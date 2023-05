Youtube Error 429 – too many request – Einige Nutzer hatten beim Versuch, Youtube aufzurufen eine Fehlermeldung. Statt der normalen Webseite erschien eine Fehlerseite mit dem Hinweis: “Error 429 – too many request”. Die Meldung war je nach Browser unterschiedlich, aufgetaucht sind beispielsweise:

429 Too Many Requests

429 Error

HTTP 429

Error 429 (Too Many Requests)

In einigen Fällen befürchteten die Nutzer dann bereits, dass Youtube gehackt worden war und jetzt auch der eigen Rechner mit Malware infiziert wurden – das kann aber nicht passieren. Der Error 429 ist stattdessen ein Zeichen für ein technischen Problem der Seite. So schreibt ein Nutzer beispielsweise bei GueFrage:

YouTube Error 429? – Hallo ich habe gerade ganz normal YouTube geschaut und auf einmal stand da serverfehler oder serverproblem 429 was ist das?wie kann ich es wieder reparieren?

Generell kann dieser Fehler auch bei anderen Seiten auftreten, bei Youtube ist es aber oft besonders ärgerlich und besonders nervig.

Error 429 – das steckt dahinter

Der Error 429 ist dabei nicht spezifisch für Youtube, sondern ein HTTP Statuscode, der auch auf anderen Webseiten auftauchen kann. Er besagt letztendlich nichts anderes als das zu viele Zugriffe gleichzeitig auf eine Seite erfolgen und diese daher nicht mehr abgearbeitet werden können. Das ist häufig ein Zeichen für einen DDOS Angriff auf eine Webseite, kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Seite selbst Fehler hat und diese dafür sorgen, dass nichts mehr geht.

Die schlechte Nachricht dabei: wenn ein solche Fehler auftritt, kann man als Nutzer kaum etwas machen. Hier ist der Betreiber der Webseite gefragt. Dieser muss den Fehler beseitigen odeer beispielsweise technischen Lösungen finden um einem Angriff auszuweichen und dann funktioniert auch die Webseite wieder ohne Fehlermeldung.

Für Nutzer heißt es in dem Fall daher vor allem Geduld haben und warten, bis der Betreiber der Webseite das Problem gelöst hat. Mehr kann man dabei nicht machen.

Video: Den Error 429 bei Youtube

