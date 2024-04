Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra – Internet aktivieren und deaktivieren

In den letzten Tagen gab es immer wieder Hinweise auf einen zeitnahen Start von One UI 6.1 für die Samsung Galaxy S23 und damit auch für einen Rollout der Galaxy AI Funktionen für diese Modelle. In China wurde nun auch ein Datum dafür mitgeteilt. Die neue Version soll offiziell ab 28. März zur Verfügung stehen … Weiterlesen