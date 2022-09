Prepaid Jahrespakete – diese Angebote gibt es auf dem Markt – Prepaid Angebote haben in der Regel nur eine kurze Laufzeit und selbst die Prepaid Flatrates und Optionen werden in der Regel nur für 28 oder 30 Tage fest gebucht. Es gibt aber auch eine Ausnahme: die Jahrespakete und Jahresflatrates, die man bei immer mehr Anbietern findet.

Das grundsätzliche Prinzip ist dabei immer gleich: man zahlt heute und kann dann das jeweilige Angebote für 12 Monate nutzen, ohne das man erneut zahlen müsste. Man bucht die Flatrate oder das Paket daher für ein ganzes Jahr – zahlt aber nur einmal. Der Preis für ein Prepaid Jahrespaket ist natürlich höher als bei einer Monatsflatrate im Prepaid Vergleich, eine automatische Verlängerung gibt es aber nicht. In der Regel kann man aber manuell nach einem Jahr erneut buchen, wenn man die Flatrate weiter nutzen will.

Unterschiede gibt es im Detail. Beim Speed sind beispielsweise sehr große Unterschiede zu finden und auch bei der Art der Abrechnung. Bei ALDI kann man das Datenvolumen sofort aufbrauchen, bei den anderen Anbietern wird es monatlich zugeteilt. teilweise sind bereits Prepaid Allnet Flat (mit kostenlosen Gespräche und SMS) enthalten, teilweise gibt es nur Freiminuten und Freieinheiten. Die Jahrespakete sind derzeit also trotz des gleichen Namens recht verschieden.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, welche Angebote es für Jahresflatrates bereits auf dem Markt gibt und auch, welche Unterschiede und Vorteile es zu normalen Prepaid Tarifen gibt.

HINWEIS: Die Prepaid Jahresflat eignen sich auch gut als Prepaid Tarife für Rentner und Senioren. Durch die Buchung pro Jahr ist der Aufwand gering und sehr übersichtlich.

Die O2 Prepaid Jahrespakete

O2 bietet aktuell gleich zwei Prepaid Jahrespakete an: eine Datenflat für ein komplettes Jahr mit 30 Gigabyte Datenvolumen für 49.99 Euro und eine Allnet Flat auf Jahresbasis mit kostenlosen Gesprächen und SMS sowie 12 Gigabyte Datenvolumen für 69.99 Euro. Beide Angebote haben eine feste Laufzeit von 365 Tagen und werden direkt am Start bezahlt. Weitere Kosten gibt es nur, wenn man mit dem Datenvolumen nicht auskommt und weitere Volumen nachbuchen muss. Eine Kündigung ist bei diesen Jahresflatrates auch nicht notwendig, die Jahrespakete enden direkt nach 365 Tagen und verlängern sich nicht automatisch. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das „Alles-drin“-Jahrespaket besteht aus 12 GB Highspeed-Datenvolumen und einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS und ist ab dem 24. November erhältlich. Mit dem Smartphone-Jahrespaket können O 2 Prepaid-Kunden an 365 Tagen im Jahr für einmalig 69,99 Euro flexibel telefonieren und surfen.1 Es steht direkt nach der Einmalzahlung zur Verfügung. Das Datenvolumen lässt sich bei voller Kostenkontrolle über das gesamte Jahr verteilen. Zwei attraktive Bundles mit dem Samsung Galaxy A20e für nur 149,99 Euro2 oder mit dem Xiaomi Redmi 9A für einmalig 119,99 Euro3 ergänzen das Angebot.

Die Prepaid Angebote zum Jahrespaket von O2 sind durchaus interessant, denn Prepaid Handys gibt es nur noch selten bei den meisten Anbietern. Allerdings bietet auch o2 nur günstige Geräte zum Prepaid Jahrespaket an, wer Topnahdy will muss diese weiter selbst kaufen oder über einen normalen Handyvertrag finanzieren.

Die Tarifdetails: O2 Prepaid Jahrespakete*

Prepaid Jahrspaket von EDEKA Smart

Die EDEKA Smart Jahresflatrate ist noch relativ neu und das Unternehmen war der erste Prepaid Anbieter, der diese Tarifform im Telekom Netz angeboten hat – bei anderen D1 Prepaid Discountern findet man so etwas aber mittlerweile auch, die Unternehmen haben hier recht schnell nachgezogen. EDEKA Smart hat aber einen Vorteil, den es bei andere D1 Prepaid Tarifen nicht gibt: man kann mit LTE max. surfen. So schnell sind sonst nur die originalen Prepaid Tarife der Telekom und das ist ein echter Vorteil im Vergleich zu den anderen Discountern in diesem Netz. 5G gibt es aber leider bei EDEKA Smart bisher noch nicht.

Die Tarifkonditionen sehen dabei wie folgt aus:

2 GB LTEmax Highspeed-Datenvolumen im besten Telekom Mobilfunknetz

200 Freiminuten in alle dt. Netze

Flat (Min. + SMS) ins dt. Telekom Mobilfunknetz.

HotSpot Flat an allen dt. Telekom HotSpot

92,56 Euro einmalig für das gesamte Jahr

Die Realisierung erfolgt allerdings etwas umständlich über zusätzliches Guthaben. Man bekommt also an sich einen normalen Tarif von EDEKA smart und dazu das passende Guthaben, um diesen Tarif ein Jahr nutzen zu können. Die Zuteilung des Guthabens erfolgt dabei über Voucher, die man einlösen muss.

Für 59.95 Euro gibt es noch ein weiteres Prepaid Jahrespaket bei EDEKA Smart. Dieses beinhaltet allerdings nur 1GB Datenvolumen im Monat und nur 100 Freieinheiten in alle Netze. Allerdings werden die Einheiten hier nicht monatlich zugeteilt, sondern stehen sofort komplett zur Verfügung – auch die 12 GB Datenvolumen sind sofort nutzbar. Man sollte sich bei diesem Jahrespaket die Nutzung gut einteilen, sonst ist vor allem das Datenvolumen recht schnell verbraucht. Wie man Limits im Handy setzt um den Datenverbrauch zu kontrollieren haben wir hier beschrieben: Handy-Limit einrichten

Die Tarifdetails dazu findet man direkt bei EDEKA Smart*.

Prepaid Jahrespaket der Telekom

Seit 15. September 2020 gibt es auch direkt bei der Telekom eine passende Jahresflatrate. Diese kostet wie bei den anderen Anbietern auch knapp 100 Euro, beinhaltet aber keine komplette Prepaid Allnet Flatrate, sondern 200 Freieinheiten für Gespräche und SMS in alle Netze. Daneben gibt es jeden Monat 2 Gigabyte Datenvolumen, so dass die Flatrate insgesamt auf 24GB Datenvolumen für das gesamte Jahr kommt.

Als Besonderheit kann bei der Telekom Jahresflatrate auch 5G nutzen. Ohne Aufpreis steht bereits 5G zur Verfügung – zumindest wenn man ein passendes Handy hat und das 5G Netz vor Ort bereits vorhanden ist. Das ist eher selten, denn 5G Prepaid Tarife arbeiten normalerweise mit Aufpreis (wenn sie überhaupt angeboten werden). Dazu kann man diese Jahresflat auch als mit eingebauten Simkarten nutzen, die Telekom Prepaid Angebote unterstützen eSIM in allen Varianten.

Die Telekom schreibt selbst zu den weiteren Details der Flatrate:

Eine HotSpot Flat ist ebenfalls im Tarif enthalten. Sie ermöglicht den kostenlosen WLAN-Zugang an allen deutschen Telekom HotSpots. Sind die Inklusivleistungen des Tarifs aufgebraucht, telefonieren Kunden für 9 Cent die Minute weiter. Ebenfalls 9 Cent werden je SMS berechnet. Im EU-Ausland sind die inkludierten Tarifleistungen ohne Mehrkosten wie im Inland nutzbar. In der Schweiz nutzen Reisende ebenfalls das Datenvolumen wie in Deutschland.

Die Tarifdetails dazu findet man direkt bei der Telekom*.

Die Kosten für dieses Angebot liegen bei 97,43 Euro pro Jahr und damit bei 8,11 Euro monatlich. Das ist vergleichsweise billig für eine D1 Prepaid Simkarte mit diesen Leistungen. Dazu bieten Telekom und EDEKA Smart derzeit die schnellsten Jahresflatrates im Prepaid Bereich. Beide Angebote haben LTE max und Speed bis zu 300MBit/s. 5G kann aber aktuell nur die Telekom bieten und da es ohne Aufpreis mit enthalten ist, sollte man diese Chance auch nutzen (passendes Smartphone und 5G Netzausbau an der eigenen Adresse vorausgesetzt). Ohne 5G nutzt das Telekom Prepaid Jahrespaket das LTE Netz der Telekom.

Die Tarifdetails dazu findet man direkt bei der Telekom*.

Prepaid Jahrespaket von ALDI Talk (aktionsweise)

ALDI Talk war einer der Vorreiter bei den Jahrespaketen, aber leider bietet das Unternehmen diese Prepaid Tarife nicht dauerhaft an. Stattdessen gibt es sie nur aktionsweise und man muss im passenden Zeitraum buchen, um sie nutzen zu können. Bei der letzten Aktion war das Paket mit 59,99 Euro vergleichsweise billig, es gab es aber nur 12 Gigabyte Datenvolumen (also umgerechnet 1GB pro Monat) mit dazu. Die kompletten Tarifdetails sehen wie folgt aus:

ALL-NET-FLAT Minuten und SMS

Minuten und SMS 12 GB High-Speed-Internet/ 365 Tage, inkl. LTE (Zusätzliches High-Speed-Datenvolumen nachbuchbar)

High-Speed-Internet/ 365 Tage, inkl. LTE (Zusätzliches High-Speed-Datenvolumen nachbuchbar) 365 Tage Laufzeit

Laufzeit Die kompletten Tarifdetails gibt es hier.*

Bei der ALDI Talk Jahresflat gibt es zwei Besonderheiten. Das Datenvolumen wird nicht monatlich zugeteilt, sondern steht komplett sofort zur Verfügung. Das hat den Nachteil, dass man es möglicherweise zu schnell aufbraucht und dann im restlichen Jahr kein Datenvolumen mehr hat. Positiv dagegen: man kann den Tarif auch mit Smartphone buchen. Dann steigt der Preis, aber man hat auch gleich ein neues Handy mit dazu.

UPDATE: ALDI hat die Prepaid Jahrespakete wieder gestartet und bietet mittlerweile 3 Varianten der Flatrates mit Jahreslaufzeit an. Das Unternehmen schreibt zu den aktuellen Deals:

„Alles drin für ein Jahr“. So lautet das Motto der ALDI TALK Jahrespakete[1],[2]. Denn sie ermöglichen 365 Tage zu telefonieren und SMS zu schreiben sowie wahlweise 12, 50 oder 100 GB (XS, S und L) High-Speed-Internet inklusive LTE[3] zu nutzen. Preislich liegt die XS-Variante mit 12 GB bei 59,99[1] Euro, 50 GB erhält der Kunde mit der Variante S für 99,99[1] Euro. Das Jahrespaket L mit 100 GB kostet 149,00[1] Euro. Wie auch bisher richtet sich das Angebot an Neu- und Bestandskunden von ALDI TALK.

Mit 100 Gigabyte Datenvolumen bietet ALDI mit das meiste Datenvolumen in diesem Bereich. Mit 149 Euro ist die 100 GB Flat zwar auch vergleichsweise teuer, dafür kann man satte 8GB Datenvolumen monatlich versurfen. So viel bietet derzeit kein anderer Anbieter mit so einer Jahresflat an. Mehr Datenvolumen biete aber leider auch ALDI Talk nicht – unbegrenztes Datenvolumen findet man aktuell bei keiner Jahresflat und bei keinem Jahrespaket.

Die kompletten Tarifdetails gibt es hier.*

Die Tchibo Prepaid Jahresflatrate

Tchibo hatte als erster Prepaid Discounter das Jahrespaket im Angebot und setzt nach wie vor auf diese Form der Prepaid Simkarte. Das Unternehmen setzt dabei auf eine komplette Allnet Flat im O2 Netz und die Konditionen dafür sehen wie folgt aus:

42 GB (12 x 3,5 GB pro Monat) Highspeed Internet im LTE-Netz

Allnet- & SMS-Flatrate

EU-Roaming inklusive

Keine automatische Verlängerung

99,00 Euro Kaufpreis

Mittlerweile wurden die Jahrepakete aufgewertet und es gibt nun auch ein Jahrespaket S und L für Nutzer die mehr oder weniger Datenvolumen brauchen. Tchibo schreibt selbst zu den weiteren Vorteil der Jahresflat:

Keine automatische Verlängerung – Nach Ende der Laufzeit ist je nach Wunsch eine erneute Buchung des Jahrespakets oder die flexible Nutzung der SIM-Karte möglich.

Exklusive TchiboCard Vorteile – Als Inhaber der TchiboCard sammeln Sie mit den Tarifen von Tchibo MOBIL ganz automatisch TreueBohnen.

Die Laufzeit beträgt allerdings nicht komplett 365 Tage, sondern 12x 4 Wochen (als 12 x 28 Tage). Die Datenflatrate steht dabei monatlich zur Verfügung, man kann also nicht das gesamte Datenvolumen mit einem Mal aufbrauchen. Dazu gibt es LTE mit 25MBit/s im O2/Telefonica Netz – beim Speed gibt es keinen Unterschied zum Jahresangebot von ALDI Talk. 5G bietet Tchibo zu den eigenen Tarifen aber leider auch nicht.

Nur ein halbes Jahr: Das Pennymobil 6-Monatspaket

Wer nicht für ein ganzes Jahr buchen will, findet mittlerweile auch Prepaid Pakete, die kürzer laufen. Penny Mobil bietet beispielsweise ein Paket für ein halbes Jahr an. Der Aufbau ist dabei identisch mit den Jahrespaketen, aber die Laufzeit beträgt nur 6 Monate und man bezahlt daher auch nur für 6 Monate. Das ist beispielsweise für Studierende interessant, die nur ein Semester in Deutschland sind.

Bei Penny Mobil gibt es ein 6-Monatspaket für 29.99 Euro und darin enthalten ist eine komplette Allnet Flat mit kostenlosen Gesprächen und SMS in alle Netze sowie einer Datenflatate mit 6 Gigabyte Datenvolumen. Der Discounter nutzt dabei das Mobilfunk-Netz der Telekom und bietet das Internet-Volumen mit LTE Speed bis 25MBit/s an. Insgesamt zahlt man daher für die Prepaid Allnet Flat mit 1,5GB Datenvolumen nur 5 Euro monatlich – das ist ein wirllich guter Preis, selbst im Vergleich mit Allnet Flat auf Rechnung.

Im Kleingedruckten schreibt das Unternehmen noch dazu:

Preis: 29,99 €/6 Monate zzgl. einmaligem Kartenpreis. 30 € Startguthaben bei Aktivierung. Die Aktivierung setzt eine Identitätsprüfung anhand eines nach § 111 des Telekommunikationsgesetzes vorgeschriebenen amtlichen Ausweisdokuments voraus. Auf der SIM-Karte ist bei ausreichendem Guthaben der Tarif 6-Monats-Paket voreingestellt. Der Tarif enthält eine Telefonie-Allnet-Flat und SMS-Flat in alle dt. Netze. Falls und solange der Paketpreis i.H.v. 29,99 €/6 Monate nicht abgebucht werden kann: 9 Cent/Min (60/60-Takt) und 9 Cent/SMS in alle dt. Netze. Preise für Sonder- und Servicerufnummern abweichend. Im EU-Ausland ist die Inklusivleistung ohne Zusatzkosten nutzbar, es gilt der 30/1-Takt. Preise für Sonder- und Servicerufnummern abweichend. Surfen gilt für die paketvermittelte Datennutzung innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Ab einem Datenvolumen von 6 GB wird die Bandbreite im jeweiligen 6-Monats-Abrechnungszeitraum von geschätzten max. 25 Mbit/s (Download) und max. 10 Mbit/s (Upload) auf max. 64 Kbit/s (Download) und 16 Kbit/s (Upload) beschränkt. Die Nutzung der LTE Bandbreite erfordert ein geeignetes Mobilfunkendgerät nach dem 4G-Standard.

Vergleichbare Angebote findet man auch bei ja!mobil. Hintergrund ist, dass beide Marken von Congstar technisch betreut werden und daher auch vergleichbare Deals bieten.