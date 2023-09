Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 ultra – so erhöht man die Sicherheit der Geräte

Samsung Galaxy Z Fold 5 erscheint wieder in einer Thom Browne Edition – Samsung hat bereits im letzten Jahr die Z Fold Modelle in einer Sonderedition in Zusammenarbeit mit Luxus-Designer Tom Browne auf den Markt gebracht und nun wurde auch für dieses Jahr und für das Galaxy Z Fold5 eine solche Variante angekündigt. Die neuen … Weiterlesen