Android: so kann man gelöschte Kontakte wiederherstellen – Unter Android kann man Kontakte sehr einfach hinzufügen und auch wieder löschen. Das geht teilweise einfach per Mausklick und ist so schnell, dass auch oft falsche Kontakte gelöscht werden. In dem Fall sind die Daten des jeweiligen Kontakts aber erfreulicherweise nicht sofort weg. Google hat für Android einen Papierkorb eingeführt, der gelöscht Kontakte zwischenspeichert.

In diesem Artikel wollen wir erklären, wie man den Papierkorb findet und auch, wie man darüber gelöschte Kontakte zurückholt und wiederherstellt.

Gelöschte Kontakte per Papierkorb wiederherstellen

In neueren Android Versionen hat Google der Kontakte App einen Papierkorb spendiert. Dort werden die gelöschten Kontakte der letzten 30 Tage gespeichert und können dort auch wieder zurückgeholt werden, falls sich herausstellen sollte, dass man sie doch noch braucht.

Man findet den Papierkorb hier:

Kontakt öffnen

auf Einstellungen gehen

dort nach unten Scrollen und den Papierkorb aufrufen

Sollte kein Papierkorb unter den Einstellungen zu finden sein, kann es daran liegen, dass die Android Version zu alt ist um dieses Feature zu unterstützen. Eventuell muss man den Papierkorb auch erst aktivieren. Ist letzteres der Fall wurden bis zur Aktivierung noch keine gelöschten Kontakte gespeichert. Daher kann man auch erst nach der Aktivierung gelöschten Kontakte wiederherstellen.

Sollte der Kontakt nicht oder nicht mehr im Papierkorb zu finden sein, kann man die große Lösung zur Wiederherstellung nutzen. Das ist dann ein Backup von vor der Zeit der Löschung. Dieses spielt man ein und kopiert sich den Kontakt heraus (oder schreibt einfach die Daten auf). Danach spielt man wieder ein aktuelles Backup ein und überträgt den Kontakt wieder. Das ist allerdings doch recht viel Aufwand für einen einzelnen Kontakt und dürfte nur in seltenen Fällen wirklich eine lohnende Alternative sein.

HINWEIS: Google bietet mittlerweile mit Back-up & Sync ein weiteres System an, mit dem Inhalte gesichert werden. Das klappt aber nur mit Fotos und Videos, Kontakte werden damit NICHT gesichert. Daher ist dieses System in dem Fall keine Hilfe.

Video: Android Kontakte wiederherstellen

