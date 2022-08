Telekom Deals, Sonderaktionen und Cashback – der aktuelle Überblick – Die Telekom arbeitet in vielen Bereichen gerne mit Sonderaktionen und vor allem bei den Handys und Smartphones gibt es in der Regel jeden Monat neue Deals, bei denen man bestimmte Modelle besonders günstig bekommt. Teilweise findet man beim Unternehmen auch Cashback Aktionen, bei denen ausgewählte Smartphone in Verbindung mit einer Telekom Allnet Flat nochmal günstiger angeboten werden.

Der Überblick über diese Sonderaktionen ist nicht ganz einfach und teilweise gibt es gleich mehrere Aktionen für das gleiche Geräte. Daher stellen wir hier immer die aktuellen Deals bei der Telekom zusammen um den Überblick leichter zu machen. Der Artikel wird dabei immer wieder aktualisiert, wenn es neue Aktionen bei den Telekom Tarifen gibt, fügen wir sie hier mit ein.

zu den aktuellen Telekom Deals*

23.08.2022 – Die Telekom hat wieder mehrere Aktionen aufgelegt und schreibt selbst zu den Deals:

Die neuen MagentaMobil Angebote Mit jeder weiteren Karte wird es im Schnitt deutlich günstiger (1). Beispielweise mit dem MagentaMobil XL und fünf PlusKarten für Freunde, Familie oder Bekannte mit unlimitiertem Datenvolumen zum durchschnittlichen Grundpreis von 24,12 € monatlich je Karte (zzgl. Bereitstellungspreis)

Bis zu 200 € Tauschprämie + Altgerätewert erhalten Ab sofort kann die nächste Generation der faltbaren Smartphones von Samsung bestellt werden: Das Galaxy Z Flip4 und das Galaxy Z Fold4. Beide Geräte bieten aufgrund ihres Formfaktors ein hohes Maß an Individualität, verbunden mit starker Performance. Beim Wechsel des Mobiltelefons gibt es neben einer Tauschprämie zusätzlich auch noch den Wert des Altgerätes direkt von Samsung im Aktionszeitraum vom 10.08. – 30.09.2022 Die sichere GPS-Telefonuhr für Kinder ab 1 € Die Kids Watch XPLORA X5 Play eSIM für einmalig 1 € (3) mit Vertrag – bis zum 31.08.2022 ganze 3 Monate ohne Grundpreis!

Bereits abgelaufene Sonderaktionen und Deals bei der Telekom

25.06.2022 – Die Telekom hat wieder mehrere Aktionen aufgelegt und schreibt selbst zu den Deals:

Zum 1. Juli 2022 führen wir unser neues Tarifangebot für Mobilfunk ein. Das neue Tarifportfolio bietet mehr Datenvolumen sowie attraktive Zusatzkarten-Angebote. Mit den MagentaMobil PlusKarten wird der Preis umso attraktiver, je mehr PlusKarten gebucht werden. Mit MagentaEINS profitieren Sie außerdem von unlimitiertem Datenvolumen im MagentaMobil L.

AKTION: Top Smartphones ab 1 € Sichern Sie sich Top Endgeräte zu attraktiven Preisen im größten und besten 5G-Netz (1). Zum Beispiel: Samsung Galaxy S22+ 5G im MagentaMobil L mit Premium-Smartphone für 1 € (2) statt 79,95 € (3) Samsung Galaxy A33 5G im MagentaMobil S mit Smartphone für 69,95 € (2) statt 119,95 € (3)

AKTION: Gratis Galaxy Watch4 „Style hoch zwei“ – unter diesem Motto bietet Samsung im Zeitraum vom 01.06. – 30.06.2022 beim Kauf eines Samsung Galaxy Z Flip3 5G oder Galaxy Z Fold3 5G eine Samsung Galaxy Watch4 LTE und ein zusätzliches Armband an (4). Zum Beispiel: Samsung Galaxy Z Flip3 5G im MagentaMobil M mit Top-Smartphone für 49,95 € (2) +Samsung Galaxy Watch4 LTE (4) +Zusätzliches Armband (4)

21.10.2021 – In der Herbstaktion fallen nicht nur die Blätter, sondern auch die Preise! Ausgewählte Smartphones gibt es jetzt bis zum 11.11.2021 zu attraktiven Aktionspreisen:

OnePlus 9 Pro 5G im MagentaMobil L mit Top-Smartphone für 79,95 € statt 199,95 € (1)

Samsung Galaxy S20+ 5G im MagentaMobil M mit Top-Smartphone für 1 € statt 339,95 € (1)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G im MagentaMobil L mit Top-Smartphone für 1 € statt 469,95 € (1)

Samsung Galaxy S10 im MagentaMobil S mit Top-Smartphone für 1 € statt 259,95 € (1)

OPPO Reno4 5G im MagentaMobil S mit Smartphone für 1 € statt 339,95 € (1)

Ausgewählte Smartphones gibt es jetzt zu Aktionspreisen: Breitband-Neukunden (ab MagentaZuhause M), die sich im Aktionszeitraum vom 19.10.2021 – 31.01.2022 für MagentaTV entscheiden, können bei Vertragsabschluss ein Lenovo LTE-Tablet für 1 € sichern. Angebot solange der Vorrat reicht. (2) Zum Beispiel: MagentaZuhause M mit MagentaTV Entertain in den ersten 6 Monaten für 31,95 € mtl., inkl. Lenovo LTE-Tablet für 1 € und 120 € Gutschrift (3)

Kunden, die im Aktionszeitraum vom 05.10. – 23.11.2021 einen MagentaMobil S – XL oder Family Card S – XL Tarif mit und ohne Endgerät abschließen, erhalten 120 € Cashback gutgeschrieben. (6) Zum Beispiel: Xiaomi 11T Pro 5G im MagentaMobil M mit Top-Smartphone für 1 €, inkl. 120 € Cashback (1)