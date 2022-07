Huawei Mate 50: Start im August, aber wohl nicht in Deutschland – Das erste Halbjahr 2022 ist mittlerweile vorbei und bisher gibt es noch keine Launch der neuen Mate 50 Serie von Huawei. Nach aktuellen Informationen sollen die Modelle aber wohl im August 2022 endlich gestartet werden, allerdings wohl in erster Linie in China.

Der Start wird direkt mit HarmonyOS 3 erfolgen und es wird wohl ein Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor an Bord sein – allerdings in der 4G Version, da Qualcomm aufgrund des US Embargos keine 5G Technik an Huawei liefern darf. Weitere technische Details rund um die neuen Modelle fehlen bisher leider noch. Daneben wird auch der Start der Huawei P60 erwartet – auch dazu gibt es aber noch keine neuen Details.

Huawei Mate 50 soll im Q1 2022 kommen – Start in Deutschland unsicher

In Deutschland warten Huawei Fans weiter auf den Start der Huawei P50 Reihe, die in China bereits zu haben ist. Nun deutet sich an, dass das Unternehmen auch einen Nachfolger für die Mate-Serie bringen wird, allerdings mit deutlicher Verzögerung. Die Modelle kommen normaler immer im letzten Quartal des Jahres auf den Markt, diesmal verschiebt sich der Start der neuen Reihe wohl auf März 2022.

Bei Gizmochina schreibt man dazu:

Nun wird berichtet, dass die Telefone dieser Produktreihe im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen werden, aber das Unternehmen hat keinen konkreten Zeitplan bekannt gegeben. Glaubt man den bisherigen Berichten, so wird der Start voraussichtlich im März 2022 erfolgen. … Die Smartphones der Reihe werden voraussichtlich mit dem Qualcomm Snapdragon 898-Chipsatz ausgestattet sein. Im Gegensatz zu diesem Prozessor, der andere Smartphones antreibt, wird dies bei der Mate 50-Serie anders sein, da der Chipsatz anstelle von 5G-Unterstützung nur 4G-Konnektivität unterstützt. Außerdem wird der Qualcomm Snapdragon 898-Chipsatz von Samsung mit seinem 4-nm-Prozess und dem Drei-Cluster-Architekturdesign hergestellt. Der Flaggschiff-Prozessor soll nächsten Monat, also im Dezember 2021, offiziell gehen.

Es ist dabei zu erwarten, dass die neuen Huawei Mate 50 Smartphones wieder ohne Android in China angeboten werden und stattdessen auf das HarmonyOS Betriebssystem von Huawei setzen. Damit ist kein Zugriff auf den Google Play Store möglich und damit hätten die Modelle international und auch in Deutschland einen deutlichen Nachteil. Daher ist offen, ob und wann das Huawei P50 auch in Deutschland angeboten wird. Es ist wohl eher davon auszugehen, dass sich Huawei dann ganz auf den Start der Huawei P60 Serie konzentrieren wird und lieber diese Erfolgsmodell international auf dem Markt bringt.