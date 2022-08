Merkwürdige SMS von DCB_ASSOCIATION – das steckt dahinter – Wer seine SMS ab und an prüft, wird unter Umständen auch über SMS von Kurzwahlen wie der 83782 stoßen, die kryptischen Inhalte haben und unter anderen „DCB_ASSOCIATION“ beinhalten. Das kommt sogar recht oft vor.

So frage ein Nutzer bei GuteFrage:

Also ich hab mal aus Langeweile in meine SMS’s reingeschaut und hab eine Nummer namens 83782 bekommen in dem irgendwas steht was mir Angst macht „DCB_ASSOCIATION:Y389…..“. Wisst ihr was das ist? Experten bitte melden! Falls ihr das auch Wissen müsst : Nein ich hab nichts über den Google Play Store mit meinem Anbieter gekauft.

Und ein O2 Kunden fragt im O2 Forum ähnlich:

Hallo als ich letztens meine Nachrichten gecheckt hab sah ich diese SMS an die Nummer 83782 : DCB_ASSOCIATION:Y3890K43GTGPT4AFR8QFQJL93N4BDNCRN Ich habe vorher auf Google Play nichts gekauft nur die Zahlungsmethode auf meine Nummer getan, Ist es ein Abo oder nur die Bestätigung von Google Play?

Die SMS sind dabei in der Regel immer gleich aufgebaut:

DCB_ASSOCIATION:Y3890K43GTGPT4AFR8QFQJL93N4BDNCRN

DCB_ASSOCIATION:Y35810KLQRRF6D4H9D9Q4FRTGM

Das wirkt auf den ersten Blick sehr merkwürdig und viele Nutzer sind daher verunsichert, was dahinter steckt. Ist es eventuell Spam (Spam per SMS ist gar nicht mehr so selten) oder wurde vielleicht sogar das Handy gehackt? In diesem Artikel wollen wir zeigen, woher diese Nachrichten kommen und – keine Panik – ein Hack steckt nicht dahinter.

Generell sind SMS von DCB_ASSOCIATION eine Art Quittung von Google, wenn man im Play Store einkauft und dies über die Handyrechnung abrechnet. Wer also Play Store Käufe mit der Handyrechnung bezahlt, bekommt häufiger SMS von der DCB_ASSOCIATION und von unterschiedlichen Kurzwahlnummern.

Teilweise werden auch andere Käufe per Handyrechnung so bestätigt, DCB steht für „Direct Carrier Billing“ und umfasst damit alle Zahlung, die direkt über die Handyrechnung erfolgen.

In sehr seltenen Fällen werden diese SMS auch für Spam missbraucht und es gibt missbräuchliche Inhalte in diesen SMS. Dies kann man dann beispielsweise bei der Bundesnetzagentur melden.

Wer keine solche SMS haben möchte, sollte die Drittanbietersperre aktivieren. Dann ist keine Abrechnung über die Handyrechnung mehr möglich und es gibt auch keine SMS über Zahlungen per Handyrechnung.

