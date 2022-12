Android: Telefon Symbol plötzlich verschwunden – so hilft man sich – Bei vielen Nutzer ist die Telefon-Funktion von Handys nur noch zweitrangig und der Internet-Zugang deutlich wichtiger, dennoch ist es natürlich ärgerlich, wenn die Telefon-App von der Startseite der Geräte einfach verschwunden ist und man so keinen direkten Zugang zu den Kontakten und Telefonaten hat. Das passiert leider ab und an.

So schreibt ein Nutzer bei Gute Frage:

Hallo! Ich habe das Huawei G7 und seit neuestem das Problem, dass auf meinem Startbildschirm das Symbol mit dem Hörer, also um anrufen zu können, verschwunden ist. Daneben die Symbole Kontakte, Nachrichten und Chrome sind noch zu sehen. Ich habe schon versucht über Widgets die App wieder einzufügen, leider taucht sie aber nicht auf.

Und im Android Hilfe Forum schreibt ein Nutzer mit einem vergleichbaren Problem:

an dem Note4 meiner Frau fehlt warum auch immer auf der Hautpseite der gründe Telefon Button.

Komisch ist auch das ich den im App Menü wo alle Apps sind auch nicht finden kann. Wäre klasse wenn Ihr uns kurz helfen könnt.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man in solchen Fällen tun kann und wie man den Telefon-Button auf die Startseite zurück bekommt. In der Regel lässt sich das Problem recht schnell und auch ohne größere technische Vorkenntnisse beheben.

Die Telefon App ist unter Android eine System App und lässt sich daher nicht einfach so löschen. In der Regel ist die App daher in solchen Fällen nur verschoben und es reicht aus, die App wieder auf die Startseite zu schieben. Im App Bereich kann man die App daher noch finden wenn man nach „Telefon“ sucht. Dann müsste die App noch angezeigt werden und man kann mit einem längeren Antippen die App auch verschieben und wieder auf der Startseite platzieren. Danach kann man sie wie gewohnt löschen.

Bei einigen Nutzern war die App auch verschwunden, als das Raster der Startseite umgestellt wurde (beispielsweise von 5×5 auf 4×5). Dann ist weniger Platz und die App fällt unter Umständen mit weg bzw. müsste anders angeordnet werden.

Sollte die App generell auf dem Gerät nicht mehr angezeigt werden, sollte man die Modelle einmal komplett neu starten und falls das nicht hilft einen Werksreset in Betracht ziehen (dabei natürlich vorher ein Backup der Daten auf den Geräten machen).

