Xiaomi: This device is locked – so geht man am besten mit dieser Fehlermeldung um – Xiaomi hat im MIUI Betriebssystem ein Sicherheitssystem hinterlegt, das fremde Zugriffe auf die Geräte auch dann verhindern soll, wenn ein Werksreset durchgeführt wird. Konkret verlangt ein Xiaomi Smartphone auch nach einem Werksreset eine Entsperrung mit dem hinterlegten Mi Account. Das System orientiert sich dabei an der Factory-Reset Sperre anderer Android Geräte, zur Entsperrung wird hier aber der Mi Account und nicht der Google Account benötigt.

Xiaomi device locked

Problematisch wird dies, wenn man beispielsweise ein gebrauchtes Gerät bei Ebay oder über andere Plattformen erworben hat und der Käufer dieser Sperre nicht kannte und daher nicht entfernt hat. In dem Fall hat der neue Besitzer dann dennoch keinen Zugriff auf die Geräte, denn durch diese Sperre ist selbst nach einem Werksreset immer noch der Zugriff nur mit dem Account möglich.

Wie umgeht man diese Sperre und die Locked-Meldung?

Diese Sperre ist ein Sicherheitsfeature für die Xiaomi Modelle und daher gibt es keine einfache Möglichkeit, diese Sperre zu umgehen. Es würde dem Sinn des Schutzes der Smartphone auch zuwider laufen, wenn man diese Meldung einfach weg drücken könnte. Dann könnte ja auch Dritte auf diese Weise Zugriff auf die Geräte bekommen.

Es gibt an sich nur zwei Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen:

der Mi Account wird vor einem Reset von den Geräten entfernt (unter Einstellungen => Konten). Dann wird diese Sperre nicht aktiv und nach einem Werksreset starten die Modelle ganz normal neu um gehen in den Einstellungsmodus über

ist die Meldung bereits aktiv, benötigt man die Zugangsdaten zum verknüpften Mi-Account. Nur damit kann man diese Meldung entfernen und wieder Zugriff auf die Geräte bekommen. Sollte man die Zugangsdaten dazu nicht mehr wissen, kann man sie hier neu anfordern bzw. neu setzen: Mi Account Passwort Reset

Ohne die Zugangsdaten ist das Xiaomi Smartphone daher nicht mehr nutzbar.

TIPP: Wer ein gebrauchtes Gerät kauft, sollte beim Verkäufer auf jeden Fall nachfragen, ob der MI-Account entfernt wurde und man die Geräte daher ohne diese Sperre bekommt. Sonst hat man danach nur Ärger mit den Geräten und der Rückabwicklung.

