iPhone Reset per Tastenkombinationen – so geht es – Man kann die iPhone Modelle in der Regel sehr einfach in den Einstellungen neu starten. Wenn man aber gar nicht mehr in die Einstellungen kommt, weil beispielsweise der Bildschirm des iPhone schwarz bleibt oder der Start nicht korrekt ausgeführt wird, steht diese einfach Variante leider nicht zur Verfügung.

In dem Fall gibt es aber dennoch die Möglichkeit, die Geräte per Tastenkombination neu zu starten. Je nach Modell und verfügbaren Buttons ist die Vorgehensweise dabei etwas anders. Hier haben wir die Tastenkombis zum Reset eines iPhones für die verschiedenen Modellen zusammengestellt.

HINWEIS: Mit den Tastenkombinationen kann man einen Neustart erzwingen, es gibt aber keine Möglichkeit die Geräte per Tastenkombi auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dazu braucht man den DFU Modus oder das iOS Menü.

iPhone Reset per Tastenkombinationen

Die hier vorgestellten Tastenkombinationen erzwingen einen Neustart beim iPhone. Es werden dabei keine Daten gelöscht und auch die Einstellungen bleiben erhalten. Die Geräte werden also einfach mit der aktuellen Konfiguration nur neu hochgefahren. Je nach Modell ist die Vorgehensweise dabei unterschiedlich, ab iPhone XS scheint Apple aber wieder auf ein Standardvorgehen zu setzen. Wichtig dabei: bei diesem Neustart werden KEINE DATEN GELÖSCHT. Die Smartphones werden also nur neu gestartet und haben dann weiter die normalen Informationen, die sie auch davor hatten. Es ist also kein Werksreset.

Die Vorgehensweise zum Neustart bzw. Reset der iPhone:

iPhone X, iPhone X S , iPhone X R , iPhone 11, iPhone 12 oder iPhone 13: Lauter-Taste kurz drücken, Leiser-Taste kurz drücken, dann die Seitentaste so lange drücken bis das Logo erscheint

Lauter-Taste kurz drücken, Leiser-Taste kurz drücken, dann die Seitentaste so lange drücken bis das Logo erscheint iPhone 7: Leiser-Taste und Standby Taste (rechts) so lange gleichzeitig drücken, bis das Apple Logo erscheint

Leiser-Taste und Standby Taste (rechts) so lange gleichzeitig drücken, bis das Apple Logo erscheint ältere Modelle bis iPhone 6s oder iPhone SE (1. Generation): Standby-Taste und Home-Button gleichzeitig so lange drücken, bis das Apple Logo eingeblendet wird

Sollten auch diese Varianten keine Reaktion bringen (besser mehrfach probieren und die Geräte dabei am Strom angeschlosen lassen), ist es möglicherweise ein Defekt. In dem Fall sollte man den Apple Support kontaktieren oder die Geräte in eine Fachwerkstatt bringen.

