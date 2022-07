Xiaomi Mi 11 und 11T (lite und ultra) ohne Vertrag – die besten Preise und Aktionen im Vergleich – Die Xiaomi Mi 11 Serie soll den Marktposition des Unternehmens in Europa und international festigen und Xiaomi will damit zur Weltspitze (also sowohl zu Apple als auch zu Samsung) anschließen. Daher hat man gleich eine ganze Palette von Geräten veröffentlicht, die sowohl jede Preisklasse als auch die meisten Nutzungsverhalten abdecken sollen.

Neben dem normalen Xiaomi Mi 11 setzt das Unternehmen noch auf diese weiteren Modelle (und möglicherweise kommen noch Nachfolger im Laufe des Jahres):

Mi 11 Ultra – Xiaomis Top-Flaggschiff revolutioniert die Smartphone-Fotografie und Videoaufnahmen

Mi 11i – das elegante Kraftpaket mit viel Power, das ein hervorragendes Display mit Dolby Atmos®-Sound vereint

Mi 11 Lite 5G and Mi 11 Lite – ein ultraflaches und federleichtes Smartphone zur Abrundung des persönlichen Stils

Mi 11T – der Nachfolger der Mi 11 Serie unter anderem mit überarbeiteter Kamera

Technologieträger und Flaggschiff der Reihe ist dabei das Xiaomi Mi 11 ultra. Das Smartphone hat die beste Kamera und auch sonst einige Funktionen, die man bei den anderen Modelle so nicht findet. Xiaomi schreibt selbst dazu:

Das Mi 11 Ultra setzt einen wichtigen Meilenstein in der professionellen Smartphone-Fotografie und bei Smartphone-Videoaufnahmen und führt das Erbe des Mi 10 Ultra fort. Ein Kraftpaket für Foto-Fans mit Xiaomis bisher leistungsstärkstem Triple-Kamera-Setup in Profiqualität, einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 888 Chipsatz, einem Quad-Curved 120Hz-AMOLED-Display, kabelgebundenem und kabellosem 67W-Turbo-Laden (100% Aufladung in 36 Minuten2) – das Mi 11 Ultra ist nicht nur ein echtes Filmstudio im Taschenformat, sondern ein Premium-Flaggschiff in jeder Hinsicht, die selbst den anspruchsvollsten Power-User zufriedenstellen. Alle drei Objektive des Smartphones unterstützen 8K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde und sorgen so für eine exzellente Bildqualität und eine präzise, dynamische Darstellung von Licht und Schatten. Das Display bietet ein naturgetreues Betrachtungserlebnis mit Unterstützung von Dolby Vision®, HDR10+ und 1,07 Milliarden Farben. Das Mi 11 Ultra verfügt zudem über ein einzigartiges 1,1-Zoll-AMOLED Display auf der Rückseite, das als Always-on-Display, Benachrichtigungsfenster oder als Vorschaubildschirm für Selfies dient.

Die Unterschiede zwischen den Modellen haben wir hier zusammengefasst: Mi 11 Modelle im Vergleich. In diesem Artikel listen wir die dazu passende Preise und Sonderaktionen zu den Modelle, da die meisten Händler die Xiaomi Mi 11 Modellen bereits mit deutlichen Rabatten und Preisabschlägen listen.

TIPP: Die Xiaomi Mi 11 Serie unterstützt generell 5G und daher kann es sich lohnen, beim späteren Handyvertrag direkt auf 5G Tarife zu setzen. Dazu sind die Modelle vor allem dann sinnvoll einzusetzen, wenn man sie mobil im Internet nutzen kann. Daher lohnen sich durchaus Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Wer nicht ganz so viel Surfen möchte, kann auch auf günstigere Handy Flat mit 10 GB und weniger zurückgreifen, kommt dann aber möglicherweise schneller an die Drosselgrenze. Allnet Flat mit 20 GB können eine Alternative als Zwischenschritt sein. Ist unklar, wie viel Datenvolumen man braucht, kann eine Prepaid Allnet Flat sinnvoll sein. Damit kann man ohne Tarifbindung testen, wie viel Volumen man benötigt und man kann dann auch immer wieder wechseln.

Wem die Preise für die Xiaomi Mi 11 Modelle noch zu hoch sind, findet im Handel auch weiterhin den Vorgänger Xiaomi Mi 10T ohne Vertrag zu etwas günstigeren Preisen. Man kann die Mi 11 auch mit Vertrag kaufen, dass sind die Kosten teilweise etwas geringer. Den kompletten Preisvergleich gibt es bei Idealo*. Die neuste Generation ist hier zu finden: Xiaomi 12 mit Vertrag – die Preise im Überblick

23.07.2022 – Saturn und Mediamarkt liegen bei den Preisen für das normale Xiaomi 11T bei 349 Euro. Amazon liegt im Juli wieder über 300 Euo und ruft 311 Euro für die Modelle auf. Das Xiaomi 11T pro ist ab 425 Euro zu bekommen und für die Xiaomi 11 lite zahlt man 277 Euro.

11.06.2022 – Die Markt von 300 Euro ist bei Amazon nach unten durchbrochen und man bekommt die normalen Modelle ab 295 Euro. Bei Mediamarkt und Saturn haben sich die Preise dagegen nicht verändert. Das Xiaomi 11T pro ist mit 439 Euro etwa 10 Euro billiger geworden. Das Xiaomi Mi 11 lite ohne Vertrag liegt weiter bei 255 Euro.

04.06.2022 – Bei Amazon wird das Xiaomi 11T im Juni zum Kampfpreis von glatt 300 Euro angeboten, Saturn und Mediamarkt liegen bei 379 Euro. Das Xiaomi 11T pro ist ab 449 Euro zu finden und die Mi 11 Lite Modelle zahlt man aktuell 255 Euro und damit wieder etwas weniger als in der Vorwoche.

28.05.2022 – Im Mai findet man das normale Xiaomi 11T ab knapp 305 Euro bei Amazon. Saturn und Mediamarkt halten die Preise bei 399 Euro. Das Xiaomi 11T pro liegt bei Amazon bei Preisen von um die 448 Euro und die Xiaomi Mi 11 Lite Version kostet in dieser Woche 263 Euro.

26.04.2022 – Auch in dieser Woche sind die Xiaomi 11T Modelle bei Amazon weiterhin für unter 320 Euro zu bekommen. Mediamarkt und Saturn haben die Preise leicht gesenkt und liegen mittlerweile bei 449 Euro und damit immer noch deutlich teurer als Amazon. Das Xiaomi 11T pro kostet in dieser Woche knapp 500 Euro und die Lite-Versionen sind ab 270 Euro zu bekommen.

16.04.2022 – Die Preise für die normalen Xiaomi 11T sind mittlerweile bei Amazon auf 319 Euro gesunken. Bei Saturn und Mediamarkt zahlt man weiter 379 Euro. Die Pro-Variante ist wieder leicht teurer geworden und kostet um die 490 Euro, das Xiaomi 11 lite ist ab 277 Euro zu bekommen, die NE Version der Geräte kostet knapp 100 Euro mehr.

09.04.2022 – Die Xiaomi 11T Modelle liegen weiter im Bereich von 339 Euro und auch die Preise von Saturn und Mediamarkt haben sich kaum verändert. Die Pro-Version ist inzwischen ab 470 Euro zu bekommen und für das 11 lite zahlt man aktuell 277 Euro.

02.04.2022 – Im April starten die Xiaomi 11T Modelle ab 330 Euro bei Amazon und ab 449 Euro bei Saturn und Mediamarkt. Die Xiaomi 11T pro Modelle sind für 485 Euro zu bekommen und die Xiaomi 11T lite kosten derzeit 272 Euro.

12.03.2022 – Im März sind die Preise für die Xiaomi 11 nochmal gesunken und bei Amazon bekommt man die Modelle mittlerweile ab 350 Euro. Saturn und Mediamarkt sind bei den Preisen von 449 Euro geblieben. Das Xiaomi 11t liegt in dieser Woche bei knapp über 500 Euro und die Mi 11 lite Modelle starten bei Preisen ab 270 Euro.

26.02.2022 – Den besten Preis für das Xiaomi 11T findet man weiter bei Amazon für 370 Euro. Saturn und Mediamarkt listen die Modelle ab 425 bzw. 449 Euro. Das Xiaomi 11T pro ist ab 525 Euro zu bekommen und die Mi 11 Modelle kosten in dieser Woche um die 290 Euro.

12.02.2022 – Das Xiaomi Mi 11T ist bei Amazon noch etwas billiger geworden und wird inzwischen ab 378 Euro angeboten. Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei 449 Euro für die Smartphones ohne Handyvertrag. Für das Xiaomi Mi 11T pro zahlt man aktuell 549,99 Euro und die Lite-Versionen sind ab 282 Euro zu bekommen.

05.02.2022 – In dieser Woche gibt es das Xiaomi 11T bei Amazon sogar für nur noch 389 Euro, Saturn und Mediamarkt liegt bei 449 Euro. Das Xiaomi 11T Pro ist zu einem Preis ab 564,90 Euro zu bekommen und Mi 11 Lite 5G kostet knapp über 300 Euro.

29.01.2022 – Das Xiaomi 11T unterschreitet in dieser Woche die Marke von 400 Euro und ist bei Amazon mittlerweile ab 397 Euro zu bekommen. Saturn und Mediamarkt listen die Modelle ohne Flatrate und Tarif in dieser Woche weiter ab 529 Euro. Das Xiaomi 11T pro ist ab 581 Euro zu bekommen und damit wieder etwas günstiger geworden und die Xiaomi Mi 11 lite Modelle kosten aktuell weiter 295 Euro.

22.01.2022 – Die normalen Xiaomi Mi 11T Modelle sind nochmal billiger geworden und in dieser Woche bei Amazon ab 406 Euro zu bekommen. Saturn und Mediamarkt bleiben bei 529 Euro. Das Xiaomi Mi 11T pro ist wieder unter 600 Euro gerutscht und wird ab 598 Euro angeboten. Die Xiaomi Mi 11 Lite Modelle sind ohne Handyvertrag aktuell bei Amazon ab 295 Euro zu haben.

15.01.2022 – In dieser Woche kostet das Xiaomi Mi 11T ohne Vertrag bei Amazon weiterhin 429 Euro. Mediamarkt und Saturn bieten die Modelle ab 529 Euro an und sind damit weiterhin teurer als Amazon. Der Preis für die Xiaomi Mi 11T pro Modelle startet weiter ab 610 Euro und die Xiaomi Mi 11 lite Smartphones bekommt man aktuell ab 299 Euro.

08.01.2022– Im neuen Jahr starten die Xiaomi Mi 11T bei Amazon ab 429 Euro und damit deutlich unter den Preise in den vergangenen Wochen. Hier macht sich wohl der Start der neuen Xiaomi 12 Smartphone bemerkbar. Saturn und Mediamarkt listet die Geräte ab 550 Euro. Das Xiaomi Mi 11T pro kostet in dieser Woche knapp 610 Euro und die Mi 11 lite Modelle werden zu einem Preis von 310 Euro angeboten.

18.12.2021 – In dieser Woche sind die Preise konstant geblieben. Amazon listet das Xiaomi Mi 11T ohne vertrag ab 463 Euro und Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei 549 Euro. Teilweise findet man aber bereits den Hinweis, dass die Modelle nicht mehr vor Weihnachten ankommen werden. Das Xiaomi Mi 11T pro kostet in dieser Woche 638 Euro.

11.12.2021 – Amazon ist in dieser Woche etwas teurer geworden und bietet das Xiaomi Mi 11T ab 463 Euro an. Saturn und Mediamarkt bleiben bei Preis für die Smartphones ohne Vertrag ab 549 Euro. Das Xiaomi Mi 11T pro bekommt man bei Amazon aktuell ab 521 Euro.

04.12.2021 – Aktuell bekommt man bei Amazon das Xiaomi Mi 11T zum Preis von 429 Euro und damit deutlich günstiger als in den letzten Wochen. Saturn und Amazon listen die Mi 11T Modelle ab 549 Euro. Die Xiaomi Mi 11T pro Modelle sind ab etwa 629 Euro zu haben und der Abstand zu den normalen Geräten ist damit sogar etwas größer geworden.

13.11.2021 – Bei Mediamarkt und Saturn findet man das Mi 11T auch in dieser Woche ab 549 Euro. Die Preise bei Amazon betragen 565 Euro. Das Mi 11T pro ist dagegen bei Amazon billiger und startet ab 649 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt zahlt man für die Pro-Modelle weiterhin 699 Euro.

06.11.2021 – Saturn und Mediamarkt bieten die Xiaomi Mi 11T ohne Vertrag und Flat in dieser Woche mit 50 Euro Rabatt an. Der Preis sinkt damit auf 549 Euro. Amazon liegt weiter bei 599 Euro. Beim Mi 11T pro ist es umgekehrt, hier hat Amazon den besseren Preis mit 649 Euro. Die meisten anderen Anbieter listen die Pro-Versionen dagegen weiter für 699 Euro.

30.10.2021 – In dieser Woche gibt es bei Amazon die Mi 11T Modelle weiter zum Preis von 599 Euro. Saturn und Mediamarkt bleiben ebenfalls bei ihren Preisen und bieten die Modelle ab 549 Euro an. Das MI 11T pro hat sich preislich ebenfalls kaum verändert und ist bei allen Anbietern für 699 Euro und damit recht nah an der unverbindlichen Preisempfehlung von Xiaomi zu bekommen.

16.10.2021 – Mediamarkt und Amazon bieten die Xiaomi Mi 11T Modelle in dieser Woche ab 599 Euro an, Saturn liegt mit 549 Euro sogar noch darunter. Das Mi 11T pro (eine Ultra-Version gibt es nicht) kostet aktuell 699 Euro und die Mi 11 lite Modelle bekommt man aktuell ab 330 Euro.

09.10.2021 – In dieser Woche bekommt man bei Amazon die Xiaomi Mi 11 Modelle ohne Vertrag ab 715 Euro. Das Xiaomi Mi 11i ist sogar ab 519 Euro zu bekommen. Mediamarkt und Saturn liegen weiter bei 795 Euro. Das neuere Mi 11T ist für 599 Euro zu bekommen und die Mi 11T pro Modelle liegen bei 649 Euro.

25.09.2021 – Die normalen Xiaomi Mi 11 sind in dieser Woche ab 740 Euro zu haben, der Nachfolger Mi 11T kostet weiterhin 599 Euro. Das Mi 11 lite wird zum Preis ab 299 Euro angeboten und das Mi 11T pro kostet derzeit nach wie vor bei allen Herstellern um die 699 Euro.

18.09.2021 – Xiaomi hat in dieser Woche die neue Xiaomi Mi 11T Serie offiziell vorgestellt, preislich gibt es die Modelle aber bisher noch bei allen Anbietern ohne Rabatt. Das normale Mi 11 ist dagegen weiter bei Amazon für etwas mehr als 500 Euro zu bekommen, Saturn und Mediamarkt listen die Modelle ab 759 Euro. Das Xiaomi Mi 11 lite kostet in der 4G Version in dieser Woche 293 Euro und das Spitzenmodell Mi 11 ultra scheint aus dem Angebot verschwunden zu sein.

11.09.2021 – Bei Amazon bekommt man das normale Xiaomi Mi 11 ohne Handytarif und Vertrag ab 500 Euro. Saturn und Mediamarkt bleiben dagegen bei 769 Euro. Das Xiaomi Mi 11 lite ist aktuell ab 315 Euro zu bekommen und die Mi 11 ultra Modelle sind weiterhin kaum zu haben.

04.09.2021 – Das Xiaomi Mi 11 ohne Vertrag kostet in dieser Woche bei fast allen Anbietern einheitliche 770 Euro und ist damit wieder etwas teurer geworden. Das Xiaomi Mi 11 lite ist bei Amazon ab 291 Euro zu bekommen und für die Ultra-Topmpdelle zahlt man (sofern noch verfügbar) deutlich über 1.000 Euro.

28.08.2021 – Amazon bietet das Xiaomi Mi 11 ohne Handyvertrag wieder etwas billiger an und hat den Preis für die Handys auf 670 Euro gesenkt. Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei um die 770 Euro. Das Mi 11 lite ist ab 293 Euro zu bekommen und die Mi 11 Ultra Modelle sind weiterhin kaum zu bekommen und liegen preislich weit über 1.000 Euro.

21.08.2021 – Xiaomi bereitet sich auf den Start der Xiaomi Mi 11T Serie vor. Das merkt man sowohl an den Preisen als auch an der Verfügbarkeit der aktuellen Modelle. Das Mi 11 kostet aktuell wieder 755 Euro bei Amazon und Saturn und Mediamarkt liegen sogar bei 769 Euro. Das Mi 11 lite gibt es ab 255 Euro und die Mi 11 Ultra Modelle sind für 1395 Euro zu bekommen.

14.08.2021 – Bei Amazon sind die normalen Xiaomi Mi 11 ohne Handyvertrag deutlich billiger geworden und ab 720 Euro zu bekommen. Mediamarkt und Saturn listen die Modelle derzeit nicht. Auch das Mi 11 ultra bleibt weiter rar. Die Preise des Xiaomi Mi 11 lite starten weiter bei etwa 260 Euro.

07.08.2021 – Die normalen Xiaomi Mi 11 Modelle sind auch immer schwerer zu bekommen und bei Amazon ab 795 Euro gelistet. Das Mi 11 ultra wird kaum noch angeboten, wenn liegen die Preise in astronomischen Höhen. Das Xiaomi Mi 11 lite ist dagegen ohne Probleme verfügbar, die Preise bewegen sich dabei im Bereich von 260 bis 320 Euro.

31.07.2021 – In dieser Woche findet man das Mi 11 ohne Handyvertrag bei Amazon für nur noch 610 Euro. Saturn und Mediamarkt scheinen die normalen Modelle nicht mehr zu listen. Das Mi 11 lite ist dagegen bei fast allen Händlern noch zu bekommen. Bei Amazon liegt der Preis sogar unter 300 Euro. Mediamarkt und Saturn bleiben bei 315 Euro. Das Mi 11 ultra findet sich bei keinem der drei großen Händler mehr.

24.07.2021 – Bei Amazon findet man das normale Xiaomi Mi11 in dieser Woche ab 699 Euro, Saturn und Mediamarkt listen die normalen Geräte aktuell gar nicht mehr. Das Xiaomi Mi 11 lite ist bei vielen Händlern in der Sonderaktion und zum Preis ab etwa 305 Euro zu bekommen. Das Xiaomi Mi 11 ultra ist weiter schwer zu bekommen und liegt preislich bei über 1.300 Euro.

17.07.2021 – Aktuell gibt es das Mi 11 ohne Tarif und Flatrate bei Amazon ab 629 Euro. Saturn und Mediamarkt halten dagegen die Preise gleich und rufen weiter 770 Euro für die Smartphones auf. Das Xiaomi Mi 11 lite kostet aktuell 350 Euro und für die Topmodelle Xiaomi Mi 11 ultra zahlt man weiter 1.200 Euro (und sie sind weiterhin kaum zu finden).

10.07.2021 – In der zweiten Juli-Woche sinken die Preise für das Xiaomi Mi 11 ohne Vertrag auf 685 Euro. Saturn und Mediamarkt halten dagegen die Preise gleich und rufen weiter 770 Euro für die Smartphones auf. Das Mi 11 lite ist etwas teurer geworden und ab 295 Euro zu bekommen, für die Mi 11 ultra Modelle zahlt man weiter mehr als 1.200 Euro so man sie denn findet, denn sie werden kaum angeboten.

03.07.2021 – Amazon bietet zum Start in den Juli das normale Xiaomi Mi 11 ohne Handyvertrag ab 687 Euro an. Mediamarkt und Saturn liegen bei 770 Euro für das gleiche Modell. Das Xiaomi Mi 11 lite gibt es derzeit ab 279 Euro und für das Topmodell Xiaomi Mi 11 ultra muss man in dieser Woche satte 1480 Euro bezahlen, es scheint aber kaum zu bekommen zu sein.

26.06.2021 – In dieser Woche gibt es das Xiaomi Mi 11 ohne Tarif und Vertrag wieder für über 700 Euro. Amazon hat den Preis leicht auf 719 Euro erhöht, Mediamarkt und Saturn liegen bei 759 Euro. Das Xiaomi Mi 11 lite startet in dieser Woche mit Preisen ab 282 Euro und die Ultra-Variante kostet weiterhin 1199 Euro.

19.06.2021 – Das Xiaomi Mi 11 ohne Vertrag wird bei Amazon weiterhin für 686 Euro angeboten. Saturn und Mediamarkt bleiben ebenfalls bei ihren Preisen von um die 760 Euro. Das Mi 11 lite liegt in dieser Woche bei Amazon bei 299 Euro und damit wieder etwas teurer, für die Premium-Variante Mi 11 ultra zahlt man derzeit nach wie vor 1199 Euro.

12.06.2021 – Bei Amazon findet man das Xiaomi Mi 11 weiterhin ab 690 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise mittlerweile bei 760 Euro. Das Mi 11 lite ist bei beiden Anbieter dagegen aktuell in einer Sonderaktion und kostet daher nur noch 269 Euro. Saturn listet dazu derzeit das Mi 11 ultra ab 1199 Euro und damit deutlich billiger als in der Vorwoche.

05.06.2021 – Saturn und Mediamarkt sind geringfügig billiger geworden und listen einzelne Mi 11 Modelle ab 829 Euro. Bei Amazon liegt der Preis dagegen mittlerweile bei nur noch 690 Euro. Das Xiaomi Mi 11 lite ohne Vertrag ist dagegen wieder über 300 Euro gestiegen und bei Amazon ab 317 Euro zu finden. Das aktuell Topmodell Xiaomi Mi 11 ultra kostet aktuell 1480 Euro und ist damit nun auch offiziell in Deutschland zu bestellen.

29.05.2021 – In dieser Wochen liegt der Preis für das normale Xiaomi Mi 11 ohne Handyvertrag bei Amazon weiter knapp unter 700 Euro. Saturn und Mediamarkt rufen weiter den Einstandspreis von 849 Euro auf. Das Mi 11 lite ist unter 300 Euro gefallen und wird ab 299 Euro bei den meisten Händlern angeboten. Das Xiaomi Mi 11i liegt auch in dieser Woche um die 650 Euro. Das Mi 11 ultra ist bisher noch nicht auf dem Markt gestartet.

22.05.2021 – Bei Amazon findet man das normalen Xiaomi Mi 11 ohne Vertrag aktuell ab knapp 700 Euro. Für die Einsteiger-Variante Mi 11 lite zahlt man derzeit knapp 350 Euro und das Mi 11i kostet knapp 650 Euro. Das Mi 11 ultra ist bisher noch nicht auf dem Markt.

Xiaomi Mi 11i – Redmi unter neuem Namen

Das Xiaomi Mi 11i ist eigentlich die globale Version des Redmi K40 Pro+ und wird in Europa einfacher unter einem anderen Namen vermarktet. Das Modell gehört damit an sich nur zur Mi 11 Serie, aber Xiaomi hat es wohl aus Marketinggründen einfach mit dazu genommen. Im Vergleich zu den anderen Mi 11 hat es ein flaches Display und eine kleinere Notch. Dazu ist es um die 150 Euro billiger als das normalen Mi 11 – stellt also preislich und von der Technik einen Zwischenschritt zwischen Mi 11 lite und Mi 11 dar. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das Mi 11i bietet mit dem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 888 Chipsatz eine herausragende Leistung auf Flaggschiff-Niveau. Sein modernes 5nm-Fertigungsverfahren bietet höhere Leistung bei geringerem Energiebedarf. Das Gerät glänzt mit einem frischen neuen Look und einem eleganten wie auch kompakten Design. Im Gegensatz zum Mi 11 und Mi 11 Ultra verfügt das Mi 11i über ein flaches Display, während sein nur 7,8 Millimeter dünne Premium-Glaskörper und der neu gestaltete, seitlich angebrachte Fingerabdruckscanner dem Nutzer angenehmen Griff und Komfort bieten. Sein 6,67-Zoll-AMOLED-DotDisplay verfügt mit nur 2,76 mm über einen der kleinsten Ausschnitte für die Frontkamera. HDR10+-Unterstützung, 120Hz Bildwiederholrate und 360Hz Touch-Sampling-Rate sowie Dual-Lautsprecher und Dolby Atmos® – eine Premiere für Xiaomi-Smartphones – sorgen für ein unvergleichliches Audio- und Video-Erlebnis. Der große 4.520-mAh-Akku mit 33W-Schnellladen versorgt das Gerät den ganzen Tag über mit Strom – wegen schwacher Akkus muss sich also niemand mehr Gedanken machen.

Das Mi 11i ist also vor allem dann interessant, wenn man nicht so viel Geld für das Mi 11 ausgeben will, das Mi 11 lite aber dann auch wieder zu wenig Technik bietet. Dazu bietet es (wie das normale Mi 11) den 108MP HMX2 Sensor von Samsung in der Kamera. Allerdings muss man bei Mi 11i auf die optische Stabilisierung verzichten. Dazu bietet das Mi 11i auch kein drahtloses Laden (wie auch das Mi 11 lite).

