Trade-in bei Handys und Smartphones – das steckt dahinter – Trade In ist an sich nur die englische Bezeichnung für die Inzahlungnahme von Geräten und vor allem im Smartphone-Bereich haben viele Hersteller solche Programme standardisiert und bieten damit eine gute Gelegenheit, von einem älteren auf ein neues Modell zu wechseln. Grundsätzlich kann man dabei beim Kauf eines neuen Modells ein älteres Gerät abgeben und erhält dafür einen Betrag gutgeschrieben. Man zahlt dann teilweise weniger oder bekommt eine Auszahlung für das Altgerät. Man spart sich so den privaten Verkauf von älteren Geräten. Oft wandern diese ohnehin nur in die Schublade – mit Trade-In Programmen werden sie wieder einen sinnvollen Nutzung zugeführt.

WICHTIG: Die Geräte müssen ohne Sperren geliefert werden und es darf auch kein Account mehr verknüfpt sein. Apple ID und der Google Account sollten daher vorher von den Geräten gelöscht werden. Mehr dazu: Google Account von Handy löschen | Apple ID löschen

Je nach Zustand und Alter wird dabei der Wert des Altgerätes geschätzt und entsprechend angerechnet. Bei einigen Anbietern kann man auch defekte Geräte in Zahlung geben – das ist aber nicht bei jedem Trade-In Programm der Fall. Auch die originale Verpackung und Zubehör sind keine Voraussetzung, können aber den Wert steigern.

Samsung schreibt zu den Bedingungen des Trade In:

Die Übersicht, welche Voraussetzungen ein Gerät erfüllen muss, um als Altgerät qualifiziert zu sein, kannst du den Servicebedingungen von Samsung entnehmen. Weitere Informationen findest du bei unserem Partner Teqcycle hier. Wir akzeptieren bei Kauf des neuen Galaxy S21 5G Modells auch Geräte mit Displaybruch, d.h. mit Rissen oder Brüchen im Display. Bitte wähle diese Kategorie aus, unabhängig davon, ob der Touchscreen sich noch bedienen lässt. Kleine Risse oder Kratzer im Backcover (Rückseite) werden nicht als Displaybruch gewertet. In diesem Fall kann die reguläre Trade-In Kategorie (Smartphones oder Tablets) ausgewählt werden. Die weiteren Voraussetzungen für das Altgerät findest du in den genannten Servicebedingungen.

Meistens erfolgt das Trade-In bei einem externen Partner. Dort gibt es feste Regeln, welche Preise vergeben werden – je neuer ein Gerät ist, desto höher meistens auch der Trade-In Betrag. Bei Apple sind die Beträge besonders hoch, da die Modelle auch gebraucht noch sehr gute Preise erzielen.

Bei Apple sieht die aktuelle Preisliste beispielsweise wie folgt aus:

iPhone 11 Pro Max Bis zu 485 € iPhone 11 Pro Bis zu 445 € iPhone 11 Bis zu 365 € iPhone XS Max Bis zu 280 € iPhone XS Bis zu 260 € iPhone XR Bis zu 235 € iPhone X Bis zu 185 € iPhone 8 Plus Bis zu 185 € iPhone 8 Bis zu 135 € iPhone 7 Plus Bis zu 125 € iPhone 7 Bis zu 100 € iPhone 6s Plus Bis zu 70 € iPhone 6s Bis zu 45 € iPhone 6 Plus Bis zu 45 € iPhone 6 Bis zu 40 € iPhone SE (2. Generation) Bis zu 205 € iPhone SE (1. Generation) Bis zu 30 €

Je nach Gerät bekommt man also fast 500 Euro für die Modelle zurück, wenn man zu einem aktuellen Smartphone wechselt. Der Kaufpreis sinkt dann entsprechend ab und man zahlt für das neue iPhone weniger.

Trade-In Programme sind sehr sinnvoll, wenn man recht häufig das Smartphone wechselt. Man kann damit beim Kauf neuer Modelle Geld sparen – teilweise lassen sich aber höhere Beträge erzielen, wenn man die Modelle privat verkauft. Das ist dann aber oft auch umständlicher.

Trade-In Programme direkt beim Mobilfunk-Anbieter

Zu den Mobilfunk-Tarifen von 1&1 und auch einigen anderen Anbietern gibt es dauerhaft oder auch aktionsweise ebenfalls Trade-In Programme. Auf diese Weise kann man auch dann einen Bonus für Altgeräte bekommen, wenn man sich ein neue Smartphone mit Tarif und Allnet Flat holt.

1&1 schreibt selbst dazu:

Bestellen Sie jetzt ein neues Smartphone bei 1&1 und erhalten Sie eine attraktive Tauschprämie für Ihr Altgerät je nach Gerätewert. Senden Sie Ihr altes Handy einfach innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihres neuen Smartphones ein. So haben Sie genug Zeit, um Ihre Daten zu sichern und zu übertragen. Alternativ können Sie Ihr Altgerät auch vom Versanddienstleister Hermes ganz bequem abholen lassen.

die kompletten Details zu 1&1 gibt es direkt auf der Webseite des Unternehmens*

In der Regel arbeiten die Anbieter dann aber mit extra Unternehmen zusammen, die das Trade-In durchführen. Die Regeln sind daher oft sehr unterschiedlich was den Preis für die Altgeräte und deren Zustand betrifft.

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android