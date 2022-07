ALDI Talk Codes und Tastenkombinationen für die Prepaid Sim – ALDI Talk ist einer der größten Prepaid Discounter auf dem deutschen Markt, aber viele der Nutzer kennen gar nicht alle Funktionen, die man über die Prepaid Sim Karte von ALDI nutzen kann. Vor allem durch die USSD Steuercodes lassen sich viele Funktionen (beispielsweise zur Mailbox) steuern und auch darüber hinaus gibt es noch einige Tastenkombinationen, die recht interessant sind.

In diesem Artikel haben wir die aktuellen Steuercodes für die ALDI Talk Prepaid Tarife zusammengestellt und versuchen damit einen Überblick zu geben, was man mit der Prepaidkarte des Discounters alles machen kann.

ALDI Talk Codes im Überblick

Rufumleitungen bei ALDI Talk einrichten

Mit dem Code ##002# kann man bei ALDI Talk alle Rufumleitungen und damit auch die Umleitung zur Mailbox löschen. Dann ist die Mailbox der Prepaid Karte inaktiv und nimmt keine Anrufe mehr entgegen. Mehr dazu: ALDI Talk Mailbox | Mailbox abschalten und wieder aktivieren

Rufumleitung aktivieren: **21*Rufnummer#

Automatische Rufumleitung deaktivieren: ##21#

Rufumleitung bei Nichtentgegennahme setzen (Standard 15 sek.): **61*Rufnummer#

Rufumleitung bei Nichtentgegennahme deaktivieren: ##61#

Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit setzen: **62*Rufnummer

Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit deaktivieren: ##62#

Rufumleitung bei Besetzt setzen: **67*Rufnummer#

Rufumleitung bei Besetzt deaktivieren: ##67#

Löschen aller Rufumleitungen: ##002#

Zeit für die Rufumleitung ändern: **61*9911**ZeitInSekunden# (maximal 30 Sekunden)

Prepaid Kontostand bei ALDI Talk

ALDI Talk Kontostand abfragen: *100#

Kontoaufladung per Guthabenkarte (muss vorher gekauft werden): *104*Aufladecode#

Gebuchte Flat und Optionen bei den ALDI Prepaid Sim abfragen und ändern

Die Codes können bei einer Buchung von beispielsweise den ALDI Talk Prepaid Allnet Flat Kosten verursachen. Man sollte sie also nur nutzen, wenn man so eine Option oder Flat bei ALDI auch wirklich braucht.

Statusabfrage: *123#

Flatrate buchen: *121*004#

Flatrate stornieren: *122#

Rufnummer übertragen an- und abschalten

Rufnummernübermittlung für abgehende Anrufe:

aktivieren (für ein Gespräch): *31#Rufnummer

deaktivieren (für ein Gespräch): #31#Rufnummer

Status prüfen: *#31#

Rufnummernübermittlung für eingehende Anrufe

Status prüfen: *#30#

Anrufe bei ALDI Talk sperren oder zulassen

Alle Anrufsperren deaktivieren: #330*Sperr-Code#

Sperr-Code neu setzen: **03*alter Sperr-Code*neuer Sperr-Code*neuer Sperr-Code#

Sperren aller ausgehenden Anrufe:

Anrufsperre einschalten: *33*Sperr-Code#

Anrufsperre ausschalten: #33*Sperr-Code#

Statusanzeige: *#33#

Sperren aller ausgehenden internationalen Anrufe:

Anrufsperre einschalten: *331*Sperr-Code#

Anrufsperre ausschalten: #331*Sperr-Code#

Statusanzeige: *#331#

Sperren aller eingehenden Anrufe:

Anrufsperre einschalten: *35*Sperr-Code#

Anrufsperre ausschalten: #35*Sperr-Code#

Statusanzeige: *#35#

Sperren aller eingehenden Anrufe im Ausland:

Anrufsperre einschalten: *351*Sperr-Code#

Anrufsperre ausschalten: #351*Sperr-Code#

Statusanzeige: *#351#

Anklopfen bei Gespräche aktivieren und deaktivieren

Anklopffunktion aktivieren: *43#

Anklopffunktion deaktivieren: #43#

Statusanzeige: *#42#

Falls jemand noch weitere Codes für ALDI Talk kennt – gerne einen Hinweis in den Kommentaren hinterlassen, wie ergänzen dann die Liste.

Weitere Artikel rund um Anrufe und Rufnummern

Weitere Artikel zum Netz und der Netzabdeckung