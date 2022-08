Mobile Payment: Sicherheitstipps zum Bezahlen auf dem Handy – Das Bezahlen mit dem Smartphones wird immer mehr genutzt und leider kommt diese Technik damit auch immer mehr in den Fokus von Kriminellen, die darüber versuchen, Zugriff auf Konten zu bekommen. Wer Payment auf dem Handy nutzt, sollte sich im Klaren sein, dass die Geräte damit selbst Zahlungen in gewissen Umfang auch ohne Legitimation erlauben und damit der Diebstahl von Smartphone noch lohnenswerter wird. Daher sollte man die Handys entsprechend absichern und auch bei der Zahlung prüfen, wie zuverlässig der Anbieter ist. Die Behörden haben dazu auch passende Tipps veröffentlicht, mit denen die Zahlungen per Smartphone sicher werden sollen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schreibt zu den Sicherheitstipps:

Voraussetzung für das mobile Bezahlen mit dem Smartphone ist die NFC-fähigkeit ihres Gerätes bzw. das Vorhandensein eines NFC-Bezahlstickers zum Aufkleben für das mobile Gerät. Alternativ haben Sie eine zur Zahlung notwendige Anwendung (Bezahl-App) installiert.

Installieren Sie die entsprechende Software (Bezahl- App) nur von vertrauenswürdigen Quellen – ihrem bekannten App-Store.

Verwenden Sie hier nur die aktuellste Version der App, installieren sie Softwareupdates, sobald sie verfügbar sind.

Überlegen Sie sich genau, welche Daten Sie in welcher App preisgeben, denn die Gefahr des Datenmissbrauchs entsteht durch die mögliche Verknüpfung von Zahlungs- und Einkaufsdaten mit Nutzungs- und Standortdaten zu aussagekräftigen Nutzerprofilen. Mehr zur Sicherheit der Geräte an sich: Samsung Sicherheit | Handy Sicherheitstipps

Richten Sie wenn möglich eine automatische Sperre der App ein, die bei wiederholter Falscheingabe des Anmeldepasswort oder einer TAN greift.

Zum Schutz der persönlichen Daten sollten die nicht benötigten Zusatzfunktionen ausgeschaltet oder blockiert werden. Dies ist allerdings nicht bei allen Banking-Apps auf allen Betriebssystemen möglich.

Verwenden Sie kein gerootetes / gejailbreaktes mobiles Gerät zum Mobile Payment.

Halten Sie ihr mobiles Gerät hinsichtlich Betriebssystem etc. auf dem aktuellsten Stand.

Verwenden Sie die Bildschirmsperre ihres Gerätes mit PIN, Passwort, Fingerabdruck (Touch-ID) oder Gesichtserkennung (Face-ID).

Lassen Sie bei Verlust des mobilen Gerätes unverzüglich Ihre SIM-Karte und alle Zugänge zu ihren hinterlegten Bankkonten/Bankkarten sperren.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen und informieren Sie Ihre Bank, wenn Ihnen etwas nicht richtig erscheint.

Aktivieren Sie Bluetooth, NFC, WLAN nur bei Gebrauch, um es Angreifern zu erschweren, eine Verbindung mit dem mobilen Gerät herzustellen. Sie können die Funktionen in den Schnelleinstellungen aus- und einschalten

