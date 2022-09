Xiaomi Mi 11 und 11T mit Vertrag und Allnet Flat – die besten Deals und Aktionen im Überblick

Xiaomi Mi 11 mit Vertrag und Allnet Flat – die besten Deals und Aktionen im Überblick – Das Xiaomi Mi 11 steht gleich für eine ganze Serie von Modellen und soll vor allem die Marktanteile von Huawei in Europa übernehmen. Daher setzt Xiaomi neben der guten Kamera auch auf eine gute Performance und auf ein interessantes neues Design.

Das Unternehmen schreibt beispielsweise zum Mi 11 ultra:

Das Mi 11 Ultra setzt einen wichtigen Meilenstein in der professionellen Smartphone-Fotografie und bei Smartphone-Videoaufnahmen und führt das Erbe des Mi 10 Ultra fort. Ein Kraftpaket für Foto-Fans mit Xiaomis bisher leistungsstärkstem Triple-Kamera-Setup in Profiqualität, einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 888 Chipsatz, einem Quad-Curved 120Hz-AMOLED-Display, kabelgebundenem und kabellosem 67W-Turbo-Laden (100% Aufladung in 36 Minuten2) – das Mi 11 Ultra ist nicht nur ein echtes Filmstudio im Taschenformat, sondern ein Premium-Flaggschiff in jeder Hinsicht, die selbst den anspruchsvollsten Power-User zufriedenstellen. Alle drei Objektive des Smartphones unterstützen 8K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde und sorgen so für eine exzellente Bildqualität und eine präzise, dynamische Darstellung von Licht und Schatten. Das Display bietet ein naturgetreues Betrachtungserlebnis mit Unterstützung von Dolby Vision®, HDR10+ und 1,07 Milliarden Farben. Das Mi 11 Ultra verfügt zudem über ein einzigartiges 1,1-Zoll-AMOLED Display auf der Rückseite, das als Always-on-Display, Benachrichtigungsfenster oder als Vorschaubildschirm für Selfies dient.

Die Leistung hat allerdings natürlich auch ihren Preis. In der teuersten Version (das Mi 11 ultra) starten die Preise ab etwa 1199 Euro und liegen damit auf einem Niveau mit den Topmodellen der anderen Anbieter. Das schlägt sich natürlich auch bei den Preis mit Vertrag nieder – die Top-Varianten sind kaum für weniger als 50 oder 60 Euro zu finden, lediglich das Xiaomi Mi 11 lite ist deutlich günstiger und bereits ab Preisen von um die 20 Euro pro Monat zu bekommen. Aktuell gibt es den Nachfolger Xiaomi 12 ebenfalls mit Vertrag auch bereits vergleichsweise günstig.

TIPP: Die Mi 11 Serie unterstützt generell 5G und daher kann es sich lohnen, beim Handyvertrag direkt auf 5G Tarife zu setzen. Dazu sind die Modelle vor allem dann sinnvoll einzusetzen, wenn man sie mobil im Internet nutzen kann. Daher lohnen sich durchaus Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Wer nicht ganz so viel Surfen möchte, kann auch auf günstigere Handy Flat mit 10 GB und weniger zurückgreifen, kommt dann aber möglicherweise schneller an die Drosselgrenze. Ist unklar, wie viel Datenvolumen man braucht, kann eine Prepaid Allnet Flat sinnvoll sein. Damit kann man ohne Tarifbindung testen, wie viel Volumen man benötigt und man kann dann auch immer wieder wechseln (geht auch per Prepaid Freikarte).

Xiaomi Mi 11 und 11T mit Vertrag und Allnet Flat – die besten Deals und Aktionen im Überblick

22.09.2022 – Xiaomi 11T Pro (256 GB) für 4,95 € Zuzahlung + 100 € Mitnahmebonus + jährlich 10 GB mehr (max. 240 GB) + 3 Monate YouTube Premium gratis + o2 Grow (40+ GB mit 300 Mbit/s) für 29,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 759,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 764,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 31,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 449 € idealo-Preis für’s Smartphone und 100 € Mitnahmebonus) => 8,99 € monatlich

ZUM DEAL*

01.04.2022 – Xiaomi 11 Lite 5G NE Truffle Black (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + 20 € Amazon Gutschein + 3 Monate TIDAL gratis + 1 Monat Disney+ gratis + 10 € Wechselbonus + congstar Allnet Flat M Aktion (12 GB und 50 Mbit/s) für 21,08 € monatlich [= 1 Freimonat, danach 22 € monatlich]

Tarifkosten über 24 Monate: 484,84 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 489,79 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 20,41 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 280,94 € idealo-Preis für’s Smartphone und 20 € Amazon Gutschein) => 7,87 € monatlich

24.03.2022 – Xiaomi 11T Pro 5G (256 GB) für 79 € Zuzahlung + 3 Monat YouTube Premium gratis + o2 Blue All-in M (12 GB und 50 Mbit/s) für 19,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 519,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 79 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 598,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 24,95 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 514,89 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 3,49 € monatlich

09.03.2022 – Xiaomi 11 Lite 5G NE + Redmi Buds 3 (ab 09.03. verfügbar) + Blau Allnet XL 10GB für 15,99€ im Monat (AZ 1€ & AP 0€) – Im Vergleich zum O2 Angebot mit vergleichbaren Leistungen spart man über den aktuellen Curved Deal 8 Euro monatlich.

17.02.2022 – Xiaomi 11T Pro 1 € Zuzahlung + Mi Smart Fryer+ Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 39,49 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 937,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 5,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 953,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 39,74 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 539,67 € Idealo für´s Handy + 74,90 € für die Mi Smart Fryer) => 14,13 € monatlich

03.02.2022 – Xiaomi 11T Pro 5G (256 GB) für 4,95 € Zuzahlung + o2 Free M (20 GB und 225 Mbit/s) für 29,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 759,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 764,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 31,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 579,17 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 7,73 € monatlich

13.01.2022 – Xiaomi 11T Pro 5G (256 GB) für 4,95 € Zuzahlung + MagentaMobil S Young (10 GB mit 300 Mbit/s) für 29,95 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 758,75 € (inkl. 39,95 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 763,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 31,82 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 625,99 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 5,74 € monatlich

16.12.2021 – Xiaomi Mi 11T Pro (256 GB) für 49 € Zuzahlung + 100 € Wechselbonus + o2 Free M (20 GB mit 225 Mbit/s) für 29,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 759,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 808,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 33,70 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 629 € idealo-Preis für’s Smartphone und 100 € für die Zugabe) => 3,32 € monatlich

24.11.2021 – Xiaomi Mi 11T (256 GB) für 79 € Zuzahlung + 1 Monat Disney+ kostenlos + Congstar Allnet Flat (10+2 GB mit 50 Mbit/s) für 24,88 € monatlich [=22 € im ersten Monat, danach 25 €]

Tarifkosten über 24 Monate: 597,12 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 83,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 681,11 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 28,38 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 489 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 8,00 € monatlich

17.11.2021 – Das Xiaomi Mi 11T gibt es derzeit bei O2 ab 29.99 Euro mit 20 GB Allnet Flat und inklusive einem kostenlosen Luftreiniger.

05.11.2021 – Xiaomi Mi 11T (256 GB) für 79 € Zuzahlung + 1 Monat Disney+ kostenlos + Congstar Allnet Flat Aktion (12 GB mit 50 Mbit/s) für 24,88 € monatlich [=22 € in dem ersten Monat, danach 25 €]

Tarifkosten über 24 Monate: 597,12 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 83,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 681,11 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 28,38 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 513,72 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 6,97 € monatlich

28.10.2021 – Xiaomi Mi 11T Pro (256 GB) für 49 € Zuzahlung + o2 Free M Boost Aktion (40 GB mit 300 Mbit/s) für 27,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 711,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 760,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 31,70 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 694 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 2,78 € monatlich

17.10.2021 – Xiaomi 11 Lite 5G NE (128 GB) für 25 € Zuzahlung + Blau Allnet XL (10 GB mit 25 Mbit/s) für 21,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 527,76 € (0 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 29,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 557,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 23,24 €monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 369,90 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 7,83 € monatlich

15.10.2021 – Xiaomi Mi 11 (256 GB) für 49 € Zuzahlung + 100 € Rufnummer-Wechsel-Bonus + o2 Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 928,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 38,70 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 699,99 € idealo-Preis für’s Smartphone und 100 € für den MNP-Bonus) => 5,37 € monatlich

07.10.2021 – Xiaomi Mi 11 5G (256 GB) für 4,95 € Zuzahlung + 100 € MNP-Bonus+ o2 Free L (60 GB mit 300 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 999,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.004,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 41,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 699 € idealo-Preis für’s Smartphone und 100 € MNP-Bonus) => 8,57 € monatlich

27.09.2021 – Die Xiaomi MI11T Modelle starten und 1&1 bietet die Smartphones derzeit im ersten Jahr ohne Grundgebühr an. Man zahlt also erst ab dem 13. Monat für die Geräte samt Vertrag.

12.09.2021 – Xiaomi Mi 11 (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + 100 € Rufnummermitnahmebonus + o2 Free L (60 GB mit 300 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 999,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1004,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 41,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 697,99 € idealo-Preis für‘s Smartphone und 100 € für die Zugabe) => 8,61 € monatlich

04.09.2021 – Xiaomi Mi 11 Lite (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + Xiaomi Mi Band 5 + Congstar Allnet Flat M Aktion (10 GB mit 25 Mbit/s) für 22 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 543 € (inkl. 15 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 547,95 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 22,83 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 343,01 € idealo-Preis für‘s Smartphone und 27,94 € für die Zugabe) => 7,38 € monatlich

29.07.2021 – Xiaomi Mi 11 für 1 € Zuzahlung + Xiaomi Note 10 + Vodafone Red M (20 GB mit 500 Mbit/s) für 57,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1391,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1392,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 58,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 698,97 € idealo-Preis für’s erste Smartphone und 199 € für’s zweite) => 20,62 € monatlich

10.07.2021 – Xiaomi Mi 11 Lite 5G (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Mi Smart Standing Fan 2 Lite+ Blau Allnet XL (10 GB mit 25 Mbit/s) für 17,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 431,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 5,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 437,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 18,24 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 349,90 € für’s Smartphone und 57,99 € für die Zugabe) => 1,24 € monatlich

26.04.2021 – Xiaomi Mi 11 Lite 5G (128 GB) für 79,95 € Zuzahlung + Mi Smart Clock + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 + Otelo Allnet Flat Classic (10 GB mit 50 Mbit/s) für 19,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 479,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 79,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 559,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 23,32 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet: 399 € für’s Smartphone und 49,99 € für die Uhr sowie 14,02 € für die Kopfhörer) => 4,03 € monatlich

Weitere Links rund um das Xiaomi Mi 11 und Mi 11T