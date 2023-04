Galaxy Buds und Buds2 (pro und live) Handbuch und Anleitung in Deutsch – Samsung bietet die InEar Hörer Galaxy Buds mittlerweile in mehreren Varianten an. Neben den normalen Galaxy Buds, gibt es inzwischen auch die Buds pro, Buds Live und die Buds+ – jeweils mit unterschiedlichen technischen Angeboten und Leistungen.So schreibt das Unternehmen beispielsweise zu den Buds pro:

Die Galaxy Buds Pro sind kabellose Ohrhörer, die dank begeisternder Technologie mit atemberaubendem Sound überzeugen, während die intelligente, aktive Geräuschunterdrückung es möglich macht, Umgebungsgeräusche entweder auszublenden, oder im stufenweise einstellbaren Umgebungsmodus mitzubekommen, was dir wichtig ist. Hör einfach, was du willst – mit den Galaxy Buds Pro.

Die Bedienung der Modelle ist an sich recht übersichtlich, da es gar nicht so viele Möglichkeiten für Einstellungen gibt. Dennoch kann es nicht schaden, in die Anleitung zu schauen, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Trick zu finden.

Update: Mittlerweile hat Samsung auch die neuen Buds2 veröffentlicht. Grundlegende Neuerungen gibt es nicht aber wir haben das Handbuch für die neuen Modelle dennoch hier mit ergänzt.

Galaxy Buds und Buds2 (pro und live) Handbuch und Anleitung in Deutsch

Samsung bietet für die Buds Modelle leider keine direkte Anleitung in gedruckten Form an. Dennoch stellt das Unternehmen für alle Geräte eine deutsche Anleitung zur Verfügung, die man als PDF direkt bei Samsung herunter laden kann. Den Überblick über die verfügbaren Support-Dokumente haben wir hier zusammengestellt:

Vide: Tipps und Tricks rund um die Galaxy Buds