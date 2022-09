Xiaomi Redmi Note 10 (pro) und Note 11 – Apps löschen – Die Xiaomi Redmi Modelle kommen mit einer ganzen Reihe von vorinstallieren Apps auf den Geräten. Neben Amazon und Ebay findet man auch Facebook und TikTok vorinstalliert. Dazu sammeln sich mit der Zeit auch immer mehr Apps auf dem Gerät an, die man als Nutzer selbst aufgespielt hat und irgendwann dann nicht mehr benötigt. In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man die Apps auch wieder löscht und was es dabei zu beachten gibt.

Xiaomi Redmi Note 10 (pro) und Note 11 – Apps löschen

Es gibt verschiedene Varianten Apps vom Xiaomi Redmi zu löschen. In diesem Artikel werden die Herangehensweisen via Anwendungsmanager und über den Google Play Store beschrieben. Indes lässt sich eine App nicht nur entfernen, sondern auch deaktivieren. Beim Deaktivieren einer App bleiben die Dateien noch auf dem Speicher vorhanden, man spart jedoch wertvollen Cache-Speicher und unterbindet alle Updates für die jeweilige App. Beim Entfernen einer App werden hingegen alle relevanten Dateien gelöscht.

APPS PER ANWENDUNGSMANAGER ENTFERNEN/DEAKTIVIEREN

Beim Anwendungsmanager geht man wie folgt vor:

Zunächst wählt man im Menü „Einstellungen“ aus. Anschließend geht man weiter zum Register „Anwendungsmanager“ und klickt dann auf „Installierte Apps“. Dort angelangt findet man alle Apps – auf dem Smartphone – aufgelistet, diese lassen sich per Klick beliebig deaktivieren oder entfernen.

APPS ÜBER GOOGLE PLAY STORE ENTFERNEN

Die Deinstallation über Google Play Store funktioniert wie folgt:

Öffnet man die Google Play Store App. Danach navigiert man oben links zum Symbol mit den drei horizontalen Strichen und gelangt zum „Menü“. Dort wählt man die Rubrik „Meine Apps und Spiele“ aus, nun werden alle installierten Apps angezeigt. Anschließend klickt man auf die zu löschende App und man wird in ein neues Fenster weitergeleitet. Auf „Deinstallieren“ drücken und bestätigen.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

VORINSTALLIERTE APPS

Einige der vorinstallierten Apps lassen sich jedoch nicht deinstallieren. Diese kann man häufig lediglich deaktivieren. Zur vollständigen Entfernung dieser Anwendungen muss man das Smartphone rooten. Allerdings entstehen dabei zusätzliche Risiken, da das Smartphone ernsthaft beschädigt werden kann und die Garantie beim Rooten verloren geht. Deshalb ist es ratsam das Rooting nur Profis zu überlassen. Nichtsdestotrotz ist die Deaktivierung in den meisten Fällen bereits ausreichend, denn somit werden Updates und Aktualisierungen unterbunden.

