Ebay Kleinanzeigen – so stoppt man die Emails und Newsletter – Wer Ebay Kleinanzeigen nutzt, hat sich auch bereits Mails von Frida von Ebay Kleinanzeigen bekommen. Dahinter steckt die Newsletter-Funktion des Dienstes und in der Regel werden einmal tägliche Infos verschickt, was man gerade auf der Plattform finden oder auch anbieten kann.

Wer nicht jeden Tag Post von diesem Dienst bekommen möchte, kann den Newsletter auch wieder abbestellen und hat dann Ruhe im Postfach – zumindest vor Ebay Kleinanzeigen. Hier in diesem Artikel zeigen wir, wie man sich abmelden kann.

Ebay Kleinanzeigen Newsletter abbestellen

Die einfachste Variante, um den Newsletter loszuwerden findet sich direkt in den Mails. Wenn man ganz nach unten scrollt (wirklich ganz nach unten ans Ende der Email) findet man eine Zeile mit Impressum, Datenschutz und Abmelden. Klickt man auf abmelden, wird der Newsletter abbestellt. Es reicht in dem Fall also ein Klick um Ruhe zu haben.

Ebay Kleinanzeigen schreibt selbst dazu:

Wenn dir bei eBay Kleinanzeigen ein Nutzer schreibt, schicken wir dir diese Nachricht auch nochmal als Kopie an dein E-Mail-Postfach. Wenn du das aber nicht magst, kannst du dies in deinen Einstellungen ausschalten.

Dazu gehe bitte in den App-Einstellungen auf Benachrichtigungen . Dort findest du den Punkt „E-Mails“. Mit dem Regler kannst du nun bestimmen, ob wir dir weiterhin Kopien dieser Nachrichten zusenden sollen oder nicht. Diese werden dann nur noch an dein eBay Kleinanzeigen Nutzerkonto zugestellt. Bitte beachte: möchtest du stattdessen nur keine Produktinfos, Tipps oder Ähnliches von uns erhalten, so kann dies in der App unter Hilfe -> Datenschutzeinstellungen jeweils mit einem Regler eingestellt werden.

Wer sicher stellen möchte, dass auch keine anderen Newsletter von Ebay Kleinanzeigen verschickt werden, kann im Account diese Funktion auch komplett deaktivieren. Dies findet man in den Einstellungen im Account unter Newsletter. Einfach den Haken entfernen und die täglichen Infos hören auf.

Beide Varianten sind kostenfrei und funktionieren nach unserer Erfahrung sehr gut. Bereits am nächsten Tag bekommt man keinen Newsletter mehr.

Ebay Kleinanzeigen Email Benachrichtigungen abbestellen

Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen, denn im Account-Bereich von Ebay Kleinanzeigen gibt es auch die Möglichkeit, direkt alle Benachrichtigungen per Email abzustellen. Dann erhält man auch keine Infos mehr, wenn ein anderer Nutzer beispielsweise auf ein Inserat antwortet.

Wir würden diese Vorgehensweise nicht empfehlen, weil damit eventuell auch wichtige Infos verloren gehen und man einen Artikel vielleicht nicht bekommt, an dem man interessiert ist. Wer es dennoch machen will, kann unter Einstellungen im Ebay Kleinanzeigen Account den Haken in diesem Bereich entfernen. Dann bekommt man auch in solchen Fällen keine Email mehr von Ebay.