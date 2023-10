[LÖSUNG] Samsung Galaxy A30, A31, A32 und A33 gehen aus und lassen sich nicht mehr starten

Samsung Galaxy A30, A31, A32 und A33 gehen aus und lassen sich nicht mehr starten – Samsung legt bei der Galaxy A3x Serie (gestartet mit dem Galaxy A30) in der Regel Wert auf solide Technik und dank dem Android Betriebssystem gibt es auch selten Probleme und Schwierigkeiten mit den Geräten. Dennoch kommt es ab und an vor, dass es zu einem Ausfall kommt und die Geräte sich gar nicht mehr starten lassen und der Bildschirm schwarz bleibt oder die Smartphones in einem Bootloop gefangen sind. In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man in einem solchen Fall tun kann um sich selbst zu fehlen.

HINWEIS Die Vorgehensweise beim neuen Galaxy A34 ist ähnlich und kann hier nachgelesen werden: Samsung Galaxy A34 startet nicht mehr

Samsung Galaxy A30, A31, A32 und A33 gehen aus und lassen sich nicht mehr starten

In den meisten Fällen ist ein Reset der Geräte in den meisten Fällen die beste Lösung. Dabei werden keine Daten gelöscht, die Gerät nur von Grund auf neu gestartet. Diese Reset lässt sich wie folgt ausführen:

Sicherstellen, dass genug Akku vorhanden ist und die Geräte im Zweifel mit dem Ladegerät verbinden Sowohl die Power-Taste als auch Lautstärke + und – gleichzeitig drücken und für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten Sobald das Gerät vibriert kann man die Tasten wieder los lassen.

Danach sollten die Geräte ganz normal hoch fahren und normal starten. Sollte es danach Probleme beim Start selbst geben, kann man versuchen (sofern man in das Menü kommt) den Cache zu leeren. Auf diese Weise kann man in besonders krassen Fällen auch einen Werksreset auslösen, dann werden aber auch alle Daten auf dem Handy gelöscht.

Wenn die Geräte nicht vibrieren oder danach immer noch nicht korrekt starten, deutet dies auf einen Defekt bei der Hardware hin. In diesen Fällen kann man selbst recht wenig tun, sondern sollte sich an eine Fachwerkstatt wenden um prüfen zu lassen, wo genau das Problem liegt. Dort bekommt man in der Regel auch einen Kostenvoranschlag falls eine Reparatur notwendig werden sollte.

Tipp: Wenn die Geräte sehr lange nicht am Netz waren, sollte man sie einige Stunden am Ladegerät lassen um sicher zu stellen, das auch wirklich Akkuleistung vorhanden ist. Erst danach kann man den oben genannten Hard Reset durchführen.

Abgesicherter Modus als Lösung

Ein Softwarefehler kann dazu führen, dass das Telefon nicht mehr startet. Versuche das Telefon in den Safe Mode zu starten. Wenn das Telefon im Safe Mode startet, liegt das Problem wahrscheinlich an einer App. Entferne die App, die das Problem verursacht, und versuche das Telefon dann erneut zu starten.

Um den abgesicherten Modus bei Samsung zu starten, befolge diese Schritte:

Schalte dein Samsung-Gerät aus. Wenn dein Gerät bereits ausgeschaltet ist, halte die Leiser-Taste gedrückt, während du das Gerät einschaltest. Halte die Leiser-Taste gedrückt, bis du “Sicherer Modus” unten auf dem Bildschirm siehst. Lass die Leiser-Taste los.

Dein Gerät wird nun im abgesicherten Modus gestartet. Im abgesicherten Modus werden nur die vorinstallierten Apps und Funktionen geladen. Dies kann hilfreich sein, um zu diagnostizieren, ob ein Problem durch eine Drittanbieter-App verursacht wird.

Um den abgesicherten Modus zu beenden, schalte dein Gerät einfach aus und wieder ein.

Hinweise:

Im abgesicherten Modus werden alle Drittanbieter-Apps deaktiviert. Wenn du eine Drittanbieter-App verwenden möchtest, musst du den abgesicherten Modus verlassen.

Wenn du den abgesicherten Modus verlässt, werden alle Änderungen, die du im abgesicherten Modus vorgenommen hast, rückgängig gemacht.

So beendest du den abgesicherten Modus:

Schalte dein Samsung-Gerät aus. Wenn dein Gerät bereits ausgeschaltet ist, halte die Einschalttaste gedrückt, bis du das Samsung-Logo siehst. Lass die Einschalttaste los und halte die Lauter-Taste gedrückt, bis du “Normal starten” unten auf dem Bildschirm siehst. Lass die Lauter-Taste los.

Dein Gerät wird nun im normalen Modus gestartet.

Software per PC auf den neusten Stand bringen

Um ein Update beim Galaxy A33 per PC zu installieren, benötigst du folgende Dinge:

Ein Windows- oder macOS-PC

Ein USB-C-Kabel zum Anschließen des Telefons an den PC

Die Samsung Smart Switch-Software

So installierst du ein Update beim Galaxy A33 per PC:

Lade die Samsung Smart Switch-Software herunter und installiere sie auf deinem PC. Verbinde dein Galaxy A33 mit deinem PC über ein USB-C-Kabel. Starte die Samsung Smart Switch-Software auf deinem PC. Wähle dein Galaxy A33 aus der Liste der Geräte aus. Klicke auf die Registerkarte “Software-Update”. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es in der Liste angezeigt. Klicke auf die Schaltfläche “Herunterladen und installieren”.

Hinweise:

Stelle sicher, dass dein Galaxy A33 mindestens 50 % aufgeladen ist, bevor du mit der Installation des Updates beginnst.

Das Update kann einige Minuten dauern.

Wenn du das Update nicht installieren kannst, versuche es erneut, nachdem du dein Telefon neu gestartet hast.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Lade die Samsung Smart Switch-Software herunter und installiere sie auf deinem PC.

Gehe auf die Samsung-Website und lade die Samsung Smart Switch-Software für Windows oder macOS herunter. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.

2. Verbinde dein Galaxy A33 mit deinem PC über ein USB-C-Kabel.

Verwende das mit deinem Galaxy A33 gelieferte USB-C-Kabel, um es mit deinem PC zu verbinden.

3. Starte die Samsung Smart Switch-Software auf deinem PC.

Öffne die Samsung Smart Switch-Software auf deinem PC.

4. Wähle dein Galaxy A33 aus der Liste der Geräte aus.

In der Liste der Geräte wird dein Galaxy A33 angezeigt. Wähle es aus.

5. Klicke auf die Registerkarte “Software-Update”.

In der Registerkarte “Software-Update” wird der aktuelle Softwarestand deines Galaxy A33 angezeigt. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es in der Liste angezeigt.

6. Wenn ein Update verfügbar ist, klicke auf die Schaltfläche “Herunterladen und installieren”.

Das Update wird heruntergeladen und auf deinem Galaxy A33 installiert.

7. Wenn das Update installiert ist, wird dein Galaxy A33 neu gestartet.

Nach dem Neustart ist dein Galaxy A33 mit der neuesten Softwareversion ausgestattet.

