Unterschied WhatsApp Business zum normalen WhatsApp – das sollte man wissen – WhatsApp ist wohl mit der größte Messenger-Dienst weltweit und richtet sich vor allem an private Nutzer. Es gibt aber auch eine App, die für Unternehmen gedacht ist und diese wurde von WhatsApp vor einigen Jahren unter dem Namen WhatsApp Business veröffentlicht.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

WhatsApp Business wurde mit Blick auf Inhaber von Kleinunternehmen entwickelt und kann kostenlos heruntergeladen werden. Mithilfe der App kannst du ganz bequem mit deinen Kunden in Kontakt treten, deine Produkte und Dienstleistungen vorstellen und Fragen während des gesamten Einkaufserlebnisses beantworten. Erstelle einen Katalog, um deine Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, und automatisiere, sortiere und beantworte Nachrichten blitzschnell mithilfe spezieller Tools.

WhatsApp und WhatsApp Business sind beide mobile Messaging-Apps, die es Benutzern ermöglichen, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Bilder, Videos und andere Dateien zu senden und zu empfangen. Sie haben jedoch einige wichtige Unterschiede.

Zielgruppe

WhatsApp ist für den persönlichen Gebrauch konzipiert, während WhatsApp Business für Geschäftskunden entwickelt wurde. WhatsApp Business bietet Unternehmen eine Reihe von Funktionen, die ihnen helfen, Kundenservice zu bieten und Kundenbeziehungen zu pflegen.

Funktionen

WhatsApp Business bietet eine Reihe von Funktionen, die nicht in WhatsApp verfügbar sind, darunter:

Ein Unternehmensprofil, das Informationen wie den Namen des Unternehmens, die Website, die Geschäftszeiten und die Standortadresse enthält.

Automatische Begrüßungsnachrichten, die Kunden beim ersten Kontakt mit einem Unternehmen gesendet werden.

Chat-Labels, mit denen Kundenchats organisiert werden können.

Statistiktools, mit denen Unternehmen die Leistung ihrer WhatsApp-Business-Kommunikation messen können.

Kosten

WhatsApp ist kostenlos zu verwenden. WhatsApp Business ist ebenfalls kostenlos, aber Unternehmen müssen eine Gebühr für die Nutzung von zusätzlichen Funktionen wie Chat-Bots und Kundensupport-APIs zahlen.

Verschlüsselung

WhatsApp und WhatsApp Business verwenden beide Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass Nachrichten zwischen Benutzern sicher sind.

HINWEIS: WhatsApp Business ist kostenfrei. Einige Unternehmen setzen auf bezahlte Lösungen für die Unternehmenskommunikation, aber WhatsApp bietet auch WhatsApp Business gratis an. Man kann die App kostenlos und ohne Verifizierung sowohl im Google Play Store als auch bei Apple herunter laden. Man zahlt nur das angefallene Datenvolumen an den eigenen Mobilfunk-Anbieter sofern keine Flat vorhanden ist.

Tatsächlich können aber nicht nur Unternehmen WhatsApp Business nutzen, sondern auch als private Person kann man die App herunterladen und einsetzen. Die Chatverläufe aus der privaten App lassen sich auch sehr gut auf WhatsApp Business übertragen. Es gibt dabei in der Regel keine Datenverluste. Einige WhatsApp Kunden nutzen das normale WhatsApp und WhatsApp Business nebeneinander auf einem Gerät um so zwei WhatsApp Accounts mit einem Handy steuern zu können. WhatsApp Business ist also auch eine gute Alternative, wenn man mehrere WhatsApp Accounts nutzen will.

