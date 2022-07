Preissturz: Samsung Galaxy S21 ohne Vertrag – wo bekommt man S21 FE, S21+ und S21 ultra am günstigsten?

Preissturz: Samsung Galaxy S21 ohne Vertrag – wo bekommt man S21, S21+ und S21 ultra am günstigsten?? – Die Galaxy S21 Serie ist seit dem 29. Januar 2021 auf dem deutschen Markt zu haben und wie immer gibt es die Modelle bei fast allen Händler auch ohne Tarif und Vertrag als freie Geräte zu kaufen. Die Preise fallen dabei teilweise sehr unterschiedlich aus, oft haben bestimmte Händler Sonderaktionen, die es dann bei anderen Shops nicht gibt. Der Preisvergleich für die Galaxy S21 Serie ist damit nicht unbedingt einfach, wir versuchen hier immer die aktuellen Preise und Entwicklungen aufzuzeigen.

Die Preise für die Galaxy S21 Serie (unverbindliche Preisempfehlung) lagen zum Start der Modelle bei 849 Euro für das normale Galaxy S21, bei 1049 Euro für die Galaxy S21+ Modelle und bei 1249 Euro für die Galaxy S21 ultra Smartphones. Wer mehr internen Speicher möchte, zahlt nochmal mehr. Insgesamt steigen die Preise dann auf 1429 Euro, wenn man das Galaxy S21 ultra mit 512GB internem Speicher und 16GB RAM haben möchte.

Man kann aber davon ausgehen, dass diese Preise in den kommenden Wochen und Monaten sinken werden. Samsung Modelle werden recht schnell mit deutlichen Rabatten ausgeliefert, wer etwas Geduld hat, kann daher wahrscheinlich sparen.

TIPP: Die Galaxy S21 Serie unterstützt standardmäßig 5G. Es kann sich also lohnen, direkt auf einen 5G Handytarif zu setzen und viel Datenvolumen (bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen) ist ebenfalls zu empfehlen. Man kann die Smartphones aber natürlich auch mit kleineren 10 GB Allnet Flat (bzw. 20 GB Flat) oder Prepaid Allnet Flat betreiben.

Wem die aktuellen Preise für das Galaxy S21 noch zu hoch sind, kann auch beim Vorgänger-Modelle schauen. Das Samsung Galaxy S20 ohne Vertrag gibt es teilweise mit deutlichen Rabatten. Ebenfalls günstiger sind die Modelle der Samsung A-Serie, die preislich bei um die 300 Euro anfangen: Galaxy A42 ohne Vertrag | Galaxy A53 ohne Vertrag

12.06.2022 – Im Juni sind die Preise für die Galaxy S21 Serie ohne Vertrag wieder etwas gestiegen. Man findet das normale Galaxy S21 FE ab 550 Euro bei Amazon, bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise 649 Euro. Das Samsung Galaxy S21+ kostet mittlerweile 790 Euro und die Galaxy S21 ultra Modelle sind ab 1070 Euro zu bekommen. Aktuell gibt es allerdings auch richtig gute Deal für die Galaxy S21 mit Vertrag.

08.05.2022 – Das Galaxy S21 FE ist in dieser Woche nochmal preiswerter geworden und ab 487 Euro zu bekommen (Amazon Preis). Saturn und Medimarkt liegen mehr als 150 Euro über diesem Kampfpreis. Das Samsung Galaxy S21+ liegt mittlerweile bei nur noch 699 Euro und die Galaxy S21 ultra Versionen kosten in dieser Woche 999 Euro.

01.05.2022 – Amazon bietet auch im Mai die Galaxy S21 FE Modelle wieder zum Kampfpreis von 495 Euro an. Saturn und Mediamarkt liegen bei 649 Euro für die Modelle und sind damit deutlich teurer. Das Galaxy S21+ ist aktuell ab 725 Euro zu bekommen und die Galaxy S21 ultra Varianten kostet derzeit 1020 Euro.

24.04.2022 – In dieser Woche gibt es die normalen Galaxy S21 ab knapp 700 Euro und die Galaxy S21 FE sind bei Amazon wieder für etwas mehr als 500 Euro zu haben. Bei Mediamarkt und Saturn liegen die Preise weiter bei knapp 700 Euro. Das Samsung Galaxy S21+ kostet derzeit 710 Euro und die Galaxy S21 Ultra Versionen bekommt man ab 1.100 Euro.

10.04.2022 – Die Preise für die Galaxy S21 FE Modelle liegen in dieser Woche bei deutlich unter 500 Euro. Sowohl Amazon, Saturn als auch Mediamarkt bieten die Modelle ab 480 bis 500 Euro an. Das Galaxy S21+ ist aktuell ab 729 Euro zu haben und die Galaxy S21 Ultra liegen bei 1047 Euro.

27.03.2022 – In dieser Woche gibt es das Galaxy S21 FE nochmal billiger. Die Modelle sind bei Amazon ab 649 Euro zu haben. Das normalen Galaxy S21 kostet 721 Euro und die Galaxy S21+ werden bei Amazon ab 735 Euro angeboten. Mediamarkt und Amazon haben Sonderaktionen und dort bekommt man das Galaxy S21 in der Enterprise Edition ab 599 Euro. Das Samsung Galaxy S21 ultra ist weiter für knapp über 1.000 Euro im Handel.

20.03.2022 – Die Galaxy S21 FE Modelle sind aktuell ab 699 Euro bei Amazon zu bekommen und damit derzeit die billigste Smartphones der S21 Serie ohne Vertrag. Die normalen S21 kosten aktuell 789 Euro bei Mediamarkt, Saturn und Amazon und für das Galaxy S21+ zahlt man aktionsweise bei Amazon nur 745 Euro. Die Galaxy S21 Ultra Premium-Varianten starten bei Preisen von knapp über 1.000 Euro.

06.02.2022 – Das Galaxy S21 gibt es bei Amazon ab 655 Euro, die Galaxy S21 FE Modelle kosten bei Saturn und Mediamarkt aktuell 699 Euro. Preislich gesehen gibt es also zum Start in den Februar leichte Preissenkungen. Das Galaxy S21+ ist aktuell ab 760 Euro zu bekommen und die Premium-Version Galaxy S21 ultra ist ab 965 Euro zu bekommen.

30.01.2021 – Die normale Galaxy S21 gibt es ohne Vertrag zum Ende des Januar ab 659 Euro und die Galaxy S21 FE ab 749 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt kostet das neue Galaxy S21 FE 719 Euro und die Galaxy S21 dafür 789 Euro. Das Galaxy S21+ sind ab 777 Euro zu haben, das Premium-Modell Galaxy S21 ultra kostet 969 Euro.

23.01.2021 – In dieser Woche sind die Preise des Galaxy S21 FE auf 699 Euro gesunken, die normalen Galaxy S21 bekommt man aber ab 672 Euro. Im Vergleich mit dem Galaxy S21 FE liegt das normale S21 also weiter leicht vorn. Das Samsung Galaxy S21+ ist ohne Handyvertrag ab 794 Euro zu bekommen und die Galaxy S21 ultra ist ab 995 Euro zu bekommen und damit in dieser Woche wieder für unter 1000 Euro zu haben.

16.01.2021 – Die neuen Galaxy S21 FE Modelle sind mittlerweile im Handel und derzeit in der billigsten Version ab 749 Euro zu bekommen. Das normale Galaxy S21 liegt bei knapp 700 Euro, wird aber wohl mittlerfristig nicht mehr angeboten werden. Die Galaxy S21+ kostet nach wie vor knapp über 800 Euro und das Galaxy S21 ultra liegt weiter leicht über 1000 Euro Anschaffungskosten.

09.01.2022 – Ins neue Jahr starten die Galaxy S21 weiter mit hohen Preisen. Das normale Galaxy S21 ist bei Amazon ab 699 Euro zu bekommen, bei Saturn und Mediamarkt bleiben die Preise bei 819 Euro. Das Galaxy S21+ kostet in dieser Woche 805 Euro und die Galaxy S21 ultra Smartphones sind ab 1010 Euro zu bekommen.

12.12.2021 – Die Preise bei Amazon für die Galaxy S21 Smartphones ohne Vertrag betragen in dieser Woche 711 Euro aufwärts und Mediamarkt und Saturn bleiben weiter bei 819 Euro. Das Galaxy S21+ ist bei Amazon ab 739 Euro zu haben (als Aktion) und damit sind die Geräte hier billiger als die normalen S21 bei anderen Anbietern. Das Galaxy S21 ultra kostet derzeit 1975 Euro.

05.12.2021 – Auch im Dezember liegen die Galaxy S21 bei Saturn und Mediamarkt weiter bei 819 Euro. Amazon liegt mittlerweile auch wieder bei 700 Euro. Das Galaxy S21+ ist ab 844 Euro zu bekommen und für die Premium-Variante Galaxy S21 ultra zahlt man in dieser Woche 1107 Euro.

14.11.2021 – In dieser Woche sind die Preisunterschiede weiter sehr deutlich. Saturn und Mediamarkt verlangen für die normalen Samsung Galaxy S21 ohne Vertrag 819 Euro während die Preise bei Amazon weiter bei unter 700 Euro liegen. Das Galaxy S21+ kostet in dieser Woche 815 Euro und ist bei Amazon damit billiger als die normalen Modelle bei einigen anderen Anbietern. Das Galaxy S21 ultra ist aktuell zum Preis von 1022 Euro zu haben und damit leicht billiger geworden.

07.11.2021 – Amazon bietet die Galaxy S22 ohne Tarif wieder für 692 Euro und damit für weniger als 700 Euro an. Saturn und Mediamarkt liegen im Preisvergleich weiter bei eher teuren 819 Euro. Die Galaxy S21+ Smartphones kosten in dieser Woche 823 Euro (Amazon Preis) und das Galaxy S21 ultra ist zu einem Preis ab 1069 Euro zu bekommen.

31.10.2021 – Amazon hält die Preise auch in dieser Woche recht niedrig und bieten die normalen Galaxy S21 Modelle ab 703 Euro an. Saturn und Mediamarkt liegen im Preisvergleich weiter bei eher teuren 819 Euro. Für das Galaxy S21+ zahlt man derzeit ohne Tarif und Vertrag ab 807 Euro und die Galaxy S21 Ultra Versionen kosten derzeit als freie Modelle 1112 Euro.

24.10.2021 – Bei Amazon findet man die Galaxy S21 Modelle weiter für um die 700 Euro, Saturn und Mediamarkt haben den Preis für die normalen Modelle bei 819 Euro konstant gehalten. Das Samsung Galaxy S21+ kostet in dieser Woche etwa 875 Euro und die Galaxy S21 ultra Versionen sind ab 1199 Euro zu bekommen.

17.10.2021 – In dieser Woche liegen die Preise für die Galaxy S21 Modelle wieder bei über 700 Euro. Amazon listet die Modelle ab 739 Euro, Saturn und Mediamarkt sind mit 819 Euro fast 100 Euro teurer.

10.10.2021 – Bei Amazon findet man die normalen Galaxy S21 Modelle ohne Vertrag seit längerer Zeit wieder unter 700 Euro. Der Händler listet die Smartphones ab 694 Euro. Saturn und Mediamarkt sind weiter bei 799 Euro. Das Galaxy S21+ kostet in dieser Woche etwa 870 Euro und die S21 Ultra Versionen sind ab 1050 Euro zu bekommen. Das Galaxy S21+ liegt preislich bei knapp 900 Euro und für die Galaxy S21 Ultra Spitzenmodelle zahlt man derzeit etwa 1.130 Euro.

03.10.2021 – Saturn und Mediamarkt liste die normalen Galaxy S21 weiter ab 819 Euro, bei Amazon bekommt man die Smartphones ohne Vertrag aktuell ab 715 Euro. Das Galaxy S21+ liegt preislich derzeit weiter bei knapp unter 900 Euro und die Premium-Version Galaxy S21 ultra kosten aktuell etwa 1.130 Euro.

12.09.2021 – Bei Amazon liegt der günstigste Preis für das Samsung Galaxy S21 ohne vertrag derzeit bei 725 Euro. Saturn und Mediamarkt sind sogar etwas teurer geworden und bieten die Smartphones ab 819 Euro an. Das Galaxy S21+ gibt es aktuell ab 899 Euro und die Topmodelle Samsung Galaxy S21 ultra sind ab 1160 Euro zu bekommen.

29.08.2021 – Bei Amazon findet man die Galaxy S21 aktuell ab 750 Euro, Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei 779 Euro für die Smartphones ohne Vertrag. Das Samsung Galaxy S21+ kostet in dieser Woche 897 Euro und ist damit etwas teurer geworden, die Galaxy S21 Ultra Modelle sind zum Preis von um die 990 Euro zu bekommen und damit wieder für weniger als 1.000 Euro im Handel.

22.08.2021 – In dieser Woche sind sich die Händler recht einige: das Galaxy S21 gibt es fast überall zu Preisen zwischen 760 und 780 Euro. Das Samsung Galaxy S21+ ist ab 860 Euro zu bekommen und damit etwas billiger, die Ultra-Modelle der Galaxy S21 Serie sind dagegen teurer geworden, der Preis liegt bei 1149 Euro.

15.08.2021 – Bei Amazon sind die Preise für das Galaxy S21mittlerweile auf nur noch 740 Euro gesunken. Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei 820 Euro für die Smartphones ohne Vertrag. Das Samsung Galaxy S21+ ist derzeit ab 880 Euro zu bekommen und für die Galaxy S21 ultra Premium-Varianten zahlt man Preise ab 1030 Euro.

08.08.2021 – Die Galaxy S21 Modelle sind bei Amazon aktuell ab 780 Euro zu bekommen und damit etwas teurer als in der Vorwoche. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise einheitlich weiter bei 819 Euro. Für das Galaxy S21+ zahlt man derzeit etwa 1.000 Euro und die Galaxy S1 ultra Modelle kosten in dieser Woche 1081 Euro (Amazon Preis).

01.08.2021 – Das Galaxy S21 ohne Vertrag startet in den August fast unverändert. Bei Amazon findet man die Smartphones zum Preis von 742 Euro. Mediamarkt und Saturn liegen preislich bei 819 Euro. Das Galaxy S21+ kostet derzeit 852 Euro und die Galaxy S21 Ultra Topmodelle sind derzeit ab etwa 1030 Euro zu bekommen.

25.07.2021 – Das Samsung Galaxy S21 ohne Tarif und Flat ist in dieser Woche nochmal teurer geworden. Bei Amazon steigen die Preise auf 747 Euro, Saturn und Mediamarkt listen die Modelle sogar mit 829 Euro. Das Galaxy S21+ kostet aktuell 849 Euro(Amazon Preis) und für die Galaxy S21 ultra Premium-Modelle zahlt man derzeit 1049 Euro (ebenfalls Amazon Preis).

18.07.2021 – In dieser Woche ist der Preis für ein normalen Galaxy S21 ohne Vertrag wieder etwas gestiegen. Amazon führt die Modelle ab 720 Euro, Saturn und Mediamarkt rufen 779 Euro auf. Das Samsung Galaxy S21+ wird preislich ab 846 Euro gelistet, das Topmodell Galaxy S21 ultra kostet derzeit 1024 Euro (Amazon Preis).

11.07.2021 – Amazon hält auch in dieser Woche den Preis für das Galaxy S21 bei günstigen 690 Euro, Saturn und Mediamarkt rufen weiter knapp 830 Euro für die Smartphones auf. Das Galaxy S21+ kostet ebenfalls weiterhin um die 840 Euro und die Galaxy S21 ultra Topmodelle sind wieder für unter 1.000 Euro zu bekommen. Der Amazon Preis liegt in dieser Woche bei 998 Euro.

04.07.2021 – Der Juli startet mit wenig Veränderung bei den Preisen für die Galaxy S21 ohne Vertrag. Amazon liegt weiter bei Preise von um die 680 Euro, Saturn und Mediamarkt rufen weiter knapp 830 Euro für die Smartphones auf. Das Galaxy S21+ ist etwas teurer geworden und für um die 840 Euro zu bekommen, die Samsung Galaxy S22 ultra Topmodelle kosten 1050 Euro und sind damit wieder über die Marke von 1.000 Euro gerutscht.

27.06.2021 – Saturn und Mediamarkt listen die normalen Galaxy S21 Modelle ohne Handyvertrag weiter für 829 Euro, der Amazon Preis liegt mittlerweile sogar bei nur noch 680 Euro (allerdings nur wenige Modelle vorhanden). Das Galaxy S21+ liegt preislich bei 785 Euro und die Galaxy S21 ultra Modelle sind mittlerweile wieder für unter 1.000 Euro zu bekommen. Der Amazon Preis beträgt derzeit 989 Euro.

20.06.2021 – Saturn und Mediamarkt listen die normalen Galaxy S21 Modelle ohne Handyvertrag aktuell für 829 Euro, bei Amazon sinkt der Preis sogar auch 767 Euro. Der Preis für das Galaxy S21+ liegt derzeit bei 830 Euro (Amazon) und für das Topmodell Amazon S21 ultra muss man derzeit 1199 Euro und damit deutlich mehr als in der Vorwoche.

13.06.2021 – Auch in dieser Woche bleiben die Preise für die normale Galaxy S21 Modelle bei um die 830 Euro über alle Anbieter. Das Galaxy S21+ wird ohne Vertrag derzeit zum Preis von 980 Euro angeboten und die Galaxy S20 ultra Premium-Modelle liegen preislich in dieser Woche bei 1020 Euro (und damit auf dem Niveau der Vorwoche).

06.06.2021 – Im Juni steigen die Preise für das Galaxy S21 bei Saturn und Mediamarkt auf 830 Euro. Amazon listet die Modelle dagegen weiter für um die 680 Euro. Das Samsung Galaxy S21+ kostet derzeit 840 Euro und die Preise für das Topmodell Galaxy S21 Ultra liegen in dieser Woche bei 1020 Euro.

30.05.2021 – Das Galaxy S21 ohne Tarif und Flatrate bekommt man bei Amazon aktuell ab 678 Euro und damit etwas teurer als bisher. Auch Saturn und Amazon haben die Preise angezogen und liegen wieder bei 799 Euro. Das Samsung Galaxy S21+ kostet in dieser Woche 789 Euro (Amazon Preis) und die Galaxy S21 Ultra Premium-Modelle sind ab 1049 Euro zu finden.

23.05.2021 – Bei Amazon ist der Preis für das Galaxy S21 ohne Vertrag mittlerweile auf 665 Euro gesunken, bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise bei 759 Euro und damit knapp 100 Euro höher. Das Galaxy S21+ ist derzeit ab etwa 900 Euro zu bekommen und die Galaxy S21 Ultra Version kostet aktuell 1085 Euro (Amazon Preis).

16.05.2021 – Amazon ist in dieser Woche etwas teurer geworden und verkauft die normalen Galaxy S21 ohne Tarif ab 698 Euro. Erfreulicherweise bleibt der Preis damit weiter unter 700 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegt das S22 dagegen weiter bei vergleichweise teuren 819 Euro. Das Galaxy S21+ ist aktuell ab 849 Euro zu bekommen und für die Ultra-Variante zahlt man derzeit etwa 1070 Euro (Amazon Preis).

09.05.2021 – Mediamarkt und Saturn verkaufen die Galaxy S21 ohne Handyvertrag weiter ab 819 Euro, Amazon bleibt dagegen günstig und listet die Modelle ab 675 Euro. Das Galaxy S21 ultra kostet bei Amazon (ebenfalls ohne Vertrag und Handytarif) ab 870 Euro und die Premium-Variante Galaxy S21 ultra wird aktuell ab 1050 Euro verkauft – nach wie vor liegen die Modelle als über 1.000 Euro beim Kaufpreis.

02.05.2021 – Amazon hält die Preise für das Galaxy S21 ohne Vertrag weiter unter 700 Euro und bietet die Modelle derzeit ab 698 Euro an. Mediamarkt und Saturn bleiben weiter bei 819 Euro und sind damit deutlich teurer. Das Galaxy S21+ kostet aktionsweise bei Amazon nur noch 785 Euro und für das Topmodell Samsung Galaxy S21 ultra zahlt man derzeit liegt weiterhin bei 1074 Euro.

24.04.2021 – In dieser Woche bleibt Amazon bei weniger als 700 Euro für das Galaxy S21 und ruft weiterhin einen Preis von 699 Euro für die Smartphones ohne Vertrag auf. Saturn und Mediamarkt sind sogar etwas teurer geworden und bietet die Modelle zum Preis von 819 Euro an. Das Galaxy S21+ kostet bei Saturn und Mediamarkt sogar nur 808 Euro und ist damit billiger als die Standard-Version. Amazon unterbietet mit 791 Euro aber auch diesen Preis. Das Samsung Galaxy S21 ultra kostet 1074 Euro.

18.04.2021 – Den besten Preis für das normale Galaxy S21 ohne Vertrag gibt es aktuell bei Amazon ab 694 Euro. Mediamarkt und Saturn bietet die Geräte fast 100 Euro teurer an und liegen im Preisvergleich bei 789.99 Euro. Das Samsung Galaxy S21+ ist bei Amazon ab 1029 Euro zu bekommen und damit deutlich teurer als in der Vorwoche. Das Galaxy S21 ultra kostet derzeit bei Amazon im Deal nur 1012 Euro und ist damit billiger als die Plus-Variante.

11.04.2021 – In dieser Woche liegen die Preise für das normale Galaxy S21 wieder leicht über 700 Euro. Bei Amazon findet man die Geräte ab 709 Euro, Saturn und Mediamarkt liegen bei 819 Euro. Das Galaxy S21+ ist ab 799 Euro zu bekommen und die Preise für das Premium-Modell Galaxy S21 ultra liegen bei 117 Euro (Amazon Preis).

04.04.2021 – Das Galaxy S21 5G ist bereits unter die Marke von 700 Euro gefallen und bei Amazon ab 688 Euro zu bekommen. Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei 817 Euro für die Modelle. Das Galaxy S21+ wird bei Amazon ab 801 Euro gelistet, die Premium-Version Galaxy S21 ultra wird derzeit ab 968 Euro angeboten – leider also nicht mehr mit dem Aktionspreis aus der Vorwoche.

28.03.2021 – Amazon hat das Galaxy S21 5G derzeit ab 769.99 Euro im Angebot, bei Saturn und Mediamarkt zahlt man mit 883 Euro mehr als 100 Euro mehr für die Smartphones. Das Galaxy S21+ kostet aktuell ab 821 Euro und die Premium-Variante Galaxy S21 ultra wird bei Amazon ab 863 Euro gelistet (zum Deal*). So schnell sind die Ultra-Modelle bisher noch nicht im Preis gefallen.

21.03.2021 – Das Samsung Galaxy S21 ist bei Amazon ab 765 Euro zu bekommen und damit leicht teurer als in der Vorwoche. Mediamarkt und Saturn bieten die Smartphones weiter ab 829 Euro an. Das Galaxy S21+ liegt mit 892 Euro leicht unter der Marke von 900 Euro und die Premium-Modelle Galaxy S21 ultra kosten 1029 Euro ohne Tarif und Handyvertrag.

14.03.2021 – Bei Amazon sind die normalen Galaxy S21 weiter im Preis gefallen und derzeit ab etwa 755 Euro zu bekommen, Saturn und Mediamarkt liegen dagegen bei den Preise der Vorwoche ohne größere Änderungen. Die Galaxy S21+ sind leicht teuer geworden und werden mit 817 Euro gelistet (Amazon Preis). Das Galaxy S21 ultra kostet derzeit 1019 Euro.

07.03.2021 – In dieser Woche ist das normale Galaxy S21 ab 787 Euro bei Amazon zu bekommen. Saturn und Mediamarkt listen die Geräte ab 824 Euro. Das Galaxy S21 ultra kostet derzeit 1009 Euro und das Galaxy S21+ wird für 799 Euro angeboten (Amazon Preis) – allerdings nur in kleinen Stückzahlen.

28.02.2021 – Das ging schnell: mittlerweile liegt auch das Galaxy S21+ bereits bei unter 1.000 Euro und ist bei Saturn und Mediamarkt ab 999 Euro zu bekommen. Das normale Galaxy S21 ist nochmal etwas billiger geworden und liegt bei Amazon bei 765 Euro, Saturn und Mediamarkt listen die Smartphones ab 829 Euro. Das Galaxy S21 ultra ist bei fast allen Händlern ab 1299 Euro in der kleinsten Version zu bekommen.

21.02.2021 – Bei Amazon sind die normalen Galaxy S21 erstmals mit Rabatten zu bekommen und liegen aktuell bei 795 Euro (allerdings nur noch wenige Stück). Saturn und Mediamarkt sind weiter bei 848 Euro. Das Galaxy S21+ liegt weiter bei 1048 Euro und das Premium-Smartphone Galaxy S21 ultra kostet derzeit 1248 Euro und liegt damit weiter beim Einstandspreis.

14.02.2021 – Die Vorgängermodelle Galaxy S20 ohne Vertrag sind derzeit im Angebot und teilweise für unter 500 Euro zu bekommen. Für das Galaxy S21 zahlt man in der billigsten Version dagegen weiter etwa 848 Euro und das Galaxy S21+ ist ab etwa 1048 Euro zu haben. Die Startpreise für das Premium-Modell Galaxy S21 ultra liegen aktuell bei 1298 Euro.

07.02.2021 – Das normale Galaxy S21 ist aktuell bei Amazon ab 848 Euro zu bekommen. Den gleichen Preis findet man auch bei Amazon und Mediamarkt. Das Galaxy S21+ liegt bei 1049 Euro bei den meisten Händlern und damit bei der unverbindlichen Preisempfehlung. Die Preise für das Premium-Modell Galaxy S21 ultra starten in dieser Woche ab 1248.50 Euro.

03.02.2021 – Der freie Verkauf der Galaxy S21 Serie von Samsung hat begonnen, die Preise liegen aber noch recht nah an den unverbindlichen Preisempfehlungen. Für das normale Galaxy S21 zahlt man aktuell bei Amazon beispielsweise knapp 850 Euro. Das Galaxy S21 ultra als Premium-Modell ist derzeit ab knapp 1.300 Euro zu bekommen.

Veränderungen der Galaxy S21 im Vergleich zum Vorjahr

In diesem Jahr gibt es weder ein Ladegerät noch Ohrhörer dazu. Man muss das Ladegerät (falls man keins hat) extra kaufen, die originalen Geräte kosten dabei nochmal 35 Euro. Bei den beiden normalen Geräte wurde dazu die Auflösung der Display reduziert. Statt QuadHD+ Technik wie im Vorjahr setzen Galaxy S21 und S21+ nur noch auf FHD+ mit 2400 mal 1080 Bildpunkten. Auch eine Speichererweiterung ist nicht mehr vorgesehen. Man kann nur den internen Speicher nutzen, microSD wird nicht mehr unterstützt. Bei der Rückseite haben sich die Gerüchte nur teilweise bewahrheitet. Galaxy S21 ultra und auch das Galaxy S21+ setzen weiter auf Glas als Werkstoff, nur das normale Galaxy S21 hat eine Kunststoffrückseite (Glastik), die aber so bearbeitet wurde, dass sie sich wie Glas anfühlt.

