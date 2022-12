Fehlermeldung „Call recording will be suspended“ – das steckt dahinter – Google unterstützt in den neueren Versionen von Android auch die Aufzeichnung von Gesprächen, allerdings bekommt der Gegenüber einen Hinweis und nicht immer ist die Aktivierung erfolgreich. Nutzer berichte darüber, dass es ab und an Fehlermeldungen gibt und teilweise tauchen diese Meldungen auch auf, wenn noch genügend Speicher vorhanden ist. Im Google Forum findet sich einige Einträge von Nutzer, die teilweise noch mehrere Gigabyte an Speicher frei haben.

Die komplette Fehlermeldung lautet dabei wie folgt:

Call recording will be suspended if your phone runs out of storage

Die Call Recording Fehlermeldung

Fehlermeldung „Call recording will be suspended“ – das steckt dahinter

Generell sollte man in so einem Fall natürlich zuerst den Speicher prüfen und auch schauen, ob man eventuell eine SD Karte nutzt und diese voll ist.

Aktuell scheint es dazu leider einen Bug bei der Google Phoneapp zu geben, der diesen Fehler triggert. Eine Lösung dafür gibt es bisher noch nicht, Nutzer müssen daher wohl warten, bis Google eine Update für die App bringt und damit dann hoffentlich diesen Bug fixt. Man kann natürlich auch eine andere Phone App aus dem Play Store installieren. Ob diese dann aber auch das Call Recording unterstützt ist nicht sicher.

UPDATE: Der Bug ist in Android mittlerweile behoben. Falls die Meldung dennoch kommt, sollte man den Speicher prüfen und eventuell Speicher freigeben, damit weiter aufzeichnet werden kann.

Google bietet leider kein komplettes Offline-Handbuch, das solche Meldungen erklärt. Es gibt nur einen Online-Hilfebereich.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

