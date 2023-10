[GELÖST] Login Probleme beim Google Konto – so rettet man den Account – Google Dienste sind auf fast allen Android Geräten verfügbar und in der Regel benötigt man für die Nutzung einen Account von Google, der dann mit den Diensten verknüpft wird. Wer beispielsweise über die Play Store neue Apps auf das Smartphone laden möchte, kommt in der Regel um einen Google Account nicht herum. Aber auch für Mails direkt von Google oder den Login bei anderen Diensten ist ein Google Account oft notwendig oder nützlich.

Allerdings gibt es dabei ab und an auch Probleme. So schreibt ein Nutzer im Samsung Forum:

Auf meinem Samsung Galaxy S7 Handy (Android Version 8.0.0) erhalte ich die Fehlermeldung, dass “beim Herstellen der Verbindung mit accounts.google.com ist ein Problem aufgetreten” ist – mehr oder weniger – bei allem was mit Google zu tun hat: Ich kann mich nicht auf meinem Google Konto bzw. Gmail Konto anmelden oder auf den Google Play Store zugreifen. Wenn ich mich anmelden möchte (z.B. in der Google-App unter “Mit Google Konto anmelden”), erscheint zunächst die blaue runde Eieruhr mit “Daten werden überprüft” und dann die Meldung “Anmeldung nicht möglich. Beim Herstellen der Verbindung mit accounts.google.com ist ein Problem aufgetreten”.

Und im vivaldi Forum schreibt ebenfalls ein Nutzer:

Hallo, lustige Sache: ich wollte mich für die Rebble Dienste (so eine Sache für die Pebble Uhr) nach langer Zeit mal wieder mit Google anmelden, hat Google verweigert. Auch nach Deaktivierung aller Erweiterungen. Im aktuellen Google Chrome gibt es mit denselben Erweiterungen keine Sperrseite, Login klappt einwandfrei. Habe ich da eine neue Schikane von Google verpennt, oder kann man da noch was gegen machen? Danke für Infos!

Problematisch wird es, wenn man sich nicht mehr einloggen kann und immer Fehlermeldungen bekommt. Falls man sich auch nicht mehr an den Accountnamen erinnert, wird es richtig kompliziert, aber es gibt eine Reihe von Punkte, mit denen man sich in einem solchen Fall weiter helfen kann.

Prinzipiell gilt: das Google Accounts auch oft auf andere Geräten und Diensten verwendet werden, sollte man bei Problemen prüfen, ob man sich noch direkt bei Google anmelden kann. Wenn das der Fall ist, liegt es an einem Problem mit dem Dienst und nicht am Login selbst. In dem Fall kann nur der jeweilige Dienst weiter helfen.

TIPP: Im Fall von Netzproblemen gibt es eine spezifische Fehlermeldung.

Was tun, wenn man den Kontonamen nicht mehr weiß?

Der Kontoname besteht in der Regel aus der Emailadresse oder der Telefonnummer. Falls man diese Angaben nicht mehr hat oder sich nicht mehr vollständig erinnern kann, hilft ein System von Google, dass einen Account identifzieren kann:

Man kann auch über den vollständigen Namen das Konto identifizieren. Google verschickt dann per SMS oder Email einen Code und wenn man diesen bestätigt, wir eine Liste mit Nutzernanmen angegeben, der zu diesem Account passen könnte. Dort findet man dann in der Regel den richtigen Account in der richtigen Schreibweise.

HINWEIS: Dies Vorgehensweise bringt noch keinen Zugriff auf diesen Account, sondern nur den Namen des Accounts.

Was tun wenn man das Passwort nicht mehr weiß?

Mit dem Namen des Acounts kann man dann das Passwort neu setzen lassen. Dies funktioniert am einfachsten über die Passwort-vergessen Funktion direkt beim Login. Dann wird die Anleitung zum Zurücksetzen des Passworts an die hinterlegte E-Mail-Adresse zur Kontowiederherstellung geschickt.

Sollte man keine solche Adresse haben, oder keinen Zugriff mehr darauf besitzen, kann man dennoch das Google Konto wiederherstellen. Man geht dabei einfach auf die Seite zur Kontowiederherstellung von Google, gibt die jeweilige Email-Adresse an und gibt dann nicht das Passwort ein, sondern wählt „Andere Option wählen“. Dann versucht Google, den Nutzer auch ohne Passwort zu identifizieren.

Google schreibt selbst dazu:

Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto anmelden können, versuchen Sie die folgenden Schritte: – Rufen Sie die Seite zur Kontowiederherstellung auf. – Probieren Sie möglichst viele der folgenden Tipps aus. Beachten Sie, dass eventuell nicht alle Probleme behandelt werden. Wenn Sie schon versucht haben, Ihr Konto wiederherzustellen und die Fehlermeldung „Google konnte nicht bestätigen, dass dieses Konto Ihnen gehört“ erhalten haben, wiederholen Sie den Versuch.

HINWEIS: Google nutzt für Android Geräte mittlerweile eine Sperre durch die auch mit einem Werksreset der Google Account auf den Geräten erhalten bleibt. Daher ist es noch wichtiger geworden, Zugang zum eigenen Google Account zu behalten und im Zweifeln auch wieder bekommen zu können.

Auf Nummer sicher gehen: Wiederherstellungsoptionen für das Google Konto einrichten

Google bietet eine Reihe von Wiederherstellungsoptionen für seine Konten an. Diese Optionen helfen dir, den Zugriff auf dein Konto wiederherzustellen, wenn du dein Passwort vergessen hast oder wenn dein Konto gehackt wurde.

Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse

Die Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse ist eine zusätzliche E-Mail-Adresse, die du deinem Google-Konto hinzufügen kannst. Wenn du dein Passwort vergessen hast, kannst du dir einen Link zur Passwort-Wiederherstellung an diese E-Mail-Adresse senden lassen.

Telefonnummer zur Wiederherstellung

Die Telefonnummer zur Wiederherstellung ist eine zusätzliche Telefonnummer, die du deinem Google-Konto hinzufügen kannst. Wenn du dein Passwort vergessen hast, kannst du dir einen Code zur Passwort-Wiederherstellung per SMS an diese Telefonnummer senden lassen.

Sicherheitsfragen

Bei der Einrichtung deines Google-Kontos wirst du aufgefordert, einige Sicherheitsfragen zu beantworten. Wenn du dein Passwort vergessen hast, kannst du diese Fragen beantworten, um den Zugriff auf dein Konto wiederherzustellen.

Passwort-Manager

Wenn du ein Passwort-Manager verwendest, kannst du dein Google-Konto-Passwort mit diesem Manager speichern. Dies kann dir helfen, den Zugriff auf dein Konto wiederherzustellen, wenn du dein Passwort vergessen hast.

Google-Konto-Verwaltung

Wenn du den Zugriff auf dein Google-Konto verloren hast, kannst du die Google-Konto-Verwaltung verwenden, um den Zugriff wiederherzustellen. Dazu musst du dich mit einer alternativen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anmelden, die du deinem Konto hinzugefügt hast.

Wie kann ich die Wiederherstellungsoptionen für mein Google-Konto einrichten?

Du kannst die Wiederherstellungsoptionen für dein Google-Konto in den Kontoeinstellungen einrichten. Dazu gehst du folgendermaßen vor:

Öffne die Google-Konto-Website. Melde dich mit deinem Google-Konto an. Klicke auf die Registerkarte “Sicherheit”. Unter “Passwort” findest du die Optionen für die Wiederherstellung des Passworts. Klicke auf die jeweilige Option, um sie einzurichten.

Welche Wiederherstellungsoption ist die beste?

Die beste Wiederherstellungsoption für dich hängt von deinen Bedürfnissen ab. Wenn du dein Passwort häufig vergisst, ist die Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer zur Wiederherstellung eine gute Option. Wenn du Sicherheitsfragen bevorzugst, kannst du diese Option verwenden. Wenn du einen Passwort-Manager verwendest, kannst du diesen verwenden, um dein Google-Konto-Passwort zu speichern. Wenn du den Zugriff auf dein Google-Konto verloren hast, kannst du die Google-Konto-Verwaltung verwenden, um den Zugriff wiederherzustellen.

Tipps für die Wiederherstellung des Google-Kontos

Sichere deine Wiederherstellungsoptionen. Speichere die E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die du als Wiederherstellungsoptionen festgelegt hast, an einem sicheren Ort.

Speichere die E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die du als Wiederherstellungsoptionen festgelegt hast, an einem sicheren Ort. Aktualisiere deine Wiederherstellungsoptionen regelmäßig. Wenn du deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer änderst, solltest du auch deine Wiederherstellungsoptionen aktualisieren.

Wenn du deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer änderst, solltest du auch deine Wiederherstellungsoptionen aktualisieren. Teste deine Wiederherstellungsoptionen regelmäßig. Melde dich regelmäßig mit deiner E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zur Wiederherstellung an, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Indem du diese Tipps befolgst, kannst du den Zugriff auf dein Google-Konto wiederherstellen, wenn du ihn verlierst.

