufumleitungen komplett bis auf „bei besetzt“ ausschalten.



Spezifische Steuercodes für Nokia Handys (mit Android) gibt es aber auch und man kann damit eine Reihe von Informationen abfragen. In der Regel kann man damit nichts kaputt machen, sondern nur Geräteinfos anzeigen lassen:

*#0000#

Firmware Version anzeigen

Firmware Version anzeigen **#927002689# oder *#92772689# Start des Servicemenü. Unterfunktionen sind dabei: Seriennummer (IMEI) Herstellungsdatum (MM,JJ) Kaufdatum (MM,JJ) Hier kann manchmal noch selbst ein Datum eingeben werden, dieses kann nach der Eingabe nie wieder verändert werden! letzte Reparatur/Upgrade Transfer User Data (Diese Funktion sollte die gesamten Gesprächsminuten des Handys festhalten. Die Funktion wird aber häufig von Nokia nicht genutzt, daher stehen dort oftmals falsche Angaben, wie 6.500.000 oder Ähnliches)Im Anschluss muss das Handy muss aus/eingeschaltet werden

#pw+1234567890+X# SIM-Lock-Status (mehrfaches Drücken von* ergibt p, + und w, X steht für den Lock-Typ 1 bis 4)

*#746025625# SIM-Karten Stromsparmodus Abfrage (kein Gratis SMS-Service!)

*#7760 Produktseriennummer abfragen

Zusätzliche Anweisungen (Profi)

ACHTUNG: Diese Codes können Daten löschen und verändern teilweise wichtige Einstellungen am Gerät. Daher sollte man sie nur nutzen, wenn man sich damit auskennt. Im Zweifel hilft sonst nur ein Werksreset um die korrekten Grundeinstellungen wieder herzustellen.

*#7760 Produktseriennummer abfragen

*#3370# Erweiterte Sprachqualität (Enhanced Full Rate) de-/aktivieren

*#4720# Geringere Sprachqualität (Half Rate) de-/aktivieren

*#7780# auf Werkseinstellungen zurücksetzen

*#7370# Komplett-Reset

