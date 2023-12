Smartphone ohne Google – selber machen oder direkt kaufen – Im Smartphone Bereich hat man derzeit bei den Betriebssystemen in erster Linie die Auswahl zwischen Apple (iOS) und Google (Android). Beide Unternehmen bestücke fast 99 Prozent der Geräte auf dem Smartphone Markt mit ihren OS. Im Datenschutzbereich ist das durchaus ein Problem, denn vor allem Google hat durch die große Verbreitung von Android Zugriff auf enorme Menge von Nutzerdaten. Aktive Geräte übertragen etwa 12 Megabyte Daten pro Tag an Google und selbst inaktive Geräte kommen immer noch auf 4,4 Megabyte Datenübertragung an Google pro Tag.

Neben Google sammeln auch App-Hersteller Daten von Android-Nutzern. Dazu gehören unter anderem Nutzungsdaten, Standortdaten, Gesundheitsdaten und Zahlungsdaten. Diese Daten werden von den App-Herstellern verwendet, um ihre Apps zu verbessern, personalisierte Werbung zu schalten und Nutzerprofile zu erstellen.

Die Kritiker bemängeln, dass die App-Hersteller nicht immer transparent über die Datensammlung und deren Verwendung informieren. Sie fordern daher, dass App-Hersteller die Datensammlung einschränken und den Nutzern mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Daten geben sollen.

Zusätzlich zu diesen beiden Hauptkritikpunkten gibt es noch weitere Kritikpunkte, die sich auf die Umsetzung des Datenschutzes bei Android beziehen. So wird beispielsweise kritisiert, dass die Datenschutzeinstellungen von Android zu komplex und unübersichtlich sind. Auch die Sicherheit von Android wird immer wieder kritisiert.

Google hat in den letzten Jahren einige Maßnahmen ergriffen, um den Datenschutz von Android zu verbessern. So wurde beispielsweise die Transparenz über die Datensammlung von Google erhöht. Außerdem hat Google neue Datenschutzfunktionen eingeführt, wie beispielsweise die Möglichkeit, den Standortverlauf zu löschen.

Dennoch bleibt der Datenschutz von Android ein wichtiges Thema. Nutzer sollten sich vor dem Kauf eines Android-Smartphones über die Datenschutzbestimmungen von Google und den App-Herstellern informieren. Außerdem sollten sie die Datenschutzeinstellungen von Android so anpassen, dass ihre Daten nur so weit wie nötig erhoben und verwendet werden.

Viele Nutzer wollen daher mehr Kontrolle über die eigenen Geräte und weniger Datenübertragung an das Unternehmen. Leider ist das aber mit Android nur schwer zu erreichen, da viele der Funktionen direkt eingebaut sind und der Nutzer keine Zugriff darauf hat. Man muss also extrem tief ins System eingreifen oder ein anderes Betriebssystem nutzen, wenn man Google von den Geräten entfernen will. In diesem Artikel wollen wir zwei Möglichkeiten vorstellen, wie man in solchen Situationen vorgehen kann und welche Varianten es gibt um ein Smartphone ohne Google zu bekommen.

HINWEIS: Die neueren Huawei Geräte werden teilweise als “ohne Google” bezeichnet. Sie nutzen aber dennoch Android und haben nur keinen Zugriff auf die Google Dienste und beispielsweise den Play Store. Das ist daher nach wie vor ein Gerät mit Google Anteilen – wenn auch weniger als bei anderen Modellen.

Smartphone ohne Google – selbst einrichten

Wer Android Geräte von Google befreien möchte, braucht Geduld und auch etwas technisches Know How. Man muss eine ganze Reihe von Schritten durchführen und man muss auch einige Einschränkungen hinnehmen, was die Bedienung angeht. Gekaufte Apps auf dem Google Play Store können natürlich nicht weiter genutzt werden, da auch der Play-Store bei dieser Vorgehensweise ersetzt werden muss. Dabei wird das normale Android durch LinageOS ersetzt. Den kompletten Überblick über die notwendigen Schritte gibt es im Kuketz-Blog und wir empfehlen diese Vorgehensweise wirklich nur Anwendern, die sich mit den Geräten auskennen und auch bei eventuellen Fehlern wissen, wie vorzugehen ist.

Der Überblick für Smartphone ohne Android und Google:

Smartphone ohne Google vorkonfiguriert kaufen

Erfreulicherweise gibt es mittlerweile auch Unternehmen, die Verbrauchern die eigene Konfigurationen von Google-freien Smartphones abnehmen. Man kann die Geräte teilweise daher mit einem alternativen Betriebssystem und ohne Google Dienste kaufen. Auf diese Weise bekommt man auch ohne größere Technik-Kenntnisse Smartphones, die deutlich datensparsamer sind. Ein solcher Anbieter ist beispielsweise eSolutions mit dem eigenen Betriebssystem /e/OS. Das System wird als Open Source Software entwickelt und damit haben Programmierer die Möglichkeit zu prüfen, ob die Ansprüche auch wirlich umgesetzt werden. Verbindungstest werden beispielsweise nicht mehr über Google Server angewickelt, die Google Dienste wurden durch ein eigenes System ersetzt. Auch die Suche wurde durch eine eigene Lösung ersetzt.

Das Unternehmen schreibt selbst zum eigenen Betriebssystem /e/OS:

/e/OS ist quelloffen, datenschutzfreundlich und vollständig entGooglet Kein Scannen von Daten oder Standortverfolgung rund um die Uhr. Überprüfen Sie die integrierten Tracker in Apps vor der Installation. Speichern oder sichern Sie Ihre Daten in Ihrem privaten Bereich.

Leider bietet das Unternehmen keine aktuellen Topmodelle mit dieser Konfiguration an. Man bekommt beispielsweise nur das Galaxy S9 und vergleichbare Modelle – wann neue Technik kommen wird, ist bisher offen. Wer sich dafür interessiert, findet das aktuelle Angebot hier:

Man kann das /e/OS System auch selbst installieren, dann ist man aber wieder bei dem Punkt, dass Fachkenntnisse benötigt werden.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android