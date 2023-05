Android: so nutzt man Tippen und Anheben zum Aktivieren – In der Regel werden die meisten Handys und Smartphones über die Power-Taste aktiviert. Ein Druck darauf und der Bildschirm wird aktiv und man kann die Geräte nutzen oder sie zumindest entsperren. Vielen Nutzern ist das aber zu umständlich und daher gibt es in den neueren Android Versionen Möglichkeiten, das Aktivieren der Smartphones schneller zu gestalten. Beispielsweise aktivieren sich die Geräte dann bereits, wenn man sie aufhebt oder wenn man zweimal auf den Bildschirm tippt. Wie man diese Varianten einstellt und was man dabei beachten sollte, haben wir in diesem Artikel beschrieben.

HINWEIS: In der Regel haben die zusätzlichen Möglichkeiten zur Aktivierung von Smartphones keine Nachteile, weil beispielsweise die Sicherheit durch die Entsperrung auch weiter gegeben ist. Es kann aber sein, dass der Akkuverbrauch steigt, wenn sich die Geräte öfter selbst und möglicherweise auch ungewollt aktivieren. Das sollte man daher im Auge behalten.

Lift to Wake

Die Aktivierung bei Hochheben nutzt die Bewegungssensoren im Gerät um beim Anheben bereits die Geräte einzuschalten. Das ist recht sinnvoll, wenn man die Modelle vom Tisch nimmt, bringt aber wenig wenn man nur mal schnell Meldungen prüfen will und die Smartphones daher weiter auf dem Tisch liegen bleiben.

Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Bewegungen und Gesten > zum Aktivieren hochheben

Tap to Wake

Das Antippen zum Aktivieren ist immer dann sinnvoll, wenn man nur einen kurzen Blick auf die Geräte werfen will und sie gar nicht bewegen möchte. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Geräte im Sichtfeld liegen und man schnell die Benachrichtigungen prüfen will. Dann tippt man schnell auf das Display und sieht die neusten Nachrichten.

Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Bewegungen und Gesten > zum Aktivieren auf den Bildschirm tippen

Man kann auch beide Funktionen gleichzeitig nutzen und so das Gerät auf sehr verschiedenen Weisen aktivieren

Screenshot: Gesten zum Aktivieren der Smartphones

HINWEIS: An sich sind diese Funktionen bei allen neueren Geräten verfügbar, aber nicht alle Anbieter scheinen sie aktiviert zu haben. Vor allem bei günstigeren Geräten kann es daher sein, dass diese Funktionen NICHT zur Verfügung stehen. Wenn man Lift to Wake also über die Suchfunktion in den Einstellungen nicht findet, ist diese Funktion wahrscheinlich nicht aktiviert und damit nicht vorhanden.

Video: Anheben zum Aktivieren

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android