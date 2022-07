Samsung Galaxy A30, A31 und A32 – wie ist der Stand rund um Android 12 und Android 13?

UPDATE: Die neue Android 12 Version soll im Juni zur Verfügung stehen. Laut Samsung sieht der Zeitplan für das Android 12 Update inklusive One UI 4 wie folgt aus:

Die Galaxy A30 Modelle bekommen leider keine neue Version mehr.

Bei Android 13 sieht es noch etwas schlechter aus. Hier werden nach den aktuellen Plänen nur die Galaxy A32 und A33 Modelle die neue Version bekommen, das Galaxy A31 und Galaxy A30 werden nicht mehr versorgt. Allerdings kann man mit Android 13 wohl auch frühestens Mitte 2023 rechnen. Nach Angaben von Samsung gibt es wie folgt Updates:

Google schreibt selbst zu den Neuerungen von Android 13:

Die neuste Android 12 Version ist für Herbst 2021 angekündigt und viele ältere Modelle (vor allem im preisgünstigeren Bereich) werden wohl das Update nicht bekommen. Bei Samsung sieht es in diesem Jahr aber gut aus, denn das Unternehmen hat die Updates für viele Modelle von 2 Android-Versionen auf 3 Android Versionen erhöht.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„Die Sicherheit unserer Produkte und Dienste hat bei Samsung oberste Priorität“, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication bei Samsung Electronics. „Mobile Geräte spielen eine so wichtige Rolle in unserem Leben, da ist es verständlich, dass wir sie länger behalten wollen. Deshalb können wir uns dank der neuesten technologischen Fortschritte verpflichten, Samsung Galaxy-Geräte länger als bisher mit Updates zu versorgen, damit alles, was geschützt werden soll, auch geschützt bleibt.“