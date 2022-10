Auch im Oktober: O2 Homespot aktuell ohne Anschlusspreis und mit Rabatt für 1 Jahr – O2 pusht gerade wieder den O2 Homespot und hat den mobilen DSL Ersatz diesmal sogar mit zwei Aktionen ausgestattet. Neukunden sparen auf diese Weise bis zu 190 Euro bei der Bestellung des Cube, für Bestandskunden gibt es leider keine Rabatte und Aktionen.

UPDATE: O2 hat diese Aktion verlängert und bietet diesen Deal auch im Oktober noch an. Voraussichtlich endet die Aktion aber zeitnah, wer davon profitieren will, sollte also nicht zu lange warten – aktuell ist der Einsteigt beim O2 Homespot also durchaus günstig.

Die Deals sehen dabei wie folgt aus:

der Anschlusspreis von 49.99 Euro wird im Aktionszeitraum komplett erlassen, Nutzer können den O2 Homespot damit kostenlos bestellen. O2 hatte bisher mit den höchsten Anschlusspreis bei den Homespot im Vergleich – das wird nun per Aktion etwas angeglichen (wird im Warenkorb heraus genommen).

die monatliche Kosten für den Cube werden im ersten Jahr etwas reduziert. Es gibt für alle Neukunden einen Rabatt von 10 Euro monatlich auf die Grundgebühr, somit zahlt man den vollen Preis erst ab dem 24. Monat

Zum O2 Homespot Angebot*

Insgesamt bietet damit O2 einen der günstigsten Homespot auf dem Markt an. Allerdings ist der Cube standortgebunden, man kann ihn also nur an der vorher gemeldeten Adresse nutzen. Dafür gibt es auch eine Rufnummer, das ist bei Homespot eher die Ausnahme. Auch unbegrenztes Datenvolumen ist eher selten: Homespot unbegrenzt und ohne Limit kann man nur bei wenigen Anbietern nutzen.

Die aktuellen Preise sehen dabei wie folgt aus:

o2 my Home S

Preismarke: 14,99 € monatlich im ersten Jahr, danach 24,99 €

im ersten Jahr, danach 24,99 € 100 GB Datenvolumen mit 10 Mbit/s

Anschlusspreis: 69,99 €

Der Tarif für Normalnutzer

Zum O2 Homespot Angebot*

o2 my Home M

Preismarke: 19,99 € monatlich im ersten Jahr, danach 29,99 €

im ersten Jahr, danach 29,99 € Unbegrenztes Datenvolumen mit 50 Mbit/s

Anschlusspreis: 69,99 €

Der Tarif für Normalnutzer

o2 my Home L

Preismarke: 24,99 € monatlich im ersten Jahr, danach 34,99 €

im ersten Jahr, danach 34,99 € Unbegrenztes Datenvolumen mit 100 Mbit/s

Anschlusspreis: 69,99 €

Der Tarif für Vielnutzer, Gamer oder Selbständige

o2 my Home XL

Preismarke: 34,99 € monatlich im ersten Jahr, danach 44,99 €

im ersten Jahr, danach 44,99 € Unbegrenztes Datenvolumen mit 250 Mbit/s

Anschlusspreis: 69,99 €

Der Tarif für Profinutzer oder große Haushalte

O2 betrachtet den Homespot derzeit eher als Alternative zum festen Internet-Anschluss. Daher auch die Begrenzung auf einen Standort. Für den mobilen Einsatz bietet das Unternehmen die WLAN Router to go. Diese haben keine Einschränkung auf einen Standort, bieten aber auch deutlich weniger Datenvolumen im Monat. Man muss sich also zwischen mobil und Datenvolumen entscheiden