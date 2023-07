Instagram Fehler “Bitte warte einige Minuten und versuche es dann noch einmal” – das kann man tun – Instagram Nutzer haben ab und an mit einer sehr nervigen Fehlermeldung zu kämpfen. Die App meldet dann beim Login oder auch bei der Nutzung einfach “Bitte warte einige Minuten und versuche es dann noch einmal” und man kann nichts mehr machen. Dazu gibt es meistens keine Hinweise, was genau der Hintergrund für diese Fehlermeldung ist und Instagram selbst ist auch nicht wirklich hilfreich bei diesem Problem. So heißt es beispielsweise bei Gute Frage

„Fehler! Bitte warte ein paar Minuten und versuche es dann nocheinmal.“ Kann mich nicht mehr bei meinem Instagram Konto anmelden? Ich versuche seit gestern Abend mich bei meinem Instagram-Account anzumelden. Bekomme aber immer die gleiche Meldung „Fehler! Bitte warte ein paar Minuten und versuche es dann nocheinmal.“ Hat das von euch schonmal jemand gehabt? Komme ich jetz überhaupt noch mal in meinen Account rein? Falls ja wie lang dauert das

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!

Und im ComputerBASE Forum hat jemand einähnliches Problem

Ich hab auf Insta einen Account, wo ich nur mein Profilbild habe, keine Bilder und sonst nichts. Ich habe weder was kommentiert, noch gegen irgendwelche Regeln verstoßen, auch folgte ich keinen neuen Accounts. Ich kann seit heute auf keine Profile mehr gehen, keine Kommentare mehr anzeigen. Wenn ich einen neuen Account mache, geht wieder alles. Ich nutzte den Account nur um Profile aufzurufen, aber habe nie was anderes gemacht. Wurde ich unauffällig gebannt, so dass ich es nicht bemerke? Instagram schreibt nur “bitte warte einige minuten und versuche es dann noch einmal” und denkt damit wäre alles gewesen. Allerdings ist auch nach Stunden nichts passiert. Ich denke deswegen ich wurde gebannt, sodass ich keine Profile oder Kommentare mehr laden kann. Gibt es eine Möglichkeit das zu beheben?

Einige Nutzer berichten dazu, dass die Meldung auch nach mehreren Tagen noch kommt – abwarten selbst löst also dieses Problem nicht unbedingt.

Dieser Fehler taucht auf, wenn man beim Einloggen zu oft falsche Logindaten genutzt hat und auch, wenn man in der App zu schnell geklickt hat. Generell sollte man bei dieser Meldung tatsächlich erst einmal abwarten und es dann nach einigen Minuten erneut versuchen. Wenn dann die gleiche Meldung kommt könnte folgende Schritte weiter helfen:

Zugangsdaten prüfen – nutzt man wirklich die richtigen Zugangsdaten für Instagram oder hat sich vielleicht ein Tippfehler eingeschlichen? Oft ist auch die Feststelltaste ein Problem.

– nutzt man wirklich die richtigen Zugangsdaten für Instagram oder hat sich vielleicht ein Tippfehler eingeschlichen? Oft ist auch die Feststelltaste ein Problem. Internet-Verbindung prüfen – ohne Zugang zum Internet arbeitet die App nicht und daher sollte man sicherstellen, dass das Smartphone auch wirklich Netz und Empfang und natürlich auch mobiles Internet hat. Mehr dazu haben wir hier zusammengestellt: kein Netz beim Smartphone | kein mobiles Internet | keine WLAN Verbindung | Sim wird nicht erkannt

– ohne Zugang zum Internet arbeitet die App nicht und daher sollte man sicherstellen, dass das Smartphone auch wirklich Netz und Empfang und natürlich auch mobiles Internet hat. Mehr dazu haben wir hier zusammengestellt: kein Netz beim Smartphone | kein mobiles Internet | keine WLAN Verbindung | Sim wird nicht erkannt App Cache löschen – eventuell lädt das Smartphone gar keine neuen Daten, sondern nur alte Daten mit dem Fehler aus dem Cache. Daher kann es sinnvoll sein, unter Einstellungen => Apps => Instagram die zwischengespeicherten Daten der App zu löschen

– eventuell lädt das Smartphone gar keine neuen Daten, sondern nur alte Daten mit dem Fehler aus dem Cache. Daher kann es sinnvoll sein, unter Einstellungen => Apps => Instagram die zwischengespeicherten Daten der App zu löschen neuste Version installieren – ein Update auf die neuste Version kann Fehler aus älteren Varianten beseitigen. Daher lohnt es sich, zu prüfen, ob es bereits neuere Version der App gibt und man diese bereits installieren kann. Generell kann es auch sinnvoll sein, die App vom Gerät zu löschen und dann komplett neu zu installieren.

Sollten die Tipps nicht weiter helfen, bleibt als letzter Schritt der Support von Instagram. Das ist allerdings nicht ganz einfach und daher sollte man vorher die genannten Schritte bereits gemacht haben.

