iPhone 12 (mini, pro und pro max) – Screenshot machen und speichern – Mit der neuen iPhon12 Serie hat Apple in 2020 wieder ein Update der eigenen Modelle auf den Markt gebracht und dabei vor allem die Technik, aber auch das Design angepasst. Die neuen iPhone 12 haben im Vergleich mehr Kanten. Dazu gibt es 5G in allen Modellen und als Betriebssystem setzt Apple auf iOS in der 14er Version.

Beim Screenshot hat sich dagegen auch durch iOS 14 nichts verändert, man kann mit den Geräten auf die gleiche Weise Aufnahmen vom Bildschirm machen wie bei den älteren Modellen. Apple Fans müssen sich also nicht umgewöhnen.

iPhone 12 (mini, pro und pro max) – Screenshot machen und speichern

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Screenshot auf dem iPhone 12 zu erstellen:

1. Mit den Tasten:

Drücken Sie gleichzeitig die Seitentaste (rechts) und die Lauter-Taste (links).

Lassen Sie die Tasten sofort wieder los.

Ein kurzer weißer Blitz erscheint auf dem Bildschirm und ein Miniaturbild des Screenshots wird in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

Tippen Sie auf das Miniaturbild, um den Screenshot zu bearbeiten oder zu teilen.

Sie können den Screenshot auch nach rechts wischen, um ihn zu löschen.

2. Mit dem AssistiveTouch:

Aktivieren Sie AssistiveTouch: Gehen Sie zu “Einstellungen” > “Bedienungshilfen” > “Berührung” > “AssistiveTouch”. Schalten Sie den Schalter “AssistiveTouch” ein.

Passen Sie AssistiveTouch an: Gehen Sie zu “Einstellungen” > “Bedienungshilfen” > “Berührung” > “AssistiveTouch” > “Menü anpassen”. Fügen Sie die Aktion “Screenshot” zum Menü hinzu.

Erstellen Sie einen Screenshot: Tippen Sie auf das AssistiveTouch-Symbol auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf das “Screenshot”-Symbol im Menü.



Zusätzliche Informationen:

Screenshots werden im PNG-Format im Fotoalbum gespeichert.

Sie können Screenshots auch auf einem Computer anzeigen, indem Sie Ihr iPhone mit einem USB-Kabel verbinden.

So erstellen Sie einen Scrolling-Screenshot (Long Screenshot) auf dem iPhone 12

1. Erstellen Sie einen normalen Screenshot:

Befolgen Sie die Anweisungen oben, um einen normalen Screenshot des ersten Abschnitts der Seite zu erstellen, die Sie scrollen möchten.

2. Tippen Sie auf das Miniaturbild des Screenshots:

Das Miniaturbild des Screenshots erscheint kurz nach dem Erstellen in der unteren linken Ecke des Bildschirms.

Tippen Sie darauf, um den Screenshot zu öffnen.

3. Tippen Sie auf “Ganze Seite”:

Oben im Bearbeitungsfenster sehen Sie die Option “Ganze Seite”. Tippen Sie darauf.

4. Bearbeiten und speichern Sie den Screenshot:

Der Scrolling-Screenshot wird nun erstellt und angezeigt. Sie können ihn wie jeden anderen Screenshot bearbeiten und speichern.

Mit den Bearbeitungswerkzeugen können Sie den Bereich des Screenshots zuschneiden, Zeichnungen hinzufügen, Text schreiben und vieles mehr.

Tippen Sie auf “Fertig”, um den Screenshot zu speichern.

Zusätzliche Informationen:

Scrolling-Screenshots können auf älteren iPhone-Modellen mit iOS 12 oder früher nicht erstellt werden.

Scrolling-Screenshots werden im PNG-Format im Fotoalbum gespeichert.

Sie können Scrolling-Screenshots auch auf einem Computer anzeigen, indem Sie Ihr iPhone mit einem USB-Kabel verbinden.

Zuletzt aktualisiert: 3. April 2024